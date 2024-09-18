День Осеннего Равноденствия 22 сентября 2024 года: что нас ждет в это время

22 сентября в 15:44 (gmt+3) Солнце входит в знак Весы – это и есть Осеннее Равноденствие, третья кардинальная точка года, которая активизирует стихию Воздуха. Соответственно, с этого дня люди с большей эффективностью выполняют интеллектуальную работу, воспринимают информацию, обучаются, устанавливают контакты.

В знаке Весы Солнце в статусе падения, поэтому такой транзит часто вызывает двойственные ситуации, заставляет людей находиться в состоянии постоянной нерешительности и мучительного колебания как будто бы между двумя чашами. Возможностей для социального роста в это время гораздо меньше, но для самопознания и духовного развития это один из лучших периодов, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

I. Важность Осеннего Равноденствия

Осеннее равноденствие – одна из ключевых точек года с точки зрения астрологии. Оно происходит в момент, когда Солнце пересекает небесный экватор и входит в знак Весы, знаменуя собой начало астрономической осени. День и ночь становятся равными по продолжительности, символизируя баланс и гармонию​.

Осеннее равноденствие – это момент, когда энергии переходят от активного и динамичного летнего периода к более спокойной и глубокой осени. Это время размышлений, подведения итогов, очищения от негативных энергий и открытия себя для новых возможностей. Лунное затмение 18 сентября усиливает энергии перехода и обновлений.

В древности равноденствие считалось временем, когда можно обрести равновесие между духом и телом, метафизическим и материальным.

II. Астрологическое значение: знаки Зодиака и стихии

В астрологии равноденствия и солнцестояния делят Зодиак на четыре части и определяют четыре кардинальные точки. А момент пересечения Солнцем этих кардинальных точек, по очереди усиливает одну из стихий:

Огонь (весеннее равноденствие);

Вода (летнее солнцестояние);

Воздух (осеннее равноденствие);

Земля (зимнее солнцестояние).

Осеннее равноденствие оказывает влияние на всех представителей зодиакального круга, но по-разному​. Особенно чувствуют сильные энергии кардинальных точек года представители кардинального креста:

Овны испытывают снижение энергии и сонливость, ощущают упадок физических сил. Могут возникнуть трудности в деловом общении​. Это связано с тем, что транзитное Солнце образует аспект "оппозиция" к натальному Солнцу Овнов. А оппозиция всегда требует сделать выбор, от чего-то отказаться, оставить в прошлом то, к чему привыкли. Но в результате взвешенного выбора, появляются внутренние силы.

Раки cсталкиваются с психической нестабильностью, могут замкнуться в себе, игнорировать потребности близких и родных людей. Внешние раздражители представляются "вселенской катастрофой", даже самые незначительные проблемы раздуваются до невероятных масштабов​. Напряженный аспект от транзитного Солнца в Весах высвечивает то, что требует немедленного реагирования.

Весы проходят проверки на искренность отношений, психологическое состояние может быть нестабильным, но в целом, осеннее равноденствие для представителей этого знака Зодиака является счастливым периодом. Весы ощущают душевный подъем, находятся в благоприятном расположении духа, хотя и не исключены экзальтированные поступки, приводящие окружающих людей в недоумение.

Козероги внешне ведут себя рассудительно и интеллигентно, но внутри у них все кипит! Напряженный аспект от транзитного Солнца приводит Козерогов в состояние сжатой пружины. Осеннее равноденствие подталкивает представителей этого знака к целенаправленным и решительным действиям, что может негативно отражаться на эмоциональной области жизни и профессиональных делах.

III. Духовные традиции и ритуалы

С осенним равноденствием связано множество духовных и культурных традиций. В викканском Колесе года этот день отмечается как праздник Мабон, символизирующий окончание сбора урожая и прощание с теплым временем года. В этот день поклоняются предкам, особенно женским представителям рода, и проводят ритуалы на благополучие и процветание​.

Кроме того, равноденствие – это время очищения и подготовки к зиме. Люди избавляются от ненужных вещей и привычек, проводят обряды по избавлению от негатива и готовят список желаний на следующий период​.

Осеннее равноденствие наступает 22 или 23 сентября и совпадает с Праздником Рябины. Именно с этого дня рябина становится более вкусной, сладкой и после осеннего равноденствия начинался сбор ее урожая.

IV. Влияние осеннего затмения на биологические процессы

Осеннее равноденствие вызывает изменения в природе: лето уступает место осени, а энергии Земли уплотняются и переходят в состояние покоя. Это время перестройки организма и приведения в равновесие собственных внутренних ритмов. В дни осеннего равноденствия полезно работать над собой, что является первоочередной задачей для каждого человека. А ее выполнение показывает силу развитости личности.

V. Заключение

Осеннее равноденствие – это не только астрономическое событие, но и важная точка духовного и личностного роста. В этот день можно очиститься от негатива, достичь гармонии с природой и собой, а также подготовиться к грядущей зиме. Важно оставить обиды и предрассудки, определить правильные и полезные цели и выработать алгоритм их достижения. Вхождение в новый период со старым "багажом" отпугивает счастье и удачу.

Будьте внимательны к своим мыслям и поступкам, ведь в этот день они могут оказать большое влияние на вашу жизнь в ближайшие месяцы.

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