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Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатство

Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатство

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Денег, как известно, много не бывает, поэтому мы всегда надеемся на то, что завтра их будет больше, чем сегодня. 

Но как узнать, что тебя ждет в материальном плане – прибыль или убыток? На этот вопрос отвечают приметы, ставшие результатом многовековых наблюдений, в последнее время к ним прибавились подсказки астрологов и психологов. О том, на какие денежные приметы необходимо обращаться внимание, рассказывают астропсихолог Валентина Виттрок и астролог Людмила Булгакова. 

Народные приметы

Наши предки издавна замечали, после каких событий денег у человека становится больше. Так, одной из денежных примет они считали залетевшую в дом бабочку – как правило, это говорило о том, что хозяев этого жилья вскоре ждет солидная прибыль. То же самое предвещала – и предвещает – внезапно начавшаяся чесаться левая ладонь. На ближайшие выплаты указывают также два желтка в одном яйце (это легко понять – они по форме напоминают золотые монеты) и проливной дождь перед началом важной встречи, от которой зависит решение важных финансовых вопросов. Ну а самая верная – хоть и самая неприятная – денежная примета связана с дурно пахнущей субстанцией: стоит в нее наступить, как тут же получишь прибыль – она уравновесит неприятность самого события. 

Что говорит астрология

Астрологи знают, что прибыль часто приходит в период полнолуния, а если уж оно совпадает с лунным затмением, а такое бывает время от времени, то можно ждать двойной прибыли. В такое время человеку могут увеличить зарплату, выписать премию, вернуть старый долг, можно также найти – в буквальном смысле слова, на дороге – какую-то ценную вещь. А чтобы бизнес приносил прибыль, необходимо начинать его на растущей Луне, находящейся в знаках Тельца или Рака: в рост в это время пойдет все – от рассады до зарплат, счетов в банке и депозитов. 

Сон в руку

В разных сонниках, количество которых сейчас зашкаливает, можно выделить целый ряд денежных примет. Итак, к деньгам чаще всего снятся: слоновая кость, оформление документов, бобровый мех, бородавки, тараканы, полные бочки (причем совершенно неважно, что в них находится), фрукты на дереве и даже бегущие люди. Причем этим денежные сны не ограничиваются – у каждого из нас наверняка есть свои, проверенные временем сюжеты сновидений, которые предвещают прибыль и богатство. 

Сам себе предсказатель

Психологи часто советуют обзавестись собственными денежными приметами, которые будут "работать" только в отношении данного конкретного человека. Например, рассыпав пуговицы из коробки или крупу из пакета, можно сказать себе: "Это к деньгам!" Интересно, что после двух-трех таких случаев можно будет заметить: примета сбывается, деньги – когда ожидаемые, а когда и неожиданные – действительно приходят. "Самодельная" примета может быть какой угодно и касаться любых действий и предметов, главное, сделать для себя своеобразную "зарубку" в подсознании, которое и будет следить, чтобы приметы сбывались. 

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