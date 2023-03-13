Еще одна война через 5 лет: ведьма-некромант предупредила о новой угрозе

По словам Тихой, в марте ВСУ смогут пойти в контрнаступление на Бахмутском направлении и не только там.

Украинская ведьма-некромант Мария Тихая заявила, что пока в мире будет существовать Россия, будет угроза повторной полномасштабной войны.

Об этом она сказала в интервью "УНИАНу".

"Если сейчас эта война закончится и к российским властям придут адекватные люди, войны не будет. А вот если ничего не изменится – будет (новая война. – Ред.). Ориентировочно, это может произойти через 5 лет", – сказала Тихая.

Также некромант сообщила, что в скором времени диктатор Путин планирует объявить новую волну мобилизации в РФ.

"Он планирует ввести в Крыму военное положение. Кроме того, ему крайне важно в марте получить Донбасс и Луганск, но этого не будет. Весна будет очень обострена для нас", – предупредила она.

Однако Тихая предполагает, что в марте-апреле Украина наконец-то получит танки и дальнобойные ракеты. Кроме того, у нас налаживается собственное производство военной техники.

"Западные партнеры помогают тем, что снабжают нас необходимыми деталями. Более того, получив еще дополнительную помощь от Запада, уже в марте мы можем пойти в контрнаступление на Бахмутском направлении да и не только", — подытожила она.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее полуфиналист 20-го сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий заявил, что март будет определяющим в плане дальнейших боевых действий.

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