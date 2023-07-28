Финансовый гороскоп на август 2023 года

В целом, август благоприятен для финансовой сферы, если есть работа, уже имеющийся бизнес, собственные проекты. Подобные источники заработка постепенно выходят из застоя и получают новый темп, соответственно принося хороший доход. Для начала трудовой деятельности, создания чего-то нового, месяц не подходит.

Если же вы в поиске работы и новых источников дохода, то удача, вряд ли вам улыбнется в августе, особенно во второй его половине. Лучше посвятить этот месяц решению бытовых вопросов, наведению порядка дома и на даче, сделать заготовки на зиму.

Венера и Юпитер являются общими сигнификаторами материального благополучия. В августе эти планеты образуют между собой напряженный аспект, причем, Венера находится в фазе ретроградного движения. Не стоит ждать легких денег, т.к. только напряженная работа, возобновление старых проектов и сотрудничество с давними партнерами, способствуют улучшению финансового положения.

Плутон связан с большими деньгами, чужими ресурсами, займами, властью. Гармоничный аспект с Марсом благоприятствует развитию в профессиональной сфере, пусть медленно, но зато уверенно. На фоне ретроградной Венеры, все же, не стоит ввязываться в кредиты, оформлять договора с финансовыми структурами. Используйте собственные ресурсы, при необходимости, продайте и вложите деньги в модернизацию оборудования на производстве, купите более современную технику, во все, что повышает производительность труда.

С 23 августа Меркурий входит в фазу ретроградности, поэтому не откладывайте важные дела на конец месяца, сделайте как можно больше в первой половине августа и тогда будете довольны материальными результатами. Уже сейчас можно запланировать отдых на последнюю неделю августа – первую неделю сентября.

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ОВЕН

Вселенная ослабляет хватку: в августе звезды более благосклонны к вам. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы работать и зарабатывать деньги, проводить реконструкцию. От вас требуется решительность в действиях, но при этом, постарайтесь сохранить баланс. В случае необходимости не бойтесь проявлять настойчивость, но не торопите партнеров и коллег. В августе лучше замедлиться, укрепить уверенность в себе и опираться на имеющуюся базу.

ТЕЛЕЦ

В деловой сфере, на работе и в бизнесе обстановка накаляется. Не стоит браться за разрешение накопившихся задач ни в сфере финансов, ни в бизнесе, ни в партнерских взаимоотношениях. Вселенная приготовила для вас испытания, но их можно преодолеть, если немного снизить планку в своих желаниях. Велика вероятность бессмысленных трат, денежных потерь и задержек с выплатами. Будьте предельно внимательны при проведении онлайн платежей.

БЛИЗНЕЦЫ

Август принесет относительную стабильность и предсказуемость в финансовую сферу, по сравнению с предыдущим месяцем. Поскольку собственное физическое и психическое здоровье – это основной ресурс, способствующий заработку денег, стоит уделить этой области жизни максимум внимания. Постарайтесь разобраться с самыми сложными задачами в первой половине месяца. В конце августа не стоит принимать важные решения, а собеседования лучше отложить на сентябрь.

РАК

Август насыщен продуктивной энергетикой, важно грамотно построить планы (но не слишком далеко идущие), чтобы все успеть в легкости, без хаоса и стресса. Благоприятное время для повышения квалификации и освоения новых навыков. Август подсвечивает вам ценность обучения и общения с коллегами на профессиональные темы. Удачными будут любые поездки по делам, командировки, в том числе за рубеж. Можете получить выгодное предложение от иностранных партнеров.

ЛЕВ

Можете почувствовать усталость, сопротивление социальной среды, неверие в собственные силы. Но именно сейчас необходимо сделать решительный шаг вперед, двигаться по пути реализации целей, а мотивация придет в процессе целенаправленных действий. Больших доходов, внезапных побед или потерь август не принесет, однако подарит вам чувство удовлетворения, если расставите приоритеты правильно. Это месяц закладки фундамента на глубоких уровнях.

ДЕВА

Начинается август, который станет для вас очень важным, особенно в сфере работы и карьеры. Возможно, пришло время пересмотреть списки своих планов и сделать этот месяц самым ярким и запоминающимся. При этом важно в большом списке задач не потерять время, предназначенное близким людям. Относительно спокойный месяц, дарящий вам время на разнообразные занятия. Особенно благоприятно решать финансовые вопросы, совершать сделки, закрывать кредиты и рассрочки.

ВЕСЫ

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то август будет ассоциироваться у вас с процветанием, изобилием, причем это касается не только материального роста, но и духовного развития. Может казаться, что вы можете "горы свернуть". О не всем представителям этого знака удастся справиться с колоссальной энергетикой. Если вы сможете направить ее в правильное русло, а не агрессировать, то получится обойти острые углы в сфере деловых отношений и открыть для себя новые горизонты.

СКОРПИОН

Держитесь как можно дальше от толпы и конфликтов, не вступайте в производственные споры и тогда сохраните уровень дохода не ниже, чем в предыдущие месяцы. Если же ввяжитесь в коллективные разборки, то рискуете потерять должность, уважение и деньги, поскольку виноватым сделают именно вас. Как говорится, "тише едешь – дальше будешь". Во второй половине августа постарайтесь взять отпуск и хорошенько отдохнуть перед новым поворотом в профессиональной сфере.

СТРЕЛЕЦ

Ничего сверхъестественного и неожиданного ждать не стоит в течение августа. Довольно спокойный и рутинный месяц для вас. Неблагоприятно начинать новые проекты, назначать важные встречи и созвоны по работе и разрешению денежных вопросов – к желаемому результату это не приведет. Подходящее время для создания базы будущих успехов, т.е. освоения новых навыков, начала обучения или завершения учебы. Если давно откладывали покупку из-за сомнений или стоимости – сделайте это в первой половине августа.

КОЗЕРОГ

В течение месяца удастся выплатить все долги или получить задолженности по зарплате, а также решить финансовые проблемы, которые казались вечными. Благоприятны дальние поездки, встречи с давними иностранными партнерами – именно от них может поступить выгодное предложение. Если вы хотите продвинуть собственный проект, в первую очередь, привлекайте людей из прошлого, бывших коллег, давних клиентов. Август подходит для возврата на прежнее место работы.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине августа вы почувствуете правильный вектор направления своих действий, которого следует придерживаться, и тогда вы сможете укрепить финансовое положение. Пришло время пересмотреть свои взаимоотношения с деньгами, расставить приоритеты в плане затрат и обязательно создать для себя некоторый запас, поскольку в конце августа вас ожидают большие траты. Помните, что "скупой платит дважды", поэтому избегайте всего дешевого и некачественного.

РЫБЫ

Задайте себе вопрос: насколько сейчас необходимо желаемое? Возможно, стоит затянуть пояс потуже и полностью погрузиться в работу. Накапливайте ресурсы – очень скоро они вам пригодятся для вложения в успешный развивающийся проект. Если сделаете это, то после тяжелого августа наступит период роста благосостояния. Не забудьте уделить внимание своему здоровью, ведь без жизненной энергии, активной социальной позиции и правильной коммуникации, невозможно обрести материальный комфорт.

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