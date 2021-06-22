Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатство

Денег, как известно, много не бывает, поэтому мы всегда надеемся на то, что завтра их будет больше, чем сегодня.

Но как узнать, что тебя ждет в материальном плане – прибыль или убыток? На этот вопрос отвечают приметы, ставшие результатом многовековых наблюдений, в последнее время к ним прибавились подсказки астрологов и психологов. О том, на какие денежные приметы необходимо обращаться внимание, рассказывают астропсихолог Валентина Виттрок и астролог Людмила Булгакова.

Народные приметы

Наши предки издавна замечали, после каких событий денег у человека становится больше. Так, одной из денежных примет они считали залетевшую в дом бабочку – как правило, это говорило о том, что хозяев этого жилья вскоре ждет солидная прибыль. То же самое предвещала – и предвещает – внезапно начавшаяся чесаться левая ладонь. На ближайшие выплаты указывают также два желтка в одном яйце (это легко понять – они по форме напоминают золотые монеты) и проливной дождь перед началом важной встречи, от которой зависит решение важных финансовых вопросов. Ну а самая верная – хоть и самая неприятная – денежная примета связана с дурно пахнущей субстанцией: стоит в нее наступить, как тут же получишь прибыль – она уравновесит неприятность самого события.

Что говорит астрология

Астрологи знают, что прибыль часто приходит в период полнолуния, а если уж оно совпадает с лунным затмением, а такое бывает время от времени, то можно ждать двойной прибыли. В такое время человеку могут увеличить зарплату, выписать премию, вернуть старый долг, можно также найти – в буквальном смысле слова, на дороге – какую-то ценную вещь. А чтобы бизнес приносил прибыль, необходимо начинать его на растущей Луне, находящейся в знаках Тельца или Рака: в рост в это время пойдет все – от рассады до зарплат, счетов в банке и депозитов.

Сон в руку

В разных сонниках, количество которых сейчас зашкаливает, можно выделить целый ряд денежных примет. Итак, к деньгам чаще всего снятся: слоновая кость, оформление документов, бобровый мех, бородавки, тараканы, полные бочки (причем совершенно неважно, что в них находится), фрукты на дереве и даже бегущие люди. Причем этим денежные сны не ограничиваются – у каждого из нас наверняка есть свои, проверенные временем сюжеты сновидений, которые предвещают прибыль и богатство.

Сам себе предсказатель

Психологи часто советуют обзавестись собственными денежными приметами, которые будут "работать" только в отношении данного конкретного человека. Например, рассыпав пуговицы из коробки или крупу из пакета, можно сказать себе: "Это к деньгам!" Интересно, что после двух-трех таких случаев можно будет заметить: примета сбывается, деньги – когда ожидаемые, а когда и неожиданные – действительно приходят. "Самодельная" примета может быть какой угодно и касаться любых действий и предметов, главное, сделать для себя своеобразную "зарубку" в подсознании, которое и будет следить, чтобы приметы сбывались.

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