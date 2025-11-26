- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 4 мин
Финансовый гороскоп на декабрь 2025 года
Декабрь 2025 — месяц, когда экономика и личные финансы проходят через узкий тоннель трансформации. Это переходный коридор между старой системой ценностей и новой логикой распределения ресурсов.
Планеты в конце года работают как хирургическая бригада. Плутон завершает двухлетнюю работу по вскрытию старых структур, завершая соединение с натальным Сатурном Украины, что
символизирует обнуление фундамента. Лилит сотрясает тень власти и денег. Уран и Нептун дают шанс обновления, но лишь тем, кто готов к переменам. Это отражается на экономике, бюджетах, инвестициях, банковской системе, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
Что это значит в материальной сфере?
невозможность опираться на старые схемы;
реформирование финансовых потоков;
усиление контроля;
выявление коррупции и серых доходов;
падение некоторых институтов и формирование новых правил игры.
В декабре рушатся иллюзии — финансовые, политические, бытовые, но это дает возможность выстроить устойчивые материальные опоры на 2026 год.
Полнолуние в Близнецах 5 декабря усиливает напряжение в финансовой сфере и в информационном пространстве на весь период убывающей Луны — до 20 декабря. В это время возможны резкие скачки цен, громкие споры и «войны» в медиа.
Во второй декаде месяца энергетика становится более тяжелой и конфликтной. Лилит в оппозиции к ретро Урану — это время разоблачений, утечек информации и скандалов. Могут вскрываться тайные дела, особенно связанные с деньгами или властью.
Но есть и светлая полоса — с 6 по 8 декабря формируется гармоничная конфигурация Меркурий-ретро Юпитер-Сатурн. Это время ясности, когда:
документы проходят легко;
можно подписывать важные финансовые соглашения;
приходят нужные люди и поддержка;
спрашивают совета, слушают слова;
сделки, заключенные в этот период, имеют прочный фундамент.
С 5 по 20 декабря — время осторожности. Если это возможно, лучше сосредоточиться на текущих делах, завершать начатое и не рисковать. Все новое и масштабное стоит отложить до более спокойного периода. Избегайте крупных покупок, поскольку велик риск переплатить или пожалеть о сделке. Не берите кредиты — условия могут оказаться невыгодными. Не подписывайте сомнительные договоры — есть вероятность скрытых ловушек. Не ввязывайтесь в рисковые операции — особенно в финансах и бизнесе.
С 12 декабря Меркурий переходит в знак Стрельца, а Марс — в знак Козерога:
легче говорить о деньгах и начинать новые проекты;
активируются сферы образования, рекламы, юридических дел;
удачны онлайн-проекты и долгосрочные международные соглашения;
достигаются цели.
Новолуние в Стрельце 20 декабря и зимнее солнцестояние 21 декабря дает финансовый перезапуск, новый цикл денег, новые цели.
Дева, Козерог и Телец. Для этих земных знаков месяц благоприятен. Это время практичных решений, удачных сделок, возможностей инвестировать в долгосрочные проекты. Главное — не распыляться, а действовать системно.
Дева
Декабрь открывает возможности для укрепления материальной базы. Энергия декабрьских транзитов помогает укрепить материальную базу, принимать взвешенные решения и строить долгосрочные планы. Возможны удачные сделки, стабильные доходы и практичные шаги, которые принесут результат в будущем.
Козерог
С 15 декабря Марс входит в ваш знак, придавая действиям дисциплину. Это усиливает способность планировать и добиваться результата. Финансовые вопросы решаются через упорство и четкий расчет. Конец месяца может принести новые возможности для роста доходов или укрепления материальной устойчивости.
Телец
Для Тельцов декабрь благоприятен благодаря гармоничным аспектам Урана и Нептуна. Возможны новые идеи в сфере заработка, неожиданные источники дохода или поддержка со стороны партнеров. Важно использовать практичность и умение видеть перспективу. Финансовые шаги, сделанные в декабре, будут иметь долгосрочный эффект.
Овен, Рак и Весы. Для этих знаков декабрь проблемный в финансах. Полнолуние и напряженные аспекты середины месяца могут вызвать неожиданные расходы, задержки выплат. Важно избегать рискованных операций, сомнительных договоров и крупных покупок — есть вероятность разочарований или потерь.
Овен
Напряженный аспект Марса и Сатурна 8 декабря может вызвать задержки и блокировки в делах. Возможны неожиданные расходы или конфликты из‑за денег. Важно избегать рискованных операций и сомнительных договоров. Лучше сосредоточиться на текущих делах и отложить крупные покупки.
Рак
Вторая и третья декады месяца — проблемные. Полнолуние 5 декабря может вскрыть финансовые противоречия, а квадрат Венеры и Нептуна в конце месяца создает риск путаницы и разочарований. Ракам стоит проявить осторожность: не брать кредиты и не акцентировать вопросы денег как в личных, так и в деловых отношениях.
Весы
Для Весов декабрь сложен: квадрат Венеры с Сатурном и Нептуном в 20-х числах месяца проверяет финансовые союзы и договоренности. Возможно, пришло время пересматривать условия сотрудничества. Важно не поддаваться иллюзиям и не заключать сомнительные сделки, проявить осторожность и не рисковать.