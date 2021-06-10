Эти три знака встретят свою любовь летом 2021 года

Лето, возможно, и не такое романтичное время, как весна, но шансов встретить человека, которого захочется назвать второй половинкой, в летние месяцы ничуть не меньше, а возможно, и больше, чем в весенние – одни курортные романы чего стоят.

Так кто встретит свою любовь нынешним летом?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов в вопросах личной жизни этим летом с полным правом можно назвать счастливчиками: они получат не один, а сразу два шанса встретить свою любовь. Так, в июне велика вероятность влюбиться с первого взгляда и если не навсегда, то надолго. Вполне возможно, такая вспышка чувств произойдет на отдыхе и будет носить все признаки курортного романа. Согласно законам жанра, он вряд ли окажется долговременным, что может всерьез огорчить представителей знака. Впрочем, исправить несправедливость, допущенную судьбой, они смогут уже в августе, когда им удастся встретить своего отпускного знакомого и на этот раз уже не отпустить его.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов новое знакомство с большой долей вероятности ждет в середине лета – в самый разгар отпускного сезона. Представителей знака охватит чувство такой силы, что они не смогут – да и не захотят – ему противиться. И если поначалу они еще будут сомневаться, что им дороже – любимый человек или свобода, то уже через месяц они готовы будут босиком пойти за любимым человеком хоть на край света. Кстати, скорее всего, они ничуть не преувеличат значение нового знакомого в своей жизни – разумеется, у каждого представителя знака проиграется свой сценарий, но в большинстве случаев он действительно пришел в их жизнь всерьез и надолго.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые при всей своей педантичности склонны к романтике, ждет увлекательная история подобного свойства. Курортное знакомство будет подобно удару молнии: во всяком случае, именно такое ощущение накроет их при взгляде на совершенно незнакомого человека. Впрочем, он, скорее всего, почувствует то же самое, так что яркого романа не миновать. А уж вырастет ли он во что-то более серьезное или нет, зависит только от самих Дев. Новый знакомый будет готов продолжать отношения и после отпуска, а вот захотят ли они сами видеть рядом с собой этого человека и впредь, неизвестно. Возможно, взвесив все за и против такого решения, они от него откажутся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов с новым знакомым, которого они повстречают ближе к финалу лета, будет связывать не столько любовь, сколько страсть, вспышка которой окажется, возможно, и непродолжительной, но головокружительной и незабываемой. Поскольку страстные отношения долгими не бывают по определению (трудно долго держать высокое напряжение), после чего она должна либо перерасти в любовь или дружбу, либо прекратиться раз и навсегда. Какой вариант выберут представители знака в данном конкретном случае, сказать трудно, но первый все-таки является более предпочтительным.

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