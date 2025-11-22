День Прокопа 22 ноября - главные традиции, запреты и народные приметы дня

Религия / © unsplash.com

Церковный календарь в этот день, 22 ноября, отмечает память мученика Прокопа Кесарийского. Верующие обращаются к святому с молитвами о здоровье и семейном спокойствии.

Об этом пишет РадиоТрек.

Что делали наши предки

Мужские заботы: Хозяева чинили сани или отправлялись на базар за новыми, готовясь к зимнему сезону.

Женские обряды: Женщины искали траву эфилию, из которой готовили целебные отвары. По поверьям, они могли выпрямить спину людям с горбом и помогали расти низким.

Благоприятный день: День Прокопа считался удачным для завершения старых дел, погашения долгов и решения финансовых вопросов.

Очищение пространства: Чтобы привлечь счастье и благополучие в семью, избавлялись от хлама, а хорошие, но уже лишние вещи отдавали нуждающимся.

Обеспечение достатка: Хозяйки пекли пирог, веря, что он обеспечит достаток в доме на весь следующий год.

Что нельзя делать 22 ноября

Цветы под запретом: Не стоит дарить цветы — считалось, что они забирают жизненную энергию.

Избегайте поездок: Лучше отказаться от дальних путешествий и поездок в дорогу.

Финансовые операции: Нельзя занимать деньги, чтобы избежать ссор, но отдавать долги разрешалось.

Найденное — не твое: Не подбирайте на дороге деньги или предметы — это могло принести несчастье.

Займы соседям: Не одалживайте муку или сахар — по народным приметам, это предвещало голод и неудачу.

Погодные приметы

Тепло: Если 22 ноября тепло, ожидается долгая и снежная зима.

Снегопад: Снег весь день предсказывал дождливый май.

Дождь: Осадки в виде дождя предвещали хороший урожай пшеницы в следующем году.

