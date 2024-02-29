Этим трем знакам Зодиака повезет в любви в марте 2024 года 

Какими бы ни были события в личной жизни у каждого из нас, стоит помнить, что в марте нынешнего года они окажутся судьбоносными. Если речь будет идти о встрече и начале отношений, то на всю жизнь, если же назреет на повестке дня расставание, то путь назад невозможен – с этим человеком гештальт закроется раз и навсегда.

О тех, кто встретит свою судьбу в марте 2024 года, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Телец

Тельцам, в жизнь которых стремительно ворвется любовь, не стоит относиться к вспыхнувшему роману легкомысленно – чувства окажутся гораздо более сильными, чем покажется на первый взгляд. А вот пренебрежение ими на первых порах вполне может привести к тому, что впоследствии привести к тому, что связь будет приносить болезненные ощущения.

Рак

У Раков начнется увлекательный роман с человеком, живущим вдалеке от них, и хоть в наше время расстояние – понятие относительное, на этих отношениях оно оставит свой отпечаток. Переписка и звонки в мессенджерах вместо походов в кино, видеоразговоры вместо романтических свиданий не охладят, а укрепят чувства.

Весы

Весы настолько сильно смогут погрузиться в пучину страсти, что позабудут обо всем на свете. Возможно, им даже придется взять отпуск, чтобы не завалить важный профессиональный проект и не попасть в черный список начальства. А вот снижать градус чувств, чтобы преуспеть в профессии, не стоит – впоследствии об этом можно пожалеть.

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