День победобесия: астролог рассказал, что нас ждет 9 мая

Неумолимо приближается 9 мая, когда Россия, присвоившая себе победу во Второй мировой войне, отмечает День победы, несмотря на то, что во всем мире памятную дату отмечают 8-го.

Слухи и опасения относительно того, что он принесет всему миру, множатся с каждым днем – не будет преувеличением сказать, что все замерли в ожидании этого дня, когда во время парада на Красной площади в Москве Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации, что может означать очередной – усиленный – этап войны. О том, чего можно ожидать от 9 мая нынешнего года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

"Сатанинский" лунный день

Первая половина дня – до полудня – мы будем иметь дело с 9-м лунным днем, который астрологи справедливо считают "сатанинским". Силы зла активизируются и могут нанести серьезные вред как каждому отдельному человеку, так и всему человечеству в целом. Велика вероятность насилия – не только морального, но и физического, поэтому звезды настоятельно советуют проявлять осторожность: не поддаваться на провокации, гнать от себя тягостные и дурные мысли, меньше общаться с теми, кто вызывает раздражение или страх. И в эту схему вероятность всеобщего призыва и новой – еще более активной – фазы войны вполне укладывается. Единственный обнадеживающий в такой ситуации момент состоит в том, что 9-й лунный день продлится только до полудня, после чего силы зла потеряют свою силу.

Деструктивное влияние Прозерпины

Солнце 9 мая будет находиться между Северным узлом в знаке Тельца и Ураном в оппозиции к Южному узлу в Скорпионе и Прозерпине, расположившейся в так называемом черномагическом градусе. Она обосновалась в нем довольно давно, и несмотря на то, что Прозерпина как планета официально астрономами еще не открыта, астрологи указывают на ее мощное влияние на жизнь на Земле, которое в данном случае является деструктивным.

"Королевство маловато – разгуляться негде"

Транзитная Луна 9 мая после обеда войдет в точную оппозицию к Сатурну в 25-м градусе Водолея. В эмоциональном плане Луна в таком положении создает у людей так называемые "эмоциональные качели", когда раздражение и неудовлетворенность сменяет апатией – и наоборот. Если учесть, что спутник Земли в это время будет находиться в знаке Льва, где она является демонстративной и подталкивает к публичным заявлениям.

Неудивительно, что в этот день вероятны военные парады страны-агрессора, которые призваны продемонстрировать силу и поддерживающие их милитаристские цели – этакий политический "эксгибиционизм". Однако 9 мая нынешнего года полного апофеоза у России не получится из-за оппозиции Луны к ограничивающему ее Сатурну: как говорила Фаина Раневская, Путин почувствует, что "королевство маловато – разгуляться негде". Праздник диктатору подпортит и тот факт, что на территории Украины он, как хотел, никакой парад провести не сможет.

"Гуляют там животные невиданной красы"

Фаворитами аспектов в этот день являются фиксированные знаки Зодиака – Лев, Телец, Скорпион и Водолей, которые являются ведущими в событийном историческом плане. О них сказано в откровении Иоанна Богослова, как о животных невиданной красы: среди них есть "огнегривый Лев", "вол, исполненный очей", "золотой оре небесный" и, конечно же, человек. А это значит, что в этот день возможны не только пресловутые военные парады в России, но и праздники и карнавалы в других странах, которые не имеют никакого отношения к победе рашизма над фашизмом.

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