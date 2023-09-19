Это особое время: что ждет Близнецов, Весы и Водолеев с 23 сентября по 23 октября

С 23 сентября по 23 октября 2023 года в жизни представителей знаков стихии Воздуха: Близнецов, Весы и Водолеев, будут возникать интересные и позитивные ситуации. Это период интеллектуальной и физической активности, когда можно сделать много полезно и решить самые сложные вопросы.

Когда Солнце входит в любой из знаков стихии Воздуха, все три воздушных знака Зодиака получают благостную солнечную энергию, наполняются жизненными силами, обретают прочный тыл и уверенность в счастливом будущем. Все формирующиеся обстоятельства и внутреннее состояние Близнецов, Весы и Водолеев этому способствует. Именно в этот интервал времени легче найти свое место под Солнцем, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Особенно яркий период у родившихся под знаком Весы – мир крутиться вокруг вас, вам уделяют гораздо больше внимания, чем обычно. Но и Близнецы с Водолеями также очень привлекательны для противоположного пола, могут обрести популярность, если к этому стремятся. Знакам стихии воздуха стоит сосредоточиться на важных делах, трудиться, творить, потому что можно сделать социальный рывок, прославиться за счёт какой-то идеи, проекта. Хорошее время для открытия собственного бизнеса, но и сопутствует везение при поиске работы, в поездках.

Наиболее удачное время для воздушных знаков Зодиака – с 23 октября по 13 октября. Вселенная даёт возможность расширить свое влияние на окружающих, решить предпринимательские задачи и улучшить состояние финансовых дел. Кроме того, перемещаясь по Весам, Солнце актуализирует вопросы взаимоотношений, а те из представителей воздушной стихии, кто в поиске, могут встретить своего идеального партнера, достичь гармонии в семейных связях.

В ближайший месяц Весы, Близнецы и Водолеи, намного чаще и больше будут получать комплименты и подарки от окружающих. Но стоит быть осторожными и не терять голову в период затмений – с 14 по 28 октября, когда все искажается и трудно дать правильную оценку происходящего вокруг. Уже давно не было затмений в знаке Весы – предыдущий раз это было лунное затмение 4 апреля 2015 года.

Солнечное затмение 14 октября в 22-м градусе Весов окажет существенное влияние на жизнь на представителей этого знака, особенно рожденных в третьей декаде зодиакального месяца – с 13 по 23 октября. Поэтому необходимо сразу же после Осеннего равноденствия 23 сентября предусмотреть все возможные варианты развития событий во второй половине октября и, что называется, «соломку подстелить».

Близнецы и Водолеи в меньшей степени прочувствуют непростые энергии осеннего сезона затмений 2023, по сравнению с Весами, поэтому следует придерживаться общих рекомендаций в сезоны затмений. В любом случае, если правильно использовать благоприятные периоды, чтобы подготовиться к сложным дням, то ничего плохого не произойдет. Предупрежден – значит вооружен!

После кардинальной точки года – Осеннего равноденствия, которое всегда наступает при ингрессии Солнца в знак Весы, общий фон в стране и в мире относительно стабилизируется и наступит хоть какая-то определенность. Можно будет спокойно заниматься делами, готовиться к зиме, решать профессиональные вопросы. Перемещаясь по Весам, Солнце образует соединение с натальным Солнцем рожденных под этим знаком Зодиака, а также гармоничные аспекты с натальным Солнцем Близнецов и Водолеев.

Близнецы – первый знак стихии Воздуха, находится под управлением Меркурия. Планета зайдет в знак Весы в ночь с 4 на 5 октября и, также будет строить гармоничные аспекты к натальному Солнцу тех, кто родился под знаками Близнецы и Водолей, образуя аспект соединения с натальным и транзитным Солнцем в Весах до 22 октября. Меркурий в Весах добавит благоприятных возможностей, прежде всего, близнецам, а также Весам и Водолеям. В этот период на любое дело затрачивается меньше времени, поскольку окружающие люди идут навстречу, меньше возникают препятствия, а если и случаются, то быстро устраняются.

В период транзита Солнца и Меркурия по Весам у представителей стихии Воздуха яснее голова, мысли в порядке, появляется много идей и желание творить, создавать вокруг себя красоту. До 12 октября по этому же знаку Зодиака перемещается Марс, обеспечивая Близнецов, Весов и Водолеев достаточным количеством любимой работы, которая даёт возможность ещё и получать хорошие деньги, знакомиться с интересными людьми.

Последняя неделя сентября и первая половина октября благоприятна во всех смыслах для воздушных знаков Зодиака. Подходящее время для посещения косметолога, стилиста, парикмахера, для любых мероприятий, направленных на улучшение здоровья и внешнего вида. Это период, когда можно отлично упорядочить свою жизнь, войти в режим и привнести баланс в свою жизнь.

Транзиты Марса, Меркурия и Солнца по знаку Весы позволяют обзавестись множеством полезнейших знакомств и связей, способствующих продвижению в социуме. Появятся единомышленники и верные друзья, которые окажут поддержку в трудную минуту. Хотя в этот период нужно очень постараться, чтобы попасть в неприятности. Ведь удача сопутствует Близнецам, Весам и Водолеям, по крайней мере, до начала сезона затмений 14 октября.

Управитель знака Весы – Венера, до 9 октября перемещается по знаку Льва и находится в петле ретроградности с 19 июня по 7 октября 2023. Важнейший период для всех, кто родился под знаком Весы, особенно для социально активных личностей, для тех, кто ищет себя и пытается проявить свою индивидуальность. Именно после Осеннего равноденствия многое встанет на свои места и начнется новый жизненный цикл, более гармоничный и светлый.

Близнецы, Весы и Водолеи находятся под некой защитой с 23 сентября до 23 октября. Вас всегда поддержат близкие люди, так ещё и не только морально, но и материально, помогут избежать любых рисков. Но все же, в сезон затмений 14 – 28 октября, расслабляться не стоит. Сделайте по максимуму все сейчас. Хорошенько поработайте, сходите в официальные инстанции, получите юридические консультации, если это необходимо, а во второй половине октября сможете позволить себе отдых.

Водолеям сложнее, поскольку этим знаком управляет высшая планета – Уран, перемещающийся по Тельцу с ноября 2018 до конца апреля 2026 года. В этом знаке планета имеет статус падения, что привносит в жизнь Водолеев постоянные преодоления. Но в конце сентября – первой половине октября позитива станет больше и это поможет обрести внутренний комфорт. Второй управитель Водолея – Сатурн, социальная планета, с 7 марта 2023 до 15 февраля 2026 движется по знаку Рыбы.

Медленные планеты – Уран и Сатурн не дают расслабиться, накладывают на Водолеев большую ответственность. Куда проще Близнецам и Весам, которые находятся под управлением личных планет, быстрых. Тем не менее, в период активных энергий знака Весы – с 23 сентября по 23 октября, все три знака стихии Воздуха обретут силы и смогут повысить качество своей жизни.

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