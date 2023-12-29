Что звезды нам пророчат: гороскоп на январь 2024 года

В январе 2024 года мощные энергии преобразования изменят мир. И в политике, и социальном восприятии, и в трактовке победы и поражения. Существенно меняется социально-психологический климат, процессы жизнедеятельности мирового сообщества.

1 и 2 января достаточно тяжелые дни – Меркурий и Юпитер стационарны, что оказывает затормаживающий эффект на все жизненные сферы, поскольку это состояние стагнации. Внутренняя неуверенность тормозит назревшие перемены. Но обе планеты выходят из ретро фазы, поэтому уже с 3 января их влияние станет благоприятным. С этого дня дела движутся быстрее, яснее видны отдаленные перспективы своего выбора, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

4 января в 16:59 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога, когда захочется сделать конкретные шаги в направлении реализации целей. Люди охотнее выходят из зоны комфорта, избавляются от иллюзий, проявляют невероятное упорство и стойкость, готовы взять на себя полную ответственность за свою жизнь, думать и действовать самостоятельно, не ограничиваясь привязанностями и не теряя самого себя.

11 января в 13:57 по киевскому времени новолуние в 21-м градусе Козерога. Амбициозное новолуние, которое наделяет людей ясным разумом, целеустремленностью и терпением, желанием добиться успеха, дает энергию для воплощения своих замыслов в реальность. Ближайшие дни после новолуния идеально подходят для планирования своей деятельности, постановки задач.

14 января в 04:50 Меркурий входит в знак Козерога и помогает упорядочить свое сознание и снизить уровень психической взвинченности, сконцентрироваться на важных делах, что приведет к желаемому результату. Повышается предприимчивость, расчетливость, сдержанность, но и появляется эмоциональная холодность.

20 января Солнце входит в знак Водолея в 16:08 предоставляя прекрасные возможности для запуска новых проектов, активности в социальных сетях, проведения онлайн мероприятий. Активнее и позитивнее идет работа в коллективах, устанавливаются интересные и полезные связи. Люди проявляют интерес ко всему новому и прогрессивному, объединяются ради продвижения общих идей.

21 января в 02:53 произойдет второй заход Плутона в знак Водолея до 2 сентября 2024. Плутон самая "медленная" планета, в каждом знаке Зодиака он проводит порядка 18 – 20 лет, а весь Зодиакальный круг совершает за 248 лет! С весны 2023 года планета трансформаций перемещается по границам знаков Козерог и Водолей. Все, что зарождалось весной 2023 года, становится видимым.

В политической, в экономической, в сфере безопасности будет происходить что-то очень важное и глобальное. Транзит меняет мироустройство, тенденции политического и социально-экономического развития всех стран. События весны 2023 года возвращаются в нашу повестку дня. Продлится этот транзит до 2 сентября, после чего Плутон вернется в знак Козерога, чтобы с 20 ноября 2024 года на 20 лет войти в знак Водолея.

23 января в 10:50 Венера входит в знак Козерога. В период этого транзита приходят сдержанность в проявлении чувств, строгость по отношению к себе и терпение по отношению к другим. Желание сделать карьеру и социальный статус вытесняет игривость и романтику. Прекрасное время для начинаний поиска сотрудничества.

С 24 по 30 января Уран, управитель инновационного знака Зодиака – Водолей, в фазе стационарности с выходом из ретро движения. С 31 января – продолжает свое движение по Тельцу директно. Положительный показатель – уже с конца января мир выходит из состояния застоя, неопределенности. Мир начнет развиваться с невероятной скоростью, и мы не всегда будем успевать за ним. Обновляются социальные взаимодействия, чаще возникают очаги сопротивления несправедливости, революционные настроения. Задача каждого – не держаться за старое, а учиться жить в новом.

В третьей декаде января формируется гармоничный аспект Уран – Марс, который дает массу возможностей, помогает определить правильный вектор приложения усилий. Поступки чаще выверены и точны, способствуют достижению целей. Однако, стоит контролировать свои действия и думать о последствиях, поскольку в этот период люди склонны решать проблемы решительным наступлением. Гендерные условности не признаются, все больше говорят о равенстве между мужчиной и женщиной, энергетические ресурсы находятся в боевой готовности.

25 января в 19-54 полнолуние во Льве высветит все скрытые процессы, дает возможность для переосмысления самих себя. Это всплеск креативной и творческой энергии. Оно задает фон на ближайшие две недели, несет нам романтику, любовь, флирт, удовольствия, развлечения. Настроение стремительно меняется в лучшую сторону. Первые 7 дней после полнолуния – отличный период для карьерных свершений. Хорошее время для того, чтобы рискнуть и осуществить задуманное.

Третья декада января насыщена событиями, каждому человеку придется навести порядок во всех аспектах своей жизни – в работе, любви, творческих проектах. Пришла пора на всех направлениях укрепить свои тылы. Необходимо набраться терпения, так как не все будет идти так, как задумано, поэтому нужно быть готовыми к различным неожиданностям. Постарайтесь принимать все происходящее как должное, чтобы сохранить свое душевное здоровье. Стойкость и выдержка обязательно окупятся!

Плутон в Водолее принесет важные трансформационные события. Многих людей заставит осознать, каковы их истинные ценности и станут жить своей собственной жизнью вместо того, чтобы соответствовать ожиданиям других. У представителей знаков: Козерог, Водолей, Лев, Скорпион намечаются серьезные жизненные перемены.

Сначала это может выглядеть как настоящая катастрофа – увольнение, безработица, конфликты, банкротство. Однако не спешите отчаиваться: все самое интересное только начинается – старое рушится, новое строится. Бизнесмены будут заняты вопросами оптимизации, интеграцией цифровых технологий, партнерством с зарубежными коллегами. Работающие по найму и госслужащие всерьез задумаются о смене места, но не стоит торопиться, если нет подушки безопасности.

Многие из уволившихся не захотят больше работать «на дядю», уйдут во фриланс или откроют ИП. Некоторым стоит получить второе высшее или взять курсы новой специальности. Третья декада января – очень продуктивное время, особенно для творческих занятий. Вполне вероятно, что мы увидим повсеместный рост и выход из застоя.

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