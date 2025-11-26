Финансовый гороскоп на декабрь 2025 года

Реклама

Планеты в конце года работают как хирургическая бригада. Плутон завершает двухлетнюю работу по вскрытию старых структур, завершая соединение с натальным Сатурном Украины, что

символизирует обнуление фундамента. Лилит сотрясает тень власти и денег. Уран и Нептун дают шанс обновления, но лишь тем, кто готов к переменам. Это отражается на экономике, бюджетах, инвестициях, банковской системе, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Что это значит в материальной сфере?

Реклама

невозможность опираться на старые схемы;

реформирование финансовых потоков;

усиление контроля;

выявление коррупции и серых доходов;

падение некоторых институтов и формирование новых правил игры.

В декабре рушатся иллюзии — финансовые, политические, бытовые, но это дает возможность выстроить устойчивые материальные опоры на 2026 год.

Полнолуние в Близнецах 5 декабря усиливает напряжение в финансовой сфере и в информационном пространстве на весь период убывающей Луны — до 20 декабря. В это время возможны резкие скачки цен, громкие споры и «войны» в медиа.

Во второй декаде месяца энергетика становится более тяжелой и конфликтной. Лилит в оппозиции к ретро Урану — это время разоблачений, утечек информации и скандалов. Могут вскрываться тайные дела, особенно связанные с деньгами или властью.

Но есть и светлая полоса — с 6 по 8 декабря формируется гармоничная конфигурация Меркурий-ретро Юпитер-Сатурн. Это время ясности, когда:

Реклама

документы проходят легко;

можно подписывать важные финансовые соглашения;

приходят нужные люди и поддержка;

спрашивают совета, слушают слова;

сделки, заключенные в этот период, имеют прочный фундамент.

С 5 по 20 декабря — время осторожности. Если это возможно, лучше сосредоточиться на текущих делах, завершать начатое и не рисковать. Все новое и масштабное стоит отложить до более спокойного периода. Избегайте крупных покупок, поскольку велик риск переплатить или пожалеть о сделке. Не берите кредиты — условия могут оказаться невыгодными. Не подписывайте сомнительные договоры — есть вероятность скрытых ловушек. Не ввязывайтесь в рисковые операции — особенно в финансах и бизнесе.

С 12 декабря Меркурий переходит в знак Стрельца, а Марс — в знак Козерога:

легче говорить о деньгах и начинать новые проекты;

активируются сферы образования, рекламы, юридических дел;

удачны онлайн-проекты и долгосрочные международные соглашения;

достигаются цели.

Новолуние в Стрельце 20 декабря и зимнее солнцестояние 21 декабря дает финансовый перезапуск, новый цикл денег, новые цели.

Дева, Козерог и Телец. Для этих земных знаков месяц благоприятен. Это время практичных решений, удачных сделок, возможностей инвестировать в долгосрочные проекты. Главное — не распыляться, а действовать системно.

Реклама

Дева

Декабрь открывает возможности для укрепления материальной базы. Энергия декабрьских транзитов помогает укрепить материальную базу, принимать взвешенные решения и строить долгосрочные планы. Возможны удачные сделки, стабильные доходы и практичные шаги, которые принесут результат в будущем.

Козерог

С 15 декабря Марс входит в ваш знак, придавая действиям дисциплину. Это усиливает способность планировать и добиваться результата. Финансовые вопросы решаются через упорство и четкий расчет. Конец месяца может принести новые возможности для роста доходов или укрепления материальной устойчивости.

Телец

Для Тельцов декабрь благоприятен благодаря гармоничным аспектам Урана и Нептуна. Возможны новые идеи в сфере заработка, неожиданные источники дохода или поддержка со стороны партнеров. Важно использовать практичность и умение видеть перспективу. Финансовые шаги, сделанные в декабре, будут иметь долгосрочный эффект.

Овен, Рак и Весы. Для этих знаков декабрь проблемный в финансах. Полнолуние и напряженные аспекты середины месяца могут вызвать неожиданные расходы, задержки выплат. Важно избегать рискованных операций, сомнительных договоров и крупных покупок — есть вероятность разочарований или потерь.

Реклама

Овен

Напряженный аспект Марса и Сатурна 8 декабря может вызвать задержки и блокировки в делах. Возможны неожиданные расходы или конфликты из‑за денег. Важно избегать рискованных операций и сомнительных договоров. Лучше сосредоточиться на текущих делах и отложить крупные покупки.

Рак

Вторая и третья декады месяца — проблемные. Полнолуние 5 декабря может вскрыть финансовые противоречия, а квадрат Венеры и Нептуна в конце месяца создает риск путаницы и разочарований. Ракам стоит проявить осторожность: не брать кредиты и не акцентировать вопросы денег как в личных, так и в деловых отношениях.

Весы

Для Весов декабрь сложен: квадрат Венеры с Сатурном и Нептуном в 20-х числах месяца проверяет финансовые союзы и договоренности. Возможно, пришло время пересматривать условия сотрудничества. Важно не поддаваться иллюзиям и не заключать сомнительные сделки, проявить осторожность и не рисковать.