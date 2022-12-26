Что звезды нам пророчат: гороскоп на январь 2023 года

Январь 2023-го наполняет жизнь новыми яркими красками и светлыми эмоциями. Это время, когда позитивных событий значительно больше, чем негативных. Обстоятельства способствуют установлению прочных партнерских взаимоотношений и счастливым трансформациям давних связей.

В новогоднюю ночь для многих откроются смысл жизни и новые перспективы, которые раньше не замечали и не использовали, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Внешне может показаться, что в этом месяце все дела замедляются. Однако при этом происходит их внутреннее созревание, они насыщаются смыслом и привлекают к вам истинных союзников. В результате возникает необходимость учитывать не только собственные интересы, но и интересы партнеров, делиться с ними идеями, быть готовыми на компромисс.

Начинается 2023 год в период ретроградного Меркурия и ретроградного Марса, что может создавать давящую внешнюю атмосферу. Но, с другой стороны, соединение Венеры и Плутона в Козероге 1 января помогает на внутреннем уровне упорядочить взаимоотношения, найти точки соприкосновения по самым сложным темам. Аспект создает притяжение между людьми, помогает проявлять истинные желания. День душевных трансформаций, возрождения надежд, принятия конструктивных решений.

3 января в 04:10 по киевскому времени Венера входит в дружелюбный знак Водолея до 27 января, и в это время формируются наилучшие условия для проявления своей индивидуальности. Появляется возможность найти новые источники денег через совместную деятельность с друзьями. Девиз Водолея и Урана, управителя этого знака, – "Свобода, равенство, братство!", и Венера в знаке Водолея не терпит ограничений, поэтому желания людей также навеяны влиянием этой планеты.

4 января Венера в гармоничном аспекте с Юпитером благоприятствует любым делам, особенно если это связано каким-либо образом с юриспруденцией, лекторской деятельностью, зарубежьем и взаимоотношениями с иностранцами.

5 января - гармоничный аспект Солнца с ретро-Ураном – день прояснения перспектив, многие люди способны осознать новые возможности, а также открыть глаза другим людям на очевидные вещи. Идеи обретают форму, мысли упорядочиваются, и всё вдруг становится понятным.

7 января - полнолуние в Раке в 01:08, и в этот же день соединение ретро-Меркурия с Солнцем, соответственно, оппозиция с Луной – день противоречий между разумом и эмоциями, между "надо" и "хочу". Такие планетарные взаимодействия создают особые энергетические потоки, вызывающие перепады настроения, чувство тревоги. Скрытые мысли выходят из темных уголков подсознания, проявляясь в действиях и поступках.

8 января в 15:44 кармическая негативная точка входит в знак Льва почти на 9 месяцев. Предыдущий такой транзит был давно – с 6 января по 27 ноября 2014 года. Волей-неволей приходится возвращаться к событиям 9-летней давности. Также в этот период на первый план выходит стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, у многих людей проявляется острая потребность в подтверждении своего превосходства. Время лести, тщеславия, игры и авантюр, примерки на себя различных образов. В этот же день, 8 января, ретро-Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Ураном – время неожиданных событий различного рода, в основном приятных, хотя сначала это может показаться совсем не так. Аспект способствует интеллектуальному развитию, пробуждению сверхспособностей, проявлению индивидуальности.

9 января Венера и ретро-Марс в гармоничном аспекте помогает достичь баланса между женщинами и мужчинами, между желаниями и действиями. В течение дня поведение людей в основном адекватно ситуации. Хорошее время для публичных выступлений, поездок, различных мероприятий, целью которых является мотивация людей к нужным действиям.

12 января заканчивается период ретроградного Марса в Близнецах, с 13 по 16 января планета в фазе стационарности и после этого переходит в директное движение по Близнецам до 26 марта 2023 года. С 17 января жизнь ускоряется, но в дни стационарной планеты торможение ощущается во всех делах. В эти дни Меркурий также замедляет скорость и с 19 января выходит из ретроградного движения. В середине месяца многие люди находятся как будто бы в состоянии сжатой пружины, напряженность чувствуется во всем. Главное, не сделать фальстарт и понять, что впереди начинается очень продуктивный период, поэтому действовать необходимо обдуманно и не торопиться.

14 января Солнце и Нептун в секстиле, аспект гармоничный, символизирующий творчество, стремление к духовности и к достижению высшей гармонии. В этот день возможны успехи в социальной жизни, но потребуется приложить некоторые усилия и целенаправленно работать, следовать должностным инструкция и ранее намеченным планам.

15 января напряжение между Венерой и ретро-Ураном – день бурных чувств, неожиданных разрывов взаимоотношений, спонтанно возникающих эмоциональных потребностей. Люди торопятся чувствовать и жить, из общей массы вдруг, может кто-то выделиться и, возможно, шокировать окружающих своим внешним видом или поведением.

18 января Солнце и Плутон соединяются в Козероге, что создает поток очищающих энергий, который помогает избавиться от всего ненужного и повысить свои вибрации. В этот день преобладает сильная энергия мужского начала, желание победить и укрепить свои позиции, также возможны громкие социально-политические изменения.

С 19 января Меркурий движется прямолинейно, и с этого дня можно смело инициировать новые дела, планировать поездки, составлять графики и т.д. Транзит благоприятно влияет на мышление людей, развитие товарно-денежных отношений, решение повседневных вопросов.

20 января в 10:30 Солнце входит в знак Водолея и добавляет желание привнести в мир что-то новое. В ближайший месяц можно найти ответы на самые непростые вопросы и решить сложные задачи, улучшить качество жизни, если применять нестандартные подходы, пользоваться новыми взглядами и идеями.

21 января в 22:53 по киевскому времени новолуние в Водолее, в Китае это уже 22 января, и с этого дня начинается год Черного Водяного Кролика (Кота), который является символом изобилия и счастья. В китайской традиции статуэтки кролика часто используют для привлечения удачи.

С 22 по 26 января Уран меняет фазу движения – из ретроградного переходит в директное. В эти дни появляется множество идей, вдруг неожиданно открывается истина. Происходит духовное пробуждение людей, освобождение от гнетущих мыслей, приходит осознание чего-то очень важного.

23 и 24 января действует аспект соединения Венеры и Сатурна в Водолее, благоприятствует общественной деятельности, установлению долгосрочных взаимоотношений, заключению контрактов, подписанию договоров и любым социальным взаимоотношениям.

25 января Солнце и Юпитер в гармоничном аспекте открывает прекрасные перспективы. Проявляя упорство и осознанность, можно воплотить в реальность задуманное, даже если на пути встречается множество препятствий. Друзья и единомышленники обязательно помогут, если ваши планы не противоречат интересам других людей и действия направлены на достижение гармонии, мир и порядок.

30 января гармоничный аспект Меркурия и Урана, такой аспект уже был в середине декабря 2022 и 8 января. Проделанная работа дает результаты, приносит хорошие плоды и дела благополучно завершаются.

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