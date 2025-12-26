Что звезды нам пророчат: гороскоп на январь 2026 года

Гороскоп на январь 2026 года

1 января в 23:11 по киевскому времени Меркурий входит в Козерог, и с этого момента формируется мощный земной стеллиум — Меркурий, Солнце, Венера и Марс выстраиваются в одном знаке, задавая строгий, структурированный ритм первых двух недель года. Это время, когда мысли становятся чётче, желания — конкретнее, а действия — более направленными, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

До 16 января мы живём под энергией, которая не терпит хаоса. Окружающее пространство словно выстраивает коридор, по которому нужно идти. Особенно сильным становится этот призыв с 6 по 8 января — дни, эта энергия достигает пика, подталкивая нас к тому, чтобы определить свои цели, собрать волю в кулак и сделать первые шаги в сторону важных решений.

3 января полнолуние в Раке в 12:03 добавляет эмоциональную волну — оно высвечивает темы дома, семьи, безопасности, психологического комфорта. Помогает увидеть, что и кто требует внимания и заботы, где нужны границы, а где — мягкость. Это полнолуние поднимает из глубины то, что мы прятали: тоску, память, страхи, нежность. Его образно можно представить как прилив, который смывает старые эмоции, чтобы мы могли войти в новый цикл в ресурсном состоянии.

9 и 10 января напряжение нарастает: Венера, Солнце и Марс соединяются в Козероге и одновременно образуют оппозицию с ретро Юпитером. В эти дни амбиции сталкиваются с эмоциями, а желание действовать — с границами совести и необходимостью учитывать чувства других. Может возникнуть внутренний конфликт между долгом и личными потребностями, между карьерой и домом, между «надо» и «хочу».

14 января Меркурий входит в оппозицию с ретро Юпитером, и это может принести переоценку планов, корректировку договорённостей, необходимость пересмотреть масштаб идей. Аспект, который можно назвать «слишком много» — слишком много обещаний, задач, ожиданий. Но он же помогает увидеть, где нужно сократить, упростить, сфокусироваться, а что — наконец назвать своим именем.

15 января Венера образует гармоничную конфигурацию «Бисекстиль» с Сатурном в Рыбах и ретро Ураном в Тельце, что приносит устойчивость в чувства, ясность в ценностях и неожиданные, но благоприятные возможности в отношениях и финансах. 16 и 17 января Венера вступает в секстиль с Нептуном, добавляя вдохновение, романтичность, творческую мягкость.

17 января Солнце формирует второй «Бисекстиль» с Сатурном и ретро Ураном, создавая ощущение внутренней опоры и одновременно готовности к переменам. Под влиянием гармоничных конфигураций середины января мы видим правду, даже если она была спрятана годами.

17 января Венера начинает свой транзит по Водолею с 14:44, формируя сходящееся соединение с Плутоном. В сфере отношений и финансов появляются возможности для качественных преобразований. Это время, когда мы можем увидеть истинную природу привязанностей, мотивов, желаний.

18 января новолуние в Водолее в 21:52 в секстиле с Нептуном, символизируя дыхание будущего. Это момент рождения новых идей, новых сообществ, новых форм самовыражения. Новолуние приносит вдохновение, ощущение будущего, желание выйти за рамки привычного. В этот же день Марс соединяется с Меркурием в Козероге, помогая превратить идеи в конкретные шаги по их воплощению в реальность.

19 и 20 января продолжают линию гармоничных аспектов: Меркурий и Марс по очереди образуют «Бисекстиль» с Сатурном и ретро Ураном. Это дни, когда можно принимать стратегические решения, выстраивать долгосрочные планы, договариваться о важном, запускать проекты. Всё, что начинается в этот период, имеет шанс быть устойчивым и успешным.

20 января Солнце входит в знак Водолея в 03:45, а в 18:41 Меркурий также переходит в Водолей и соединяется с Солнцем. Это мощный импульс обновления: мышление становится более свободным, идеи — прогрессивными, а взгляд — направленным в будущее.

20 января Сатурн и ретро Уран в секстиле — аспект, который уже оказывал влияние на нашу жизнь в апреле 2025 года. Его влияние ощущается с 18 по 22 января. Сейчас он возвращается, чтобы завершить или гармонично продолжить процессы, начатые тогда.

21 и 22 января Марс образует секстиль с Нептуном — энергия становится мягче, появляется вдохновение, желание действовать не только рационально, но и интуитивно. 22 января Меркурий соединяется с Плутоном, что может дать глубинные инсайты, мощные разговоры, трансформацию мышления и окружающего пространства. В эти дни мы слышим голос глубины, голос истины, голос, который невозможно игнорировать.

23 января Марс входит в Водолей, и с этого момента формируется новый, трансформирующий стеллиум — Марс, Меркурий, Венера, Солнце и Плутон в Водолее. Это кульминация месяца: энергия будущего, реформ, перемен, свободы и внутренней силы. В этот же день происходит точное соединение Солнца и Плутона — символический момент перерождения, обновления, выхода на новый уровень.

27 и 28 января Плутон соединяется с Марсом — аспект мощной воли, решительности, внутреннего огня. Это энергия, которая может разрушать старое и создавать новое. Это алхимия действия. Дни, когда мы можем почувствовать, что готовы к радикальным шагам, к смелым решениям, к действиям, которые меняют траекторию жизни.

29 января Венера соединяется с Меркурием — месяц завершается мягким, но ясным аккордом. Сердце и разум говорят одним голосом. Мы понимаем, что хотим, что чувствуем, куда идём. Разговоры становятся честнее, чувства — осознаннее, а отношения — более открытыми и свободными. Это финальный штрих января, который несет пробуждение, объединяет разум и сердце, логику и интуицию, личное и коллективное.

Январь — это путь от концентрации к освобождению, от формы к вдохновению. В начале месяца энергия собирается в плотный, земной узел: всё требует структуры, ясности, дисциплины. Но чем ближе к середине и концу месяца, тем ощутимее становится сдвиг. Энергия постепенно расправляет крылья, переходя из земной формы в воздушное движение. И то, что начиналось как концентрация и усилие, раскрывается вдохновением, свободой и ощущением нового горизонта.