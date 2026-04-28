Финансовый гороскоп май 2026

Реклама

Полнолуние 1 мая поднимает глубинные темы, заставляя внимательнее относиться к тому, что происходит в материальной сфере. Начало месяца благоприятно для того, чтобы закрывать старые платежи, пересматривать бюджеты, уточнять условия сотрудничества, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 3 мая Меркурий переходит в знак Тельца, делая денежные решения более основательными, а Плутон входит в стационарную фазу. С 3 по 9 мая любые процессы, связанные с документами, выплатами, переговорами или крупными сделками, могут идти медленнее. Это время подходит для анализа, проверки информации и корректировки долгосрочных планов. Стационарный Плутон усиливает ощущение, что многое происходит за кулисами, и финансовые решения требуют внимательности.

Уже 4 мая квадрат Марса и Юпитера создаёт риск импульсивных трат или переоценки собственных возможностей. Энергия горячая, стремительная, и она легко толкает к действиям, которые позже могут показаться поспешными. На следующий день, 5 мая, квадрат Меркурия и Плутона делает информационное поле напряжённым: могут появляться неожиданные новости, пересматриваться договорённости, всплывать детали, которые меняют финансовую картину. В эти дни важно читать всё, что написано мелким шрифтом и не принимать решений под давлением эмоций.

Реклама

Середина месяца приносит больше ясности. С 12 по 15 мая Сатурн и Меркурий создают благоприятный фон для планирования, оформления документов, обсуждения условий и выстраивания долгосрочных стратегий. 14 мая соединение Солнца и Меркурия помогает увидеть ситуацию чётче. Финансовая картина становится понятнее, многие получают ответы, подтверждения, выплаты или документы, которые задерживались.

Однако уже 16 мая новолуние в материальном Тельце в соединении с Альголь запускает мощный цикл обновлений в денежной сфере. Это точка, которая может менять отношение к деньгам, ресурсам, накоплениям и безопасности. В такие дни лучше избегать рискованных шагов и не принимать крупных финансовых решений — энергия слишком сильная и непредсказуемая.

После этого 17-19 мая приносят совершенно иной ритм. Меркурий в Близнецах и его соединение с Ураном открывают пространство для неожиданных возможностей: внезапные предложения, нестандартные идеи, быстрые сделки, новые источники дохода. Деньги могут приходить неожиданно, но также легко и уходить, если не контролировать импульсы. Венера и Марс в гармоничном аспекте добавляют живости в сфере сотрудничества, продаж, маркетинга и взаимодействия с клиентами — финансовая энергия становится более подвижной и гибкой.

С 21 мая, когда Солнце входит в Близнецы, денежный поток оживляется, но квадрат Венеры и Нептуна 22 мая создаёт туман в расчётах и ожиданиях. В такие дни легко ошибиться, переоценить перспективы или неправильно понять условия. Лучше не принимать важных решений и не делать крупных покупок.

Реклама

24 мая Солнце и Нептун смягчают общий фон, помогая интуитивно находить правильные решения, но уже 25 и 26 мая финансовая энергия становится напряжённой. Тригон Солнца и Плутона даёт возможность укрепить позиции, сосредоточиться на главном и продвинуть важные дела, но квадрат Марса и Плутона делает эти дни потенциально конфликтными и непредсказуемыми. В такие периоды важно избегать резких шагов, не идти на риск и не принимать решений под давлением обстоятельств. Лучше направить энергию в дела, требующие дисциплины и концентрации.

В конце месяца, 29 мая, квадрат Венеры и Сатурна напоминает о необходимости соблюдать бюджет, выполнять обязательства и не брать на себя лишнего. А 31 мая второе полнолуние месяца в Стрельце, соединённое с Лилит, высвечивает темы преувеличений, идеологических колебаний и стремления выйти за пределы привычного. Финансовая сфера в эти дни может реагировать на эмоции сильнее, чем обычно, поэтому важно сохранять трезвость и не поддаваться порывам.

Май требует внимательности, гибкости и умения сочетать стратегию с интуицией. Он не подходит для хаотичных действий, но прекрасно работает для тех, кто готов наблюдать, анализировать и действовать в нужный момент. Финансовая энергия мая способна изменить траекторию развития, если подходить к ней осознанно и не торопиться там, где требуется время.

Это месяц, который меняет ритм денежного потока, который то ускоряется, то замирает, то требует пересмотра привычных действий. Два полнолуния, стационарный Плутон, напряжённые аспекты Марса и Меркурия, соединения с Ураном — всё это создаёт нестабильный, но перспективный фон.

Реклама

ОВЕН

Есть риск импульсивных трат и поспешных финансовых решений. Появляется шанс укрепить доходы через новые договорённости.

ТЕЛЕЦ

Финансовые решения становятся более взвешенными и продуманными. Запускается новый денежный цикл, требующий осторожного подхода.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможны неожиданные расходы или необходимость закрывать старые вопросы. Появляется шанс на внезапный доход или новое предложение.

РАК

Эмоции могут влиять на траты и финансовые решения. Появляется возможность укрепить материальную базу.

Реклама

ЛЕВ

Возможны изменения в условиях работы и дохода. Денежный поток постепенно оживляется.

ДЕВА

Вероятны непредвиденные расходы. Есть шанс получить бонус или выгодное предложение.

ВЕСЫ

Возрастает риск импульсивных трат. Появляется возможность договориться о более выгодных условиях.

СКОРПИОН

Возможны неожиданные новости, связанные с доходами. Появляются интересные финансовые предложения.

Реклама

СТРЕЛЕЦ

Есть риск перерасхода или ошибочных решений. Появляется шанс улучшить финансовое положение.

КОЗЕРОГ

Возможен пересмотр финансовой стратегии. Появляется возможность укрепить доходы.

ВОДОЛЕЙ

Меняется подход к деньгам и финансовым решениям. Возможны внезапные поступления или новые возможности.

РЫБЫ

Возможны важные разговоры о деньгах. Есть шанс получить поддержку или дополнительный доход.

Реклама

Новости партнеров