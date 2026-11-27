Финансовый гороскоп декабрь 2026 года / © Credits

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Начало месяца проходит под влиянием напряжённого аспекта Марса и Урана. Именно в такие периоды чаще происходят незапланированные расходы, поломки техники, задержки поставок, отмены встреч и изменения условий договорённостей, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Если на начало декабря назначены важные покупки, желательно предусмотреть запасной вариант и оставить финансовую подушку. Деньги могут уходить не на удовольствия, а на устранение того, что неожиданно потребует внимания.

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С 4 декабря по 7 января Венера проходит через Скорпион. Это один из самых интересных транзитов года, касающихся денег и взаимоотношений.

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На поверхность выходят темы кредитов, налогов, наследства, совместного бюджета, инвестиций, долгов и любых денежных обязательств между людьми. Если в финансовых отношениях давно накопились недоговорённости, они потребуют решения.

В эти недели многие увидят истинную цену своим ресурсам. Кто-то поймёт, что работает значительно дешевле собственной квалификации. Кто-то обнаружит убыточные проекты, которые давно следовало закрыть. А кому-то придётся обсуждать вопросы разделения расходов внутри семьи.

5 и 6 декабря аспект приспособления (виконс) Плутона и Марса предупреждает об опасности финансового перенапряжения.

Желание успеть всё и сразу способно привести к тому, что силы заканчиваются очень быстро. В эти дни доход требует слишком высокой цены в виде здоровья, сна или постоянного стресса, стоит задуматься, насколько выгодна такая схема. Лучшая инвестиция этих дней — собственное восстановление физического здоровья.

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6 декабря Меркурий переходит в знак Стрельца, и всё большее значение приобретают образование, иностранные контакты, международные проекты, реклама, публикации, преподавание и консультирование.

Тот, кто работает через знания, связи или передачу информации, может получить новые возможности роста.

Особенно продуктивным выглядит 7 декабря. Идеи приходят неожиданно, а вдохновение помогает увидеть перспективы там, где раньше был тупик.

Однако уже 8 и 9 декабря ситуация резко меняется. Оппозиция Меркурия к Урану и конфликтный аспект с Марсом делают информационное поле крайне нервным. В эти дни легко ошибиться в расчётах, отправить документ не туда, согласиться на условия, которые были неверно поняты, или вступить в спор из-за денег.

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Новолуние в Стрельце 9 декабря откроет новый финансовый курс, особенно если речь идет о деловых связях с иностранцами, международной логистикой, оптовыми закупками. Хороший момент для постановки крупных денежных целей на 2027 год, составления инвестиционной стратегии, планирования обучения, смены профессионального вектора или выхода на зарубежные рынки.

9 и 10 декабря квадрат Венеры и Плутона считается одним из самых напряжённых денежных аспектов месяца. Он способен вскрыть скрытые долги, финансовые манипуляции, неравные обязательства и зависимости. Если кто-то пытается использовать деньги как способ давления, именно сейчас ситуация становится очевидной. Также возрастает риск крупных эмоциональных покупок, о которых позже можно пожалеть.

Середина месяца: большая точка разворота

С 7 по 16 декабря одновременно меняют направление движения Сатурн, Юпитер и Нептун.

Такое скопление стационарных планет встречается нечасто и сопровождается заметными изменениями в экономической обстановке и личных финансовых планах. Но многие процессы, долгожданные выплаты, выдвча кредитов в этот период могут зависнуть.

11 декабря тригон Меркурия и Сатурна делает этот день одним из самых надёжных для финансовых решений. Подписание контрактов, оформление отчётности, составление бюджета, подача официальных документов, работа с бухгалтерией и государственными структурами проходят значительно легче. Если есть сложный вопрос, требующий расчёта и аккуратности, именно сейчас проще всего навести порядок.

С 12 по 15 декабря деньги приходят через сотрудничество. Секстиль Венеры и Марса приносит энергию практического взаимодействия. Полезные знакомства, совместные проекты, продажи, переговоры и поиск клиентов способны дать хороший результат.

Кроме того, 15 декабря завершается петля Венеры, начавшаяся ещё 31 августа. Многие финансовые истории, тянувшиеся несколько месяцев, наконец приходят к логическому завершению. Появляется понимание, во что стоит вкладываться дальше, а что пора оставить в прошлом.

21 декабря — день Силы. В 22:50 (gmt+2) Солнце входит в знак Козерога. С этого момента денежная тематика приобретает более практический характер. Исчезает желание мечтать о быстрых результатах, возрастает интерес к долгосрочным планам, накоплениям, недвижимости, собственному делу и созданию устойчивого будущего.

22 и 23 декабря для многих людей открываются удачные возможности. Меркурий и ретроградный Юпитер формируют один из самых благоприятных аспектов месяца. Подходящий период для обращения в банки, миграционные службы, консульства, визовые центры, образовательные учреждения. Переговоры с влиятельными людьми проходят продуктивно. Могут появиться предложения, связанные с зарубежьем, обучением или расширением профессиональных горизонтов.

Полнолуние в Раке 24 декабря привлекает внимание к семье, жилью и бытовым вопросам. Могут потребоваться траты на дом, ремонт, переезд, праздничные мероприятия или помощь родственникам. Финансы в ближайшие 2 недели будут тесно связаны с вопросами комфорта и безопасности близких людей.

23-25 декабря квиконс Сатурна и Марса предупреждает о том, что спешка обходится дорого. Невнимательность, стремление сэкономить время или попытка решить всё одновременно способны привести к убыткам. Любые рискованные финансовые действия в эти дни требуют дополнительной проверки.

26 декабря квадрат Меркурия и Нептуна способен создавать иллюзии вокруг денег. Слишком выгодные предложения, сомнительные инвестиционные схемы, красивые презентации без конкретики, непроверенные слухи и обещания лёгкой прибыли лучше воспринимать с большой осторожностью.

29 декабря Солнце и Меркурий сталкиваются с Сатурном. Это своеобразный финансовый аудит года. Итоги могут оказаться строже ожиданий, зато покажут реальную картину без украшений.

Последние два дня 2026 года звучат гораздо оптимистичнее. Тригон Солнца и Марса возвращает инициативу, а гармония Меркурия с Марсом помогает быстро принимать решения и воплощать планы в конкретные действия. Именно это станет главным финансовым капиталом, который вы возьмёте с собой в 2027 год.

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