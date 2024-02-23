Финансовый гороскоп на март 2024 года

Обновляющие тенденции в финансовой сфере, которые развернутся в течение марта, ускорят уже ранее запущенные процессы, но через некоторый кризис, который весьма вероятен во второй декаде месяца.

Первые две декады марта достаточно напряженные, полны непредсказуемых обстоятельств, поэтому прорыва на материальном фронте не предвидится. Несмотря на удачное течение дел в профессиональной сфере, с деньгами не все так хорошо. Но после Весеннего Равноденствия, которое произойдет 20 марта, энергетический фон стабилизируется.

Не стоит строить никаких грандиозных планов на март, поскольку после кардинальной точки года многое из того, что сейчас важно, отойдет на второй план и наоборот. До 20 марта Солнце перемещается по знаку Рыб – самый последний, 12-й знак Зодиака. Это дни больше подходят для завершения проектов, увольнения, закрытия бизнеса.

20 марта в 05:06 по киевскому времени Солнце пересекает первую кардинальную точку года – входит в знак Овна, первый знак зодиакального круга. И с этого момента появляются новые идеи, которые легче и быстрее воплощаются в реальность. Начинания третьей декады марта будут успешны, а материальный результат удовлетворяющий, если учесть все детали и хорошо подготовиться в первой половине месяца.

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ОВЕН

С одной стороны, без денег сидеть не придется, а с другой – расходы начнут превышать все доходы. Возможны значительные траты на семью, маленьких детей и бытовые потребности. Приберегите ресурсы – они скоро понадобятся. Подозрительность и недоверчивость к партнерам, имеет под собой серьезные основания. Хорошо погрузиться в интеллектуальную, исследовательскую деятельность, обучение. Крупные покупки, инвестирование в различные проекты, лучше отложить до третьей декады марта.

ТЕЛЕЦ

В финансовом плане этот месяц достаточно благоприятен. Деньги будут поступать исправно, а у некоторых даже увеличится доход. Но, аккуратнее с тратами, поскольку совершенные в марте покупки, скорее всего, окажутся бесполезными. Создавайте базу, накапливайте деньги для успешного старта в конце марта. Также, хорошее время, чтобы внести что-то новое в свою работу, добавить креатива в проекты. Если вам наскучило дело, которое еще недавно радовало и приносило доход, ставьте точку и начинайте новый профессиональный цикл.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовая ситуация в целом будет стабильна, доходы незначительно увеличатся, а расходов станет меньше. Не цепляйтесь за привычный распорядок рабочих будней – март полон сюрпризов как со знаком "+", так и "–". Не забывайте проявлять фантазию и творческий подход – это самым лучшим образом повлияет на ваше материальное положение. В третьей декаде марта в вашем поле зрения появятся интересные люди, сотрудничество с которыми позволит вывести ваш бизнес на новый уровень.

РАК

В финансовом отношении март – один из самых сложных месяцев года. Если вы будете скромны в своих желаниях, то вам на все хватит и еще немного останется. В трудные моменты можете рассчитывать на помощь родителей, старших членов семьи или кого-то из близких людей. Не расстраивайтесь, если ваши услуги или ваш товар, не привлекает желаемое количество покупателей. Всем сложно в марте – подождите немного, подумайте, что можно улучшить, чтобы стать заметнее на рынке труда.

ЛЕВ

Март можно назвать стабильным – деньги поступают регулярно, хотя суммы достаточно скромны. И дело не в низких доходах, а в расходах, превосходящих своими размерами прибыль. Постарайтесь быть гибче с коллегами, старайтесь подстроиться под ситуацию. Если навалится куча дел и вы не будете успевать, попросите партнеров разделить с вами обязанности. Как бы вы не старались – всех денег не заработаете, поэтому берегите свое здоровье, больше отдыхайте. Третья декада марта потребует от вас активных шагов в профессии.

ДЕВА

В финансовом плане месяц очень неплох. Расходы довольно высоки, но откладывание небольших сумм поможет чувствовать себя более уверенно в завтрашнем дне. Важных дел в денежной сфере не планируйте до 20 марта. Сил может не хватать, зато амбиций предостаточно, но их реализацию оставьте на вторую половину месяца. В первой половине марта больше уединяйтесь и думайте над планами на весну 2024 года. Впустите в свою жизнь ветер перемен, ищите новые хобби, избавляйтесь от хлама и бесперспективных деловых отношений.

ВЕСЫ

Если вы открыты всему новому и неизведанному, будьте уверены, что Вселенная пойдет вам навстречу и вознаградит за старания. Март благоприятен для кардинальных изменений в профессиональной сфере, вплоть до полной переориентации. Ваши смелые решения касательно бизнеса и работы, принесут хороший материальный результат. Обращайте внимание на модные тенденции, запросы общества и не бойтесь экспериментировать. Весеннее Равноденствие 20 марта и ближайшие дни после него, запомнится значимыми событиями.

СКОРПИОН

Многие представители этого знака переживают финансовый кризис в большей степени из-за того, что пока не приняли новую реальность. Сотрудничество будет приносить выгоду, если отойти от привычных методов работы. Попробуйте себя в творчестве, обновите офисную технику – не оставайтесь в той же точке и в том же положении, что были до весны 2024. Очень хорошо устраивать "мозговые штурмы" вместе с друзьями и единомышленниками. Самые лучшие идеи могут прийти к вам именно благодаря такому общению.

СТРЕЛЕЦ

Март подходит для поиска деловых партнеров, с которыми вы знакомы, но ранее не сотрудничали. Благоприятны командировки, проявление инициативы в создании новых альянсов. Посмотрите на нерешенные ситуации или финансовые потери под другим углом. Вам может прийти в голову очень необычное и оригинальное решение. Хотите начать вести свой блог, но никак не хватает идей и смелости? Начинайте это в третьей декаде марта – в любом дело главное сделать первый шаг, а дальше войдете в поток.

КОЗЕРОГ

Достаток во многом зависит от того, насколько вы социально активны. Вас должны видеть и слышать люди – в этом залог успеха. Март подходит для яркого самовыражения и проявления собственной уникальности – новые технологии в этом помогут. Не экономьте на инструментах, современных гаджетах – с им помощью можно замечательно стартануть в третьей декаде марта. Начните новое дело в новом астрологическом периоде, который открывает Весеннее равноденствие – у вас прекрасные перспективы!

ВОДОЛЕЙ

Дозируйте работу, не надо брать сверх того, что можете сделать, иначе почувствуете истощение жизненных сил. Усталость и отсутствие нормального сна не способствует материальному росту. Ищите неформальные контакты с потенциальными иностранными партнерами, регистрируйте дочернее предприятие в другом городе или стране. Возможности для финансового роста есть, но необходимо расширять свой бизнес, запускать рекламные кампании. Если сделаете все это в марте, первые высокие доходы получите уже в следующем месяце.

РЫБЫ

Подходящее время для того, чтобы раздать долги или напомнить о возврате займа. Капризы из-за сиюминутных желаний могут подпортить финансовое положение. Хорошо завершать текущие дела, вспомнить о том, что когда-то не получилось и поставить в планы на ближайшее время. Быстрое продвижение ваших проектов произойдет к концу марта. Из минусов – можно столкнуться с проблемой выбора. Месяц подходит для выхода с предложениями о сотрудничестве, в том числе с иностранными партнерами.

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