Цвета знаков Зодиака: какой оттенок одежды и аксессуаров выбрать в соответствии с астрологией

Какие акценты в одежде помогут подчеркнуть собственную индивидуальность? Этот вопрос интересует как женщин, так и мужчин разного возраста. Пословица: "Встречают по одежке, провожают по уму", указывает на то, что люди вначале оценивают внешний облик человека. Первое впечатление очень важное, это не все, но многое.

Цветовая гамма и детали в одежде – это важно. Ведь именно они делают образ неповторимым, помогая тем самым найти свой стиль и выделить сильные стороны характера, т.е. основные черты нашей личности. После одежды, образ жизни, является средством выражения номер один. Мы не только то, что мы носим, но и то, как мы живем!

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ОВЕН

Этот знак Зодиака связан с молодостью, жизненной энергией, одновременно смелостью и непосредственностью. Для молодых девушек подойдет одежда в стиле рокабилли и Pin-Up алых оттенков и его сочетаний. Женщины могут подобрать себе офисную блузу и костюм красно-коричневого цвета с ярким красным аксессуаром в виде броши, браслета или пояса. Как правило, женщины-Овны предпочитают носить брюки, но если выбирают юбку или платье, то длина мини и миди, отлично подчеркнет активность личности.

ТЕЛЕЦ

Знак стабильности и постоянства, материальный и самодостаточный, самый плодовитый во всех смыслах этого слова. Теплые зеленые цвета, оливковый и оттенки хаки, прекрасно дополнят женский образ и помогут утвердить свой статус, сформировать лучшее отношение к себе, повысить собственную самооценку. Цвета стихии Земли в гардеробе помогут выглядеть дорого и стильно, послужат источником вдохновения. Широкие брюки палаццо или юбка-брюки идеально подойдут женщинам-Тельцам любого возраста.

БЛИЗНЕЦЫ

Пастельные оттенки – это модный тренд, дают ощущение лета, энергетически схожи с воздушным знаком Близнецы. Юбки длины миди, брюки кюлоты и свободные блузки с поясом на талии успокаивающих, мягких нейтральных цветов, помогут создать непринужденный и беззаботный стиль, в котором приятно жить и отдыхать. Можно составить модный лук и без помощи стилиста, главное научиться сочетать в одежде преимущества городского уровня комфорта и спокойный ритм загородной жизни.

РАК

Женственный и семейный знак Зодиака. Пиджак с романтичным платьем в цветочек или удлиненная рубашка свободного силуэта с легкими хлопковыми или джинсовыми юбками ниже колен – беспроигрышный вариант. В такой одежде можно отправиться не только в офис, но и на прогулку по городу. В теплое время года жакет будет очень хорошо смотреться с пышными юбками. Самые главные цвета и оттенки знака Рак – бирюзовые, салатовые, бледно-розовые, бежевые, сиреневые. Нитка жемчуга или перламутра завершит образ.

ЛЕВ

Огненный знак Зодиака, находится по управлением Солнца, его энергии жизнеутверждающие и масштабные. Золотые ювелирные украшения и аксессуары идеально подходят представителям знака Льва. Атласная юбка горчичного цвета, брюки, подчеркивающие фигуру в сочетании с тонкими кофточками нейтральных цветов: черный, белый, бежевый, коричневый или темно-зеленый, прекрасно выделит Льва из толпы. Также подойдет леопардовый принт – тренд, который никогда не выходит из моды.

ДЕВА

Цветовые сочетания черного, бежевого, коричневого, телесного, серого, белого и пастельных тонов, соответствуют внутреннему миру представителей знака Девы. Знак стихии Земли, обладает переменчивыми качествами. Вышеприведенные цвета – самый простой способ для быстрого обновления гардероба, чтобы он выглядел более дорогим. Стильный жакет в сочетании с брюками базовых цветов или даже спортивными штанами и удобной обувью, идеально подойдет постоянно занятой Деве.

ВЕСЫ

Черно-белая комбинация в одежде – это элегантное сочетание цветов, которое всегда в моде. При правильно подобранном сочетании, такой лук никогда не будет выглядеть скучно. Любые контрастные наряды выгодно подчеркнут все достоинства вашей фигуры, придадут образу элегантность, стиль и роскошь. В отличии от черного, белый можно сочетать в гардеробе со всеми цветами. Идеальная модель юбки – классика. Ее длина зависит от роста и особенностей фигуры, может быть мини, миди, макси, до колен.

СКОРПИОН

Скорпион – самый энергетически мощный знак Зодиака, сексуальный и скрытный. Черный – это таинственный цвет, который обычно ассоциируется с неизвестным. Черный цвет представляет силу, серьезность, власть и авторитет. В зависимости от возраста и особенностей фигуры, гардероб может строиться на сочетании изысканных принципов в одежде. Цветовая гамма темная – преимущественно черный или темно-серый цвет, иногда с яркими акцентами – красным, золотыми, серебряными.

СТРЕЛЕЦ

То, как человек выглядит, зависит от множества факторов, например, от того, как подбираются цвета. Женщины-Стрельцы – очень стильные и всегда привлекают внимание других людей. Им подходят яркие цвета, которые не выходят из моды и выглядят потрясающе. Обратите внимание, что яркий цвет лучше компенсировать сочетанием его с пастельным или нейтральным, чтобы придать одежде более элегантный вид. Украшения из пирита, коралла или желтого металла, отлично завершат образ.

КОЗЕРОГ

Бардовый, темно-коричневый, черный, фиолетовый – элегантные и благородные цвета, помогут Козерогам выглядеть роскошно. Из подобных оттенков получается модный и в меру яркий лук, который подойдет как на работу, так и на прогулку. Это знак стихии Земли, а потому вся палитра зеленого цвета, также идеально подходит Козерогам. Черный и белый – идеальная альтернатива. Одежда Козерогов имеет прямые четкие линии и идеальную посадку по фигуре. Во главе стоит опрятность и утонченность.

ВОДОЛЕЙ

Воздушный знак Зодиака, каждый их шаг полон неожиданностей и экспрессии. Идеальные цвета для офисной одежды – белый, голубой, серый, индиго, синий. Единственное, что следует помнить: сочетая разные вещи белого цвета, стоит выбирать одежду и аксессуары только одного оттенка. Так, например, вы можете взять все оттенки теплого белого в одном образе, или все оттенки холодного белого. В быту можно отдать предпочтение оверсайз-жакету с серыми спортивными штанами, дополнив свободный образ бейсболкой.

РЫБЫ

Самый романтичный и духовный знак Зодиака. Соответственно, в зависимости от возраста и психосоциального развития, можно подобрать подходящий образ. Розовый и красный цвета – идеальная пара. Главное, чтобы все составляющие гардероба сочетали в себе практичность, универсальность и удобство. Прекрасно смотрятся очень длинные юбки-русалки. Неожиданные комбинации цветов помогут разбавить повседневный гардероб. Один из выигрышных тандемов – комбинация голубого и желтого.

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