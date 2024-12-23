Что звезды нам пророчат: гороскоп на январь 2025 года

Новый год распахивает перед нами свои двери для качественных обновлений и развития по всем жизненным областям! В январее 2025 энергия свежего старта переплетается с мудростью прошлого, создавая уникальные возможности для покорения новых горизонтов.

Январь – словно первый абзац новой главы, где мы выбираем, каким будет наше путешествие в 2025 году. Новолуние в амбициозном Козероге задает деловой и целеустремлённый тон на весь лунный месяц, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 1 по 5 января 2025 года на небосводе формируется мощный аспект — оппозиция Плутона в Водолее и ретроградного Марса в Льве. Этот период становится временем интенсивной энергии, когда скрытые напряжения и противоречия выходят на поверхность, требуя внимания и проработки.

Плутон в Водолее символизирует трансформацию через коллективные изменения, власть идей и борьбу за свободу. Он раскрывает скрытые процессы, которые влияют на наше мышление и общественные структуры.

Ретроградный Марс во Льве акцентирует личную волю, стремление к лидерству и желание быть признанным. Однако ретроградное движение делает энергию Марса менее прямолинейной, обращая её внутрь и подталкивая к переосмыслению своих действий и мотивации.

В их оппозиции рождается противостояние между индивидуальной силой и коллективными процессами, между стремлением к контролю и потребностью в свободе. Это время, когда внутренний конфликт может проявляться через внешние события.

3 января в 05:24 (gmt+2) Венера входит в знак Рыбы на целый месяц, где имеет статус экзальтации. Транзит принесет мягкость и романтику в личную жизнь. Удачный в финансовом отношении период для людей искусства и тех, кто занят творческими видами деятельности.

6 января Меркурий и Нептун формируют напряженный аспект, создавая достаточно сложный психологический климат. В этот день снижается эффективность коммуникации, поскольку люди становятся более уязвимыми и склонными к обидам.

8 января в 12:30 (gmt+2) Меркурий входит в знак Козерога до 28 января, фокусируя внимание на конкретных задачах, планировании и решении сложных вопросов. В это время умственные процессы и коммуникации приобретают серьёзный, деловой характер. Энергия Меркурия в Козероге способствует составлению реалистичных планов, работе с финансовыми документами и долгосрочными проектами.

С 12 января 2025 года начинается новый этап кармической работы: ось Лунных Узлов переходит в знаки Дева – Рыбы на следующие 1,5 года. Также в этот день гармоничный аспект ретро Марса и Нептуна позволяет плавно переделать старые истории на новый лад и адаптироваться к новым жизненным реалиям.

Восходящий Лунный Узел в Рыбах вдохновляет на развитие интуиции, духовности и умения доверять потоку жизни. Он побуждает нас искать глубинный смысл, освобождаться от контроля и открывать сердце для сострадания и любви. Это время, когда важны мечты, творчество и понимание того, что за границами рационального мира кроются новые возможности.

Нисходящий Лунный Узел в Деве напоминает, что для прогресса важно отпустить излишний перфекционизм, критику и привязанность к мелочам. Хотя порядок и структура остаются важными, чрезмерное стремление к деталям может ограничить движение вперёд. Этот кармический узел учит балансировать между практичностью и доверием, не забывая о том, что жизнь не всегда подчиняется логике.

13 января Солнце в гармоничном аспекте с ретро Ураном благоприятствует раскрытию и самовыражению личности. Усиливает обаяние, проницательность, творческие способности. Хороший день для людей "уранических" профессий (программисты, электрики, инженеры, астрологи, специалисты авиационной сферы).

14 января в 00:27 полнолуние в эмоциональном Раке напомнит о важности близких связей и внутренней гармонии. Соединение полнолуния с ретро Марсом даст шанс пересмотреть прошлые ошибки и двигаться вперёд с уверенностью.

15 по 16 января – тревожные дни, поскольку Венера образует напряжение с ретро Юпитером, а Солнце в оппозиции с ретро Марсом. Эти дни несут в себе смесь противоречивых энергий, когда эмоции, действия и желания сталкиваются с ограничениями и переосмыслением. Венера в квадрате с ретро-Юпитером подчёркивает разногласия в отношениях, финансовые вопросы и личные ценности. Оппозиция Солнца с ретроградным Марсом ощущается как конфликт между действиями и личной волей. Осознание своих истинных желаний и терпение помогут пройти этот период с минимальными потерями и важными уроками.

17 января гармоничный аспект Солнца и Нептуна принесет прилив желания и сил, энергии, позитивный настрой, вдохновение, воодушевление, связанное с возможностью что-то сделать.

19 января принесет несколько ярких астрологических событий, которые формируют особую атмосферу перемен, ответственности и гармоничных возможностей. В 22:00 Солнце покидает серьёзный и структурированный знак Козерога, переходя в свободолюбивый, инновационный Водолей. Этот переход открывает период идей и оригинальности. Водолей вдохновляет на поиск нестандартных решений и новые подходы.

19 января Венера и Сатурн образуют аспект соединения. В свою очередь Меркурий формирует гармоничный аспект к этому соединению. Благоприятное время для серьёзных обсуждений, подписания договоров или уточнения финансовых вопросов. Лёгкость в общении помогает решать сложные вопросы в паре, находить компромиссы. Этот день сочетает энергию свободы и инноваций с ответственностью и дисциплиной. Если найти баланс между этими силами, можно заложить прочный фундамент для будущих успехов.

23 января ретро Марс в оппозиции с Меркурием и в гармоничном аспекте с ретро Ураном. Используйте этот день, чтобы уладить важные вопросы, но будьте готовы к компромиссным решениям. В этом случае финансовые вопросы будут решаться конструктивно, а ваши идеи найдут поддержку.

25 и 26 января формируется гармоничная конфигурация планет "Бисекстиль": Венера-ретро Уран-ретро Марс. Конфигурация соединяет энергию страсти, творчества и неожиданностей, даёт шанс наладить связи, устранить недоразумения и найти общий язык. Меркурий в этот день образует гармоничный аспект с Нептуном, усиливая интуитивное восприятие и творческие способности. Это время вдохновения, неожиданных шансов и углубления в чувственно-эмоциональную сферу.

28 января в 04:53 Меркурий входит в знак Водолея и сразу же образует соединение с Плутоном. Аспект способствует осознанию того, где и в чем необходимы трансформации, добавляет глубины и может привести к неожиданным откровениям или изменениям. День принесет возможность углубиться в свои эмоции и понять, что вас действительно волнует. Также может быть хорошим временем для разрешения давних конфликтов или принятия важных решений.

29 января в 14:36 с новолуния в Водолее начинается "лунный новый год". И, с этого момента Зеленая Змея (стихия Дерево) вступает в свои права (до 17 февраля 2026 года). Традиционно год Змеи – время мудрости и прогресса, благоприятен для бизнеса и предпринимательской деятельности, а также для исследования мира через интуицию и работу над собой. В китайском Зодиаке Змея считается одним из самых загадочных и глубоких знаков, является символом интуиции, тайны и мистики.

30 января Солнце в гармоничном аспекте с ретро Юпитером – на этом транзите люди становятся добрее и великодушнее. Большинство позитивно настроены, склонны оказывать помощь и сочувствовать. В этот день благоприятно решать вопросы за рубежом, искать финансовую помощь и покровительство.

31 января Венера в соединении с Нептуном приносит приятные душевные переживания, радость и гармонию. Происходит разрядка конфликтной ситуации, возможны увлекательные романтические приключения, творческие озарения.

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