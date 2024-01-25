Эпоха Водолея – популярный термин в массовом сознании или квантовый переход

В этой статье астролог Марина Скади представила основные тенденции этого астрологического явления.

Полный цикл ось вращения Земли делает за 26000 лет, т. е. если поделить на 12 знаков Зодиака, то в каждом знаке ось земли будет по 2165 лет. Ось ее вращения непостоянна, из-за этого происходит смещение в пространстве – это прецессия – переход оси в следующий знак по часовой стрелке – из Овна в Рыбы, из Рыб в Водолей, из Водолея в Козерог.

Каждый знак Зодиака обладает определенной энергией, идущей из космоса, и когда планеты, Солнце и Земля попадают в этот сектор Зодиака, они меняют свои характеристики. Т.е. когда ось прецессии переходит из Рыб в Водолея, это означает, что на 2165 лет меняется все.

Более 2000 лет назад, когда ось прецессии вошла в знак Рыб после знака Овна, появилась одна из крупнейших мировых религий – христианство, основатель которой Иисус из Назарета. Теперь же, спустя 2165 лет, мы входим в новую эпоху – Водолея. И именно переход оси прецессии из знака в знак приносит перемены (длится этот переход порядка 200 лет), и мы живем в эпоху перемен. Именно в наши дни – середина прошлого века и еще лет 100 будет постепенно завершаться астрологическая эпоха Рыб и начинаться эпоха Водолея, но пик изменений приходится как раз на конец 20 века – начало 21 века. Особенно мощное проявление новой эпохи наблюдается именно когда происходит переход оси прецессии из одного знака в другой.

В 1781 году английский астроном Уильям Гершель открыл планету Уран с помощью революционного на то время прибора – телескопа. Это был настоящий прорыв человека, который познает космос. В астрологии Уран тоже стал ответственным за революционные перемены и управителем Водолея. А через 8 лет, в 1789-м, началась Французская буржуазная революция, которая изменила мир и впервые сформировала философию Водолея. Именно тогда зародились принципы Водолея – это свобода, равенство, братство. Красивые слова и благородные понятия.

Но мы не можем перекладывать всю ответственность на зодиак, т. е. свобода, это не значит, свобода от ответственности за свои поступки. Большинство гениев родились под знаком Водолея, но, как известно, гениальность – это отклонение от нормы. Этим и выделился Водолей. Но эти люди – гении, оказали значительные влияния на развитие человеческой цивилизации. Водолеи считаются генераторами инновационных научных идей.

Астрономия отрицает понятие эпох, но каждая из предыдущих космических эпох оставила в истории цивилизации вполне видимый след. Деление на эпоху очень четко просматривается, есть легенда-предание про всемирный потоп – ось прецессии шла по знаку Рака – водный кардинальный знак, связан с воздействием на землю потоков воды. Эпоху Рака сменила эпоха Близнецов – самого общительного знака Зодиака. В эпоху Близнецов происходит развитие языков, письменности, именно тогда люди осознали необходимость записывать и сохранять знания. После этого ось прецессии переходит в земной знак Тельца – Телец связан с земледелием, плодородием, созданием, формой, накоплением материальных ценностей.

В наши дни, когда ось прецессии входит в знак Водолея, мы уже наблюдаем ее характерные качества – стремительно развивается наука и искусство, меняется само общество и его устои. Эпоха Рыб заканчивается, скорее всего, придет новая обновленная религия – объединение людей, то, о чем говорит Лайтман. Т. е. по сути, сейчас ось выходит из Рыб и войдет в знак Водолея лет через 100. Но мы уже ощущаем эти перемены, и, как известно, в период перемен больше всего страдает тот, кто не хочет меняться. Мы уже чувствуем вибрации Водолея, наступает другая эпоха – Солнце оказывается на фоне другого знака Зодиака, и на земле люди ощущают другие энергии. И людям нужно учиться с ними работать, перестраиваться, изменяться и обновляться. Это выход из зоны комфорта. Земля, Солнце, планеты, не просто меняют положение в пространстве, но и входят в совершенно иные энергетические потоки космоса. Эти потоки напрямую влияют на все земные процессы и являются первопричиной всех глобальных изменений.

Самая страшная катастрофа, которую пережила планета, – это период позднего палеолита закончилась экологическим кризисом, охватившим огромные территории. Этот кризис был вызван уничтожением охотниками этой эпохи крупнейших животных, и хищническое истребление животных, в свою очередь, поставило первобытного человека на грань самоуничтожения. Население сократилось на 80%, но выходом из этого кризиса стало возникновение земледелия и скотоводства – очевидно, ось прецессии шла по Тельцу.

Оптимисты считают, что именно Водолей приведет человечество к золотой эре технического и социального прогресса. Масштабные стихийные бедствия не только вскрывают человеческие пороки, но и активизируют скрытые ресурсы, которые делают мир лучше. Это открытие личных качеств, благодаря чему появляются новые профессии, новые виды деятельности, творчества – т. е. происходит революция сознания. В эпоху Водолея человечество находится на пороге новой научно-технической революции, и касается она возможностей самого человека – его индивидуальности.

Ученые практически изучили человеческий геном, ведутся активные программы исследования в области клонирования, выращивания органов в лабораториях. Усиливается это тем, что вживляются чипы, имеющие память и логику. Ученые надеются, что современные достижения не только облегчат повседневную жизнь человека, но и в случае чего помогут человечеству выжить. Роботизация, криозаморозка, пересадка органов, генная инженерия – стремление довести жизнь до совершенства. И это касается не только физиологии, это касается и психики, и социальных вещей. Человек в новую эпоху войдет очень измененный, снимаются табу на все то, что раньше считалось запрещенным. Принципы эпохи Водолея – свобода, равенство, братство. Это стремление к тому, чтобы человек оздоровился в результате хороших мутаций.

Институт семьи и брака меняется. Водолеем управляет Уран – это планета бесполая, символизирует все необычное, неожиданное, современное. Люди, которых осуждали – гомосексуалисты, теперь чувствуют себя увереннее. Уран – это новые социальные нормы. Произошел квантовый скачок – то, что скрывалось, стало демонстрироваться открыто. Сегодня человечество по-новому осмысливает такое понятие как свобода и независимость.

Водолей – проводник в светлое будущее, в неволе – не размножается, поэтому и не особо спешит в официальный брак. Но у Водолея два кувшина, из которых он льет. Как и у любого другого знака есть две стороны – темная и светлая, какую человек выберет, зависит от его осознанности, принятия перемен. Уран высвобождает дух, ментальную силу. В Рыбах Меркурий в статусе изгнания и падения – люди верят и боятся, а Водолеем управляет Уран – высшая ипостась Водолея – люди думают, анализируют, приходят к истине.

Развитие гаджетов, техники освобождает человека от ненужных ему задач и проблем, современная техника защищает от неприятностей, и да, человечество становится слишком зависимо от технологий. Но любые экстремальные условия пробуждают как умственные, так и физические резервы (Уран в знаке Скорпиона в статусе экзальтации), те навыки, которые мы получаем от наших предков и передаем детям. И это позволяет находить конкретные решения в сложившейся ситуации.

Эпоха Водолея предлагает людям новые перспективы, но это эпоха индивидуальности и независимости – каждый должен сделать свой выбор – принимать энергии Водолея и учиться с ними работать, либо привязываться к старому и привычному, то, что знакомо и понятно, но потеряло свою актуальность. Ориентация на духовные ценности, коллективные процессы, дружбу. Михаэль Лайтман очень хорошо об этом рассказывает – объединение, это то, что поможет выжить и стать сильным. Думай о товарище, о ближнем – если все этому будут следовать, то люди станут сильными, а только сильная индивидуальность способна помочь другой. Новые ценности в эпоху – Водолея, когда дружба и объединение выходит на первый план. Кто не следует этим понятиям, тот слабеет и тогда, уменьшение населения неизбежно. Оно будет, в любом случае – через 2000 лет ось прецессии войдет в Козерог, которым управляет Сатурн, а энергии Сатурна и Козерога мы хорошо прочувствовали сейчас – по Козерогу идет Плутон, Юпитер, Сатурн. Козерог сдерживает, ограничивает, изолирует.

Стихия эпохи Водолея — Воздух. Уран планета стихии Воздуха, значит, сила Урана будет максимально проявлена. Символ Урана — молния. Водолей – фиксирует поток Воздуха. Это уже не легкое дуновение, это направленный, устремленный к новому ментальный поток, как шлейф от самолета высоко в небе. Уран – стремление к неординарности и независимости. Любит блеснуть умом. Резкость и обновление могут исходить от проявлений целой группы людей. Таланты и способности помогут раскрыть группы единомышленников и друзья. Водолей - ценитель дружеского, интеллектуального общения, приправленного юмором, порой, даже абсурдом. Хочет ощущать себя аристократом духа, прогрессивным деятелем, оригиналом. Больше рассуждает, чем делает. Проявляет интерес ко всему передовому, странному, эпатажному, эзотерическому.

Основной принцип знака Водолея – преодолеть все препятствия и внести в окружающий мир нечто новое.

Девиз: "Я свободен!", "Все свободны".

Задача Водолея – должна быть осознанность в применении и воплощении в реальность всего необычного, неординарного, нового.

Миссия Водолея – движение, динамика, познание нового, прогресс. Помогать людям, реализовывать их мечты.

Энергии Водолея входят в нашу жизнь, это процесс эволюции, мы живем во время революционных преобразований. Сейчас, во время перехода оси прецессии из знака Рыб в знак Водолея, все меняется, настало время духовного пробуждения. Верный путь в эпоху Водолея – быть в позитиве и принимать новое и прогрессивное, не бояться экспериментировать. Знак Водолея характеризует понятие перемен и обновлений. Больше всего страдает тот, кто не хочет меняться.

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