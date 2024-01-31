Этим трем знакам Зодиака повезет в любви в феврале 2024 года 

Нынешний февраль, хотя до весны остается еще целый месяц, можно назвать месяцем любви – многим знакам Зодиака Луна и звезды обещают приятные перемены в личной жизни. Ну а вдохновение, которое будет переполнять тех, кому повезет позволит не только создать нечто шедевральное, но и неплохо это продать.

О том, у кого снесет крышу от любви в феврал6е-2024 года, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Лев

Львам имеет смысл взять судьбу в собственные руки. Не стоит ждать, пока любимый человек, который. видимо, страдает от гипертрофированной скоромности и нерешительности, наконец-то отважится признаться в своих чувствах или сделать предложение руки и сердца. Представителям знака, если они действительно любят его, нужно сделать это самим.

Дева

Дев приятные сюрпризы в личной жизни ждут в течение всего месяца, но особенно – в третьей его декаде. В это время произойдет то, на что еще вчера они и рассчитывать не могли – то есть, сбудутся самые смелые их мечты. Главное в такой ситуации – не торопить события, а дождаться, пока все сложится само собой, без усилий и нажима.

Водолей

Водолеям, которые по какой-то причине еще не устроили свою личную жизнь, звезды обещают судьбоносную встречу, которая перевернет жизнь с ног на голову – в хорошем смысле этого слова. Так встанут звезды, что обстоятельства сложатся неким таинственным образом, что впоследствии позволит говорить о присутствии в истории знакомства мистики и даже магии.

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