Это происходит прямо сейчас: чем опасен "коридор затмений" для некоторых знаков Зодиака

Период, в течение которого Земля находится между двумя затмениями, астрологи называют "коридором".

Чем опасен "коридор затмений" и как себя вести в это время, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

"Время кармы"

Как правило, "коридором" называют магическое время между двумя затмениями, которое длится две недели. В нашем случае, если учесть, что лунное затмение состоялось в полнолуние 26 мая, а солнечное нам предстоит пережить в новолуние 10 июня, – с 27 мая по 9 июня, но его влияние будет ощутимо за несколько дней до и после этих дат. Поскольку в этот период все совершенные в течение этого времени поступки будут подвергаться детальному разбору, "коридор" также называется "временем кармы" или "бумеранга". Тем, кто не совершил предосудительных поступков, бояться нечего, ну а нагрешившие – из песни слов не выкинешь – получат по заслугам.

Работа над ошибками

Как конкретно повлияет на нас "коридор затмений"? Важно понимать, что цель высших сил в данном случае – не кара, а привлечение внимания к совершенным в предшествующий период ошибкам. Необходимо сделать выводы о том, что было сделано неправильно, и впредь не повторять былых промахов. Звезды будут водить человека по кругу и тыкать его носом в его ошибки до тех пор, пока он их не исправит, так что чем быстрее он это сделает, тем лучше для него.

Ухудшения самочувствия и судьбоносные знакомства

Как влияет "коридор затмений" на людей? На физическом уровне можно говорить об ухудшении самочувствия и обострении хронических заболеваний, повысится тревожность, мнительность, впечатлительность и обидчивость. На уровне моральном необходимо обратить внимание на конфликты и знакомства, которые могут произойти в это время. И то, и другое продлится очень долго, поэтому ссор – особенно с близкими людьми – нужно избегать, а на знакомства обратить особенное внимание – новые люди, которые приходят в нашу жизнь в это время, задержатся в ней надолго.

Кто попадет в фокус "коридора затмений"

В центре внимания "коридора затмений" окажутся Близнецы и Стрельцы, чуть меньше он заденет Рыб и Дев. Позитивное энергетическое влияние он окажет на Овнов, Львов, Весов и Водолеев, а на представителях остальных знаков не отразится вообще. Тем, кого так или иначе затронет "коридор затмений" – как, впрочем, и всем остальным – необходимо избегать мест большого скопления людей, не совершать финансовые операции – особенно брать деньги в долг, эмоционально не реагировать на чьи-либо недружественные выпады и не общаться с токсичными людьми. Пользу принесут медитация, уборка помещений (особенно если она будет сопряжена с избавлением от хлама) и самообразование – полученные в это время знания очень скоро пригодятся их обладателю.

"Коридор затмений" vs ретроградный Меркурий

Значительная часть "коридора затмений" выпадает на период действия ретроградного Меркурия, который продлится до 23 июня, что приведет к противостоянию этих космических явлений. Дело в том, что все проекты, реализованные во время ретроградного Меркурия, быстро уйдут в никуда, в то время как все осуществленное во время "коридора затмений" рассчитано на длительную перспективу. Меркурий, движущийся в обратном направлении, приносит скороспелые и быстротечные связи и знакомства, а "коридор затмений" – продолжительные и фатальные. Как понять, что из вышесказанного будет играть преобладающую роль? На этот вопрос сможет ответить только сама жизнь.

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