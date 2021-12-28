Цветочный гороскоп на 2022 год: найди свой цветок и узнай прогноз

Цветочным гороскопом мы обязаны кельтам: они первыми уверовали, что у каждого человека, в зависимости от даты рождения, есть цветок-покровитель, играющий его ангела-хранителя – помогающий во всех жизненных ситуациях и берегущий от неприятностей.

Что несет наступающий – 2022 – год всем знакам цветочного гороскопа?

Горечавка желтая (1-10 января)

Горечавке звезды настоятельно рекомендуют помнить, что нервные клетки не восстанавливаются: необходимо в любой ситуации сохранять спокойствие, тогда все сложится наилучшим образом.

Чертополох (11-20 января)

Чертополоху необходимо сосредоточиться на профессиональной деятельности: главное – достичь в ней максимальных успехов, а все остальное – приложится.

Бессмертник (21-31 января)

Бессмертник рискует стать зачинщиком конфликтов в отношениях с любимым человеком, к которому они будут придираться без всякого повода. Возможно, стоит больше ему доверять?

Омела (1-10 февраля)

Омела с удивлением обнаружит, что коллеги по работе внезапно станут конкурентами, норовящими обойти ее на повороте: не стоит их опасаться – их потенциала на это не хватит.

Красавка (11-20 февраля)

Красавке необходимо выдвинуть на первый план работу: их успехи – в том числе и финансовые: будут находиться в прямой зависимости от количества и качества приложенных усилий.

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Мимоза (21-28 февраля)

Мимозу ждет нейтральный и спокойный год, в течение которого у нее практически не будет ни взлетов, ни падений – самое время перевести дух и набраться сил перед событиями года грядущего.

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Мак (1-10 марта)

Маку звезды приготовили судьбоносное знакомство, которое – с большой долей вероятности – перейдет в страстные взаимоотношения, а затем – разумеется, спустя время – и в прочный и счастливый брак.

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Лилия (11-20 марта)

Лилии, которая решит за год переделать все дела, которые она считает важными для себя, стоит помнить: хорошо работает только тот, кто хорошо отдыхает, не стоит пренебрегать релаксом.

Наперстянка (21-31 марта)

Наперстянке нежелательно рисковать без крайней на то потребности, если же она все-таки решится на отчаянный поступок, необходимо тщательно просчитать все возможные его последствия.

Магнолия (1-10 апреля)

Магнолии необходимо держать в тайне свои успехи, особенно если речь идет о личной жизни: как известно, счастье любит тишину, а такие понятия, как зависть и сглаз, еще никто не отменял.

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Гортензия (11-20 апреля)

Гортензия к великому своему удивлению обнаружит, что человек, которого она так долго искала, все это время находился рядом, но – по привычке – не обращала на него никакого внимания.

Георгин (21-31 апреля)

Георгину в отношениях с любимым человеком придется взять инициативу в свои руки: если ждать, пока он решится на признание, которого они так ждут, может пройти очень много времени.

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Ландыш (1-10 мая)

Ландыш может оказаться втянутым в калейдоскоп перемен, которые покажутся нежелательными только на первый взгляд – при ближайшем рассмотрении станет ясным их позитивное значение.

Портулак (11-20 мая)

Портулаку желательно стать менее доверчивым, в противном случае этим его качеством воспользуются недобросовестные люди из их окружения – желательно лишить их такого шанса.

Ромашка (21-31 мая)

Ромашке необходимо руководствоваться собственным умом – чужие советы, даже исходящие от умных и уважаемых людей, вряд ли придутся кстати, поскольку их "авторы" не смогут просчитать все необходимые факторы.

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Колокольчик (1-10 июня)

Колокольчик сможет не только ударно поработать, но и хорошо заработать – полученные в течение года деньги вполне можно будет потратить на покупки имущества своей мечты – как движимого, так и недвижимого.

Маргаритка (11-21 июня)

У Маргаритки на первый план выйдут интересы семьи, которые им предстоит блюсти в течение всего года – особенно важно позаботиться о пожилых родственниках и маленьких детях.

Тюльпан (22 июня-1 июля)

Тюльпаны смогут достичь серьезных высот в профессии, разумеется, если смогут отодвинуть на второй план все, что мешает им делать карьеру – прежде всего увлечения и праздное времяпрепровождение.

Кувшинка (2-12 июля)

Кувшинкам, которые хотят достичь профессионального и финансового успеха, необходимо научиться работать в коллективе: мудрость о том, что один в поле не воин, еще никто не отменял.

Фиалка (13-23 июля)

Фиалке стоит быть скромнее в отношении людей, которые оказывают им знаки внимания: необходимо понизить градус требовательности, тогда найти спутника жизни будет гораздо проще.

Шиповник (24 июля-2 августа)

Шиповнику необходимо направить энергию, на волне которой они будут находиться весь год, в мирное русло – на профессиональные созидания, а не на разрушение своей жизни.

Подсолнух (3-12 августа)

Подсолнуху звезды рекомендуют время от времени сомневаться в целях, которые они будут перед собой ставить: чрезмерная уверенность может привести к краху профессиональных планов.

Роза (13-23 августа)

Розе необходимо помнить, что работа – особенно нацеленная на результат – непременно должна сменяться отдыхом, иначе силы очень быстро иссякнут и задуманного в полной мере достичь не удастся.

Дельфиниум (24 августа-2 сентября)

Для Дельфиниума год окажется удачным, прежде всего с финансовой точки зрения: любой проект, за который они возьмутся в это время, окажется удачным и даст возможность заработать не только авторитет, но и деньги.

Гвоздика (3-11 сентября)

Гвоздика отнесется к возможным переменам не как к тяжелым испытаниям, как другие, а как к счастливой возможности улучшить свою жизнь во всех ее сферах – от профессиональной до личной.

Астра (12-22 сентября)

Астре необходимо обратить внимание на партнерские отношения – причем не только с близкими людьми, но и с коллегами и даже начальством: возможно, не стоит излишне давить на них – это не способствует согласию.

Вереск (23 сентября-3 октября)

Вереску необходимо сдерживать себя от желания добиться всего и сразу: научившись контролировать себя, они сумеют добиться гораздо большего – прежде всего в столь важном для них финансовом вопросе.

Камелия (4-13 октября)

Камелии не удастся взять "бразды правления" в свои руки – этому помешают обстоятельства непреодолимой силы, поэтому необходимо плыть по течению: оно вынесет на нужный – и желанный – жизненный уровень.

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Сирень (14-23 октября)

Сирень в уходящем году делала все, чтобы тем, кто ее окружает, было хорошо – теперь пришло время позаботиться о себе: поменьше работать, побольше отдыхать, заняться здоровьем и сменить имидж.

Фрезия (24 октября-2 ноября)

Фрезии в наступающем году не помешает доля осторожности: не стоит верить на слово малознакомому человеку, обещающему золотые горы – скорее всего, его намерения окажутся не такими уж и благими.

Орхидея (3-12 ноября)

Орхидее удастся достичь вершин в профессии только в том случае, если, работая, они будут думать не о результате, а о самом процессе, да еще и получать от него удовольствие.

Пион (13-22 ноября)

Пиону звезды обещают во всех отношениях приятный и гармоничный год, который – в силу этих качеств – пролетит, как один день, о чем впоследствии будет очень приятно вспоминать.

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Гладиолус (23 ноября-2 декабря)

Гладиолусу повезет во всех сферах, но звезды особенно выделяют личную жизнь, к которой они в последнее время оставались равнодушными – пришла пора исправить эту оплошность.

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Одуванчик (3-12 декабря)

Одуванчику, желающему преуспеть в профессиональном отношении, к его великому изумлению и делать для этого ничего не придется – все сложится само собой, как будто бы по волшебству.

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Лотос (13-22 декабря)

Лотосу не стоит предпринимать особых усилий для того, чтобы что-то изменить в своей жизни – все уже предопределено судьбой, что не так уж и плохо – во всяком случае, избавляет от ответственности.

Эдельвейс (23-31 декабря)

Эдельвейс окажется в пучине романтических чувств, которые закружат ему голову: ощущение будет настолько приятным, что захочется забыть обо всем, но оставлять без внимания работу все же не следует.

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