Финансовый гороскоп на февраль 2024 года

Февраль принесет с собой перемены в денежной области, как для глобальной системы финансов, так и для каждого отдельного человека. В течение месяца возникнут новые задачи, касающиеся преобразования сферы ресурсов и ее развития в новых условиях современного мира.

Соединение Венеры с Плутоном в знаке Водолея произойдет 22 февраля, но его влияния будут ощущаться всю вторую половину месяца. Аспект станет началом нового витка в отношениях, основой которых является денежный интерес. Также будет трансформировать экономические взаимодействия между структурами и объединениями, которые связаны с формированием, распределением и использованием денежных средств.

В феврале возможны и кризисные события, которые в последствии приведут к обновлениям в системах власти различных государств. События, начавшиеся в этом месяце, будут развиваться весь год, окончательные итоги будут подведены в декабре 2024. Возможно образование новой денежной единицы или уход от привычных всем валют, массовая цифровизация денежных средств. Все интересное и волнительное в глобальной финансовой системе только начинается в феврале.

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ОВЕН

Стоит подумать о подведении итогов предыдущего длительного периода и готовиться к новому этапу в профессиональной сфере. Ведь от этого зависит ваш денежный успех. Все новые дела и устремления не стоит откладывать в долгий ящик, поскольку в первой половине месяца обстоятельства для вас более благоприятны. Соединение Марса (ваш управитель) в Плутоном 13 февраля наделяет вас способностью очень глубоко проникать в суть вещей и чувствовать на интуитивном уровне истинные мотивы других людей.

ТЕЛЕЦ

Соединение Венеры (ваш управитель) с Плутоном 16 февраля благоприятным образом отразится на вашем финансовом положении. Также доводит ваши коммуникативные навыки практически до совершенства. Если вас давно терзает мысль о том, что вам нужно с кем-то обсудить что-то значительное, лучшего периода, чем вторая половина февраля, не найти в 2024 году. Можно рассмотреть вложения средств в долгосрочные предприятия, открытие собственного бизнеса, взятия ипотеки.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы становитесь расчетливее, эмоционально сдержаннее, практичнее в использовании приобретенного опыта и имеющихся ресурсов. Будет легче даваться достижение целей, благодаря тщательно продуманному плану действий. Прекрасное время для развития своего интеллекта и завязывания социальных связей. Оглянитесь вокруг – вы увидите того, кому необходимо протянуть руку помощи. Благотворительность поможет проработать свою денежную карму и открыть новые возможности для себя.

РАК

В первой половине февраля ваши умственные способности слегка снижены, что делает вас раздражительными из-за непонимания собственных перспектив. Старайтесь не ставить себе каких-то сверхзадач на профессиональном поприще, а с окружающими держать себя в руках, ни в коем случае не срываясь на критику и оскорбления при малейшем поводе. Уже с 17 февраля в вашу профессиональную и денежную сферы вернется определенность, и вы будете довольны своим положением.

ЛЕВ

«Горы на работе» уже сворачивать легко не получается. Сложный месяц для финансовой сферы, бизнеса, сотрудничества с зарубежными партнерами. Планы рушатся, здоровье требует повышенного внимания, коллеги и сотрудники предъявляют претензии. Все самые важные дела запланируйте на первую половину месяца – не бойтесь браться за задачи, которые казались вам непосильными еще недавно. Если и дальше их будете откладывать в долгий ящик, то они станут причиной проблем в скором будущем.

ДЕВА

Первая половина февраля более благоприятна для вас в материальной сфере. Вначале месяца гораздо легче решать самые трудно разрешимые задачи. Во второй половине февраля проблемы наваливаются как снежный ком. Возможен серьезный конфликт между вашим внутренним миром и проявлением вашей личности в мире внешнем. Вас будут раздирать противоречия, все ли вы делаете правильно и в ту ли сторону движетесь, но, несмотря на это, вы будете продолжать это делать с упорством и рвением.

ВЕСЫ

Обстоятельства внешнего мира заставляют иначе посмотреть на привычные вещи, подталкивают вас ко всему оригинальному и необычному. Совершать опрометчивые поступки, сгоряча, точно не нужно, лучше хорошенько все обдумать, взвесить все за и против, и действовать только после этого. Планетарные энергии февраля благоволят любым начинаниям, поэтому в этот период вы действительно можете найти интересное хобби, которое останется с вами надолго, и вы в нем сможете сильно преуспеть, возможно, сделать его источником дохода.

СКОРПИОН

Время от времени невидимая сила обстоятельств так и будет вас подталкивать что-то кардинально изменить в своей жизни. Но помните о том, что велик риск финансовых потерь, поэтому распоряжаться деньгами нужно очень осторожно и консервативно – никаких сомнительных инвестиций, крупных кредитов или вложений в «прибыльный бизнес». Ваш управитель – Плутон, планета только перешла в знак Водолея. Это крупное астрологическое событие означает довольно масштабные перемены не только в вашей в жизни, но и целых государств.

СТРЕЛЕЦ

Вас могут терзать противоречия и неуверенность, как в собственных силах, так и в выборе верного направления в бизнесе или профессиональной сфере. Старайтесь поочередно заниматься решением вопросов, а не сразу всеми, охватывая темы в общем. Обстоятельства складываются удачно для инициативных и деятельных личностей, поэтому на закрывайтесь в раковине, а смотрите открыто и прямо на все возможности, открывающиеся перед вами. Любые творческие начинания дополнятся дополнительным смыслом.

КОЗЕРОГ

Ваш успех в финансовой сфере зависит от детального проработанного плана, куда включены все основные показатели организации дел. Если это так, то вас ждет успех и все будет развиваться без неприятных неожиданностей. Общение по работе будет проходить легко. Можно затеять что-то масштабное, например, прийти к руководству с идеей расширения бизнеса. В случае отсутствия целей, вам срочно необходимо взять себя в руки, обратиться к специалистам и привести себя в норму. Ведь февраль – благоприятное время для начинаний!

ВОДОЛЕЙ

Вам будут легко удаваться любые проявления себя во внешнем мире, но и текущих помех будет не мало. Уходите от рутины и совершайте самые смелые шаги в профессиональной сфере. Пришло время что-то изменить в бизнесе, обновить рабочие проекты, чтобы повысить уровень дохода. Не забывайте о том, что в Ваш знак Зодиака вошла планета риска, власти и денег – Плутон, транзит продлится 20 лет, поэтому самое время строить планы на будущее, шаг за шагом приближаясь к своим целям.

РЫБЫ

Самый лучший план на месяц – заниматься привычными делами, не отступать от плана, вплоть до того, что даже на работу и с работы нужно ехать исключительно привычным маршрутом. С 19 февраля Солнце войдет в ваш знак Зодиака, и даст зеленый свет всему, что приходилось откладывать. Присматривайтесь к выгодным предложениям, подумывайте об инвестициях. В третьей декаде месяца можно что-то менять, начинать с нуля любое дело. В вашу жизнь постепенно вернется праздник и комфорт.

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