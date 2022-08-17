День Независимости Украины: астролог рассказал, что ждет нашу страну после 24 августа 2022 года

24 августа 2022 Украина отмечает свой день рождения - 31 год независимости. В астрологии персональный новый год называется Соляр, т.е. это и есть день рождения.

Не всегда истинный день рождения совпадает с календарным, т.к. Соляр - это транзит, карта возвращения Солнца в те же координаты, которые были при рождении. Для Украины Соляр в разные годы наступает в период с 23 по 25 августа - дата зависит от приближенности к високосному году, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Момент наступления Соляра - магическое время, очень важно знать точное время, чтобы сделать правильную закладку по всем 12 сферам на очередной личный год. Большинство астрологов сошлись во мнении, что в 17:59 по киевскому времени 24 августа 1991 года был провозглашен акт Независимости Украины, поэтому 31-й Соляр наступает 24 августа 2022 в 06:02.

Соляр соответствует стихии Огня - это один из методов прогноза, который показывает волю, жизненные силы, явные события, но не описывает чувства. Понять внутреннюю составляющую, т.е. программу чувств и эмоций, помогут прогрессии Луны, энергетически соответствуют стихии Воды. Следующий метод годового прогноза - дирекции, связан с энергиями Земли и показывают фундаментальные события года. И, наконец, четвертый - Транзиты планет, хорошо отображают события каждого из 12 месяцев индивидуального года.

Итак, 24 августа в 06:02 по киевскому времени Украине исполняется 31 год. Солнце - главный элемент Соляра, находится на Асценденте Соляра (Асцендент - это начало первого дома, т.е. астрологического дома личности) - положение всегда трактуется позитивно, это позиция лидера. В течение года Украина станет видимой для всех и даже те, кто мало что слышал о нашей стране, будут восхищаться силой духа и мощью украинского единства. Солнце в первом доме Соляра подчеркивает важность года - это начало нового жизненного цикла, а также показатель хорошего здоровья, физической силы, активности, самостоятельности.

Асцендент Соляра показывает активность года, находится в первом градусе Девы, в знаке стихии Земли, что гармонично сочетается с натальным Асцендентом Украины, находящемся также в земном знаке - в Козероге. Символически, Украина находится под покровительством Тельца - первом знаке стихии Земли. Отличный показатель - никто не сможет прогнуть украинцев и заставить поступиться своими землями. В течение года Украина вернет большинство оккупированных территорий, сможет снова пустить корни на своей земле. Управитель Украины в Соляре 2022 года - Меркурий, который в статусе управления - в Деве во втором доме, имеющим земные качества (ресурсы, деньги, имущество). Украина снова будет пользоваться своими природными ресурсами, сооружениями, промышленными предприятиями.

МС Соляра - цель года, находится в Тельце в соединении с куспидом 4 дома - IC (истоки, дом, семья, внутренняя жизнь, Родина). Украина поставила цель вернуть свое и это будет реализовано в течение года. Следующий Соляр (в 2023 году), Украина отпразднует в более комфортных условиях, украинцы вернутся домой, большинство семей воссоединятся. Управитель МС Соляра - Венера во Льве в 12 доме - с одной стороны, цели озвучены, но, с другой стороны, способы их достижения умалчиваются - и это правильно! Воинственный Марс в Близнецах в 10 доме (предназначение, главные цели), прямо указывает на упорное движение вперед наших ВСУ.

Как правило, МС Соляра в 4 натальном доме показывает завершение важного жизненного цикла, после которого последует новый. Соляр 2022 начинает год подготовки к большому скачку, новому витку в жизни украинцев и Украины в целом. Поскольку МС и 10 дом характеризуют государственную власть, то можно ожидать серьезных изменений в политической сфере. Переломный год - так как раньше уже никогда не будет. Многие управленцы навсегда исчезнут из политики, а существующие системы и структуры, будут претерпевать коренные преобразования.

Луна Соляра в гороскопе Украины - это народ. Находится в знаке Рак (сильный статус - управление) в 11 солярном доме (сфера друзей и единомышленников). Есть поражение от Черной Луны, но статусная Луна, а значит и украинцы, выдержат весь тот негатив, который идет в нашу страну от Российской Федерации. В октябре 2022 года будет происходить много событий, на первый взгляд может показаться, что все очень плохо, но это агония россиян перед неминуемым проигрышем. Нужно собрать волю в кулак и не сломаться перед агрессором. К концу 2022 года Украина обретет явные преимущества на фронте, и российская армия больше не сможет противостоять ВСУ.

Десцендент или куспид 7 дома - это другие люди. В Соляре показывает то, что дополняет, помогает в решении существующих задач. Находится в Рыбах во втором доме - ресурсы и деньги партнеров играют важную роль в течение года. Какие бы перестановки ни происходили во власти дружественных государств, необходимую помощь Украине будут предоставлять. Также обмен разведданными и сотрудничество между Украиной и дальними странами станет более тесным.

IC Соляра в Скорпионе соединяется с натальным МС Украины - это и есть достижение определенности или главной цели года. Показывает возвращение домой издалека, решение жилищных вопросов. Также завершение определенного цикла в развитии государства, обретение определенного статуса. Начало нового этапа в жизни страны, также может быть и смена руководства или изменение руководящей линии. Год очень важный для всех украинских политиков, олигархов, крупных землевладельцев, собственников. Для большинства это будет период окончание их личного влияния в формировании и развития политической власти, формах и методах ее функционирования.

Прогрессивная Луна Украины в период с 24 августа 2022 до 24 августа 2023 находится под управлением Марса, в знаке Овна в пределах с 10 по 23 градус. Это положение усиливает потребность в борьбе, стремление к независимости, способствует целенаправленным действиям. Народ Украины быстро адаптируется к новым жизненным условиям, для многих это период кардинальных перемен. В знак Овна прогрессивная Луна вошла вначале 2022 года и сразу сделала оппозицию с прогрессивным Солнцем - это и есть прогрессивное полнолуние, бывает раз в 14-15 лет. Сразу же после этого важнейшего астрологического события Россия бесцеремонно вторглась в нашу страну. Полнолуние дает силу, соответствует энергиям Марса. Как видим, план РФ взять Украину за три дня разбился в пух и прах. В знак Тельца прогрессивная Луна войдет весной 2024 на 2,5 года - это будет время расцвета, комфорта и достатка для Украины.

Важнейшие месяцы для Украины - апрель, май, июнь 2023 года. В это время произойдут видимые изменения в нашем государстве, появятся новые лидеры, Украина начнет возрождаться. Для России эти месяцы окажутся очень сложными - будут рушиться устоявшиеся структуры, меняться политический курс страны. Июль 2023 - январь 2024 будет временем вялотекущих процессов, которые максимально проявятся с февраля 2024 года. Украина уверенно закрепит курс в ЕС и НАТО, с высокой долей вероятности, вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. А Россию в 2024-м ждет развал - сначала изнутри страны, а потом на внешнем плане.

В некоторых эзотерических традициях применяют практику в Соляр, т.е. от момента возврата Солнца в те же координаты, что и при рождении, в каждый из 12 дней совершают определенные действия и таким образом запускают Соляр.

Для Украины первый день Соляра - с 24 августа 06:02 до 25 августа 06:02, включается первый дом (дом личности), который характеризует саму страну, ее активность, проявление себя в мире. То, что будет происходить в этот день (самый важный из 12), во многом определит будущий год Украины. С 25 августа 06:02 до 26 августа 06:02, происходит активация энергий 2 дома (материальное положение, деньги, ресурсы). Хорошо, если в этот день в Украину зайдет помощь от других стран, чтобы более эффективно защищаться от российского агрессора. Третий день Соляра определяет взаимоотношения с соседними странами, четвертый день - ситуация внутри страны, образно - в доме и в семье. Пятый день включает солнечные энергии, показывает жизненный потенциал, способность побеждать. Шестой день Соляра характеризует бытовые вопросы, будни, обязательства. Седьмой день - официальные взаимоотношения, как с партнерами, так и с открытыми врагами. Восьмой день - опасности, кризисы, влияние более богатых и сильных стран на происходящие процессы в Украине. Девятый дом запускается в девятый солярный день и показывает перспективы нашей страны на мировой политической арене. Десятый день покажет, что будет происходить в государственных структурах власти в течение года. Одиннадцатый день яснее определит кто нам друг, а кто - выгодополучатель. Двенадцатый дом характеризует скрытые процессы, закулисные дела.

Подобную практику можно сделать и в свой Соляр, но для этого нужно обратиться к астрологу, чтобы вычислить точное время его наступления.

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