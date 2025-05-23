Детерминантные и индетерминантные помидоры: какие выбрать для выращивания и почему им нужен разный уход

Томаты / © Associated Press

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Выращивание детерминантных или индетерминантных помидоров зависит от вашего места выращивания, климата и того, для чего вы хотите их использовать.

Определимся, что лучше всего подходит именно вам, воспользовавшись советами GardeningKnowHow.

Прежде чем выбирать сорта на основе размера плодов и вкусового профиля, необходимо определить лучшие виды помидоров для ваших условий выращивания. Это зависит от их целевого использования, доступного пространства и продолжительности вегетационного периода. То, являются ли помидоры детерминантными или индетерминантными, влияет на все эти факторы, и если вы новичок, обучающийся выращивать помидоры, вам нужно понять, почему это важно.

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Какая разница между детерминантными и индетерминантными помидорами

Индетерминантные помидоры, также известные как вьющиеся или границные помидоры, составляют наибольшую группу, включая большинство помидоров-реликвий. Они имеют вьющиеся формы роста и дают высокие стебли высотой от 2 до 6 м, хотя их можно обрезать, чтобы замедлить их рост. Большинство садоводов выращивают индетерминантные помидоры, удаляя боковые побеги — или «пасинки», — сосредотачиваясь на одном центральном стебле для максимального урожая. Из-за своей высоты индетерминантные помидоры нуждаются в поддержке с помощью клеток, кольев или обоев.

Важной характеристикой индетерминантных помидоров является то, что они плодоносят на протяжении всего вегетационного периода. Они прекращают плодоносить только тогда, когда меняются времена года и заморозки убивают растение. Это означает, что индетерминантный сорт помидор может одновременно цвести и плодоносить. Это идеальный вид для выращивания, если вы хотите убирать небольшой урожай часто для бутербродов и салатов.

Детерминантные помидоры более кустистые и компактные, что делает их идеальными для меньших помещений и помидоров в контейнерах. Этот тип следует оставлять необрезанным, в противном случае урожайность значительно снизится.

Растения прекращают рост после завязывания плодов, давая весь урожай в течение короткого периода — примерно через две недели. Плоды обычно созревают рано, что делает их идеальными для коротких вегетационных периодов. Детерминантные помидоры — лучший выбор там, где требуется избыток растения для приготовления соусов и консервирования.

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Как определить, является ли растение помидора детерминантным или индетерминантным

Если на упаковке с семенами или на этикетке растения помидора не указан детерминантный или индетерминантный сорт, разницу определить можно. Размер — это важнейшая подсказка. Если на растении сказано, что это кустовой сорт, это детерминантный. Если в информации указано, что растение вьется или вырастет до 1,8 метра, у вас индетерминантный сорт.

Если помидор является реликвией (старинным сортом), у вас, вероятно, индетерминантный сорт, поскольку лишь небольшое количество реликвий является детерминантным.

Если вы посмотрите на самый высокий стебель растения, и на нем есть цветочные почки или соцветия, это, вероятно, детерминантный тип помидора. Если кончик роста лишен соцветий, это, возможно, индетерминантный помидор.

Как выбрать правильный тип для вашего сада

Многие садоводы считают, что вкус и разнообразие индетерминантных помидоров делает их лучше детерминантных. Однако выбор действительно сводится к тому, что вы хотите и требуете от помидора. Учитывайте имеющееся пространство, объем ухода, который вы готовы тратить на растение, и основное предназначение плодов.

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Как уже упоминалось, детерминантные типы помидоров хорошо подходят для тех, у кого меньше площадь сада или для тех, кто хочет выбрать лучшие помидоры для контейнеров. Поскольку созревают одновременно, они лучше подходят для тех, кто хочет консервировать или замораживать плоды для дальнейшего использования.

Индетерминантные помидоры прекрасно подходят для тех, кто хочет собирать урожай медленно в течение длительного периода времени. Этот тип помидоров чаще употребляют в свежем виде. сопротивления.

Полудетерминантные помидоры

Поскольку производители продолжают экспериментировать с селекцией помидоров, границы между детерминантными и индетерминантными помидорами размываются. Сегодня есть некоторые сорта помидоров, которые существуют в обоих мирах, и называются полудетерминантными помидорами.

Полудетерминантные помидоры находятся где-то посередине между двумя основными типами. Это означает, что они произрастают выше, чем детерминантные сорта, но остаются компактнее, чем индетерминантные. Они также плодоносят в течение всего вегетационного периода, а не сразу как детерминантные типы.

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Все помидоры являются либо детерминантными, либо индетерминантными, за исключением нескольких, которые начинают называть полудетерминантными.

Индетерминантные. К сортам помидоров относятся большинство старинных помидоров, помидоров сорта «бифстейк» и помидоров черри, за некоторыми исключениями.

Детерминантные. Эти сорта помидоров могут быть любого типа, но среди них много сливовых помидоров.

Томаты / © Associated Press

Уход за детерминантными и индетерминантными помидорами

Из-за разницы в размерах и сроках плодоношения к индетерминантным помидорам следует относиться иначе, чем к детерминантным сортам. Правильный уход обеспечит вам самый возможный урожай.

Обрезка. В основном детерминантные помидоры нуждаются в меньшем уходе, чем индетерминантные. Их не нужно обрезать как их аналоги. Производителям индетерминантных помидоров нужно научиться правильно обрезать помидоры, чтобы поддерживать размер и стимулировать образование плодов.

Подвязка и опора. Поддержка помидоров с помощью подвязки, клетки или обои необходима для индетерминантных сортов, тогда как для детерминантных видов это не всегда требуется. В общем, детерминантные помидоры намного более компактны, чем индетерминантные сорта. Однако некоторые растут более энергично, чем другие, и будут нуждаться в опоре для сильно отягощенных ветвей.

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Потребности в воде и удобрениях. Поскольку индетерминантные помидоры плодоносят в течение длительного вегетационного периода, а не сразу, им нужно больше воды и удобрений, чем детерминантным сортам. Однако частота полива помидоров зависит от климата и от того, выращиваются ли они в контейнерах. Хотя удобрение помидоров необходимо для всех видов, индетерминантные помидоры нуждаются в удобрении чаще, чем детерминантные.

Сбор урожая

Когда собирать помидоры, зависит от выращиваемого вида. Детерминантные помидоры можно собирать в течение короткого периода и тогда все будет хорошо. Индетерминантные помидоры собирают в течение летних месяцев до осени, если растение не убьют заморозки.