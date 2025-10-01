Еда, улучшающая настроение: 7 продуктов, которые могут повысить уровень серотонина

Картофель с яйцами / © Credits

Продукты, богатые триптофаном, могут повысить выработку серотонина в мозге. К этим продуктам относятся яйца, некоторые твердые сыры, продукты на основе сои, индейка и т.д.

Что есть, чтобы улучшить свое настроение, рассказывает НеаІтѕІіпе.

Серотонин — это естественный нейромедиатор (мозговой мессенджер) и гормон, связанный с регуляцией настроения. Врачи считают уровень серотонина ключевым фактором общего психического здоровья.

Если вы принимаете лекарства от тревоги и депрессии, обратитесь к медицинскому работнику и обсудите пользу увеличения потребления продуктов, повышающих уровень серотонина. Высокий уровень серотонина также может представлять риск для здоровья.

Некоторые продукты являются хорошими источниками триптофана, незаменимой аминокислоты, которая нужна вашему организму. Серотонин синтезируется (вырабатывается) из триптофана.

Вот семь продуктов с высоким содержанием триптофана, которые могут помочь регулировать уровень серотонина.

Яйца

Согласно обзору исследования, содержание белка в яйцах может помочь повысить уровень триптофана в плазме крови.

Просто убедитесь, что вы не пропустили желтки, которые богаты этой аминокислотой, а также:

тирозин

холин

биотин

омега-3 жирные кислоты

Сыр

Сыр (и другие молочные продукты) являются прекрасными источниками триптофана. Сыр кисло-сладкий и твердые сыры, такие как пармезан, гауда и чеддер, особенно богаты этой незаменимой аминокислотой.

Молочные продукты также обеспечивают организм кальцием и белком, которые помогают поддерживать здоровье костей и чувство сытости.

Соевые продукты

Соевые продукты, такие как тофу, являются богатыми источниками триптофана (и почти всех других девяти незаменимых аминокислот).

Вы можете использовать тофу вместо практически любого белка. Таким образом, вы также можете наслаждаться некоторыми преимуществами триптофана, даже если придерживаетесь веганской или вегетарианской диеты.

Некоторый тофу также обогащен кальцием, то есть производитель добавил кальций, что обеспечивает отличный стимулятор кальция для ваших костей.

Лосось

Это правда, что лосось имеет высокое содержание триптофана. Вы также можете найти в лососе здоровую дозу омега-3 жирных кислот и витамина D, которые помогают поддерживать здоровье:

кости

кожи

функции глаз

мышц

Лосось также имеет другие потенциальные преимущества для здоровья, включая помощь в контроле уровня холестерина и снижении кровяного давления.

Орехи и семена

Орехи / © Credits

Выбирайте свои любимые, поскольку все орехи и семена содержат определенное количество триптофана. Они также являются хорошими источниками:

клетки

различных витаминов

антиоксидантов

Обзор исследований также показывает, что регулярное употребление умеренного количества орехов может помочь снизить риск сердечных заболеваний, улучшая липидный и аполипопротеиновый профиль.

Достаточно лишь небольшой горсти орехов и семян почти каждый день. Имейте в виду, что орехи имеют высокое содержание калорий.

Индейка

Индейка — да и любое мясо животных, если на то пошло — считается полноценным белком, то есть содержит все девять незаменимых аминокислот, включая триптофан.

Серотонин и ваш рацион

Триптофан не является волшебным питательным веществом, которое повышает уровень серотонина или внезапно улучшает настроение. На это влияет много факторов, и исследования по этой теме все еще продолжаются.

Однако продукты, богатые триптофаном, могут помочь, особенно если сочетать их с углеводами.

Углеводы заставляют ваш организм высвобождать больше инсулина, сигнализируя об усвоении аминокислот и оставляя триптофан в крови дольше. Смешивание продуктов с высоким содержанием триптофана с углеводами может дать вам временное повышение уровня серотонина.

Тем не менее, этого может быть недостаточно для регулирования вашего настроения, особенно если у вас хроническое заболевание, такое как депрессия или другое расстройство настроения.

Другие способы повышения уровня серотонина

Еда — не единственный естественный способ улучшить уровень серотонина. Эти также могут помочь:

Физические упражнения: Обзор исследований показывает, что физическая активность может иметь антидепрессивный эффект.

Солнечный свет: Светотерапия и естественный солнечный свет являются распространенными средствами от сезонной депрессии. Согласно обзору исследований, терапия ярким светом связана с повышением уровня серотонина и стабилизацией настроения.

Пре- и пробиотики: Попробуйте диету с высоким содержанием клетчатки (клетка является пребиотиком), чтобы питать здоровые кишечные бактерии, что может влиять на уровень серотонина через кишечно-мозговую ось. Дополнительные пробиотики также могут быть полезными.

Продукты, богатые триптофаном, в сочетании со здоровыми углеводами могут помочь повысить уровень серотонина, ключевого гормона, участвующего в регуляции настроения.

Однако многие другие факторы участвуют в регуляции настроения, поэтому потребление продуктов, содержащих триптофан, может быть недостаточным для улучшения вашего настроения само по себе.

Подумайте о том, чтобы поговорить с врачом, или обратитесь к специалисту по вопросам психического здоровья, если вам нужна дополнительная поддержка.