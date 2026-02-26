Финансовый гороскоп на март 2026 года / © Credits

Реклама

До 20 марта финансовые процессы замедляются. Возникает необходимость пересмотреть прежние ориентиры, вернуться к старым проектам, пересчитать бюджеты, переосмыслить договорённости и уточнить условия сотрудничества. Это не время для резких шагов, но оно идеально подходит для внутренней перенастройки и подготовки к новому циклу, который начнётся с Весеннего равноденствия, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В марте, под влиянием транзита Марса в Рыбах, финансовая активность становится менее прямолинейной. Решения принимаются через интуицию. Это период, когда лучше «плыть по течению, но осознанно»: наблюдать, анализировать, не форсировать события.

В работе и деньгах это означает:

Реклама

избегать резких шагов

не начинать новые рискованные проекты

возвращаться к старым идеям, которые можно доработать

действовать мягко, гибко, через переговоры и компромиссы

После 20 марта энергетика месяца меняется, и вместе с ней меняются приоритеты. То, что казалось важным в начале месяца, может утратить актуальность, а прежние планы — переформатироваться под влиянием новых обстоятельств. С приходом огненной энергии Овна появляются другие ориентиры, более ясные и динамичные, поэтому решения, которые сейчас кажутся очевидными, позже могут потребовать корректировки или вовсе потерять смысл.

3 марта лунное затмение в Деве высвечивает темы порядка, эффективности и финансовой дисциплины. Оно показывает, где накопился хаос в расходах, где вы недооценивали риски, а где — наоборот — чрезмерно контролировали процессы. Это точка разворота: становится ясно, что нужно оптимизировать, что пересчитать, а что — отпустить.

Уже 4 марта напряжение спадает: гармоничный аспект Венеры и Урана приносит свежие идеи, неожиданные возможности, новые источники вдохновения. Это хороший день для обновления финансовых стратегий, поиска нестандартных решений, лёгких корректировок бюджета.

5 марта Солнце в тригоне к ретро Юпитеру открывает окно удачи, связанной с прошлым. Возвращаются старые клиенты, незавершённые проекты, идеи, которые можно монетизировать. Это мягкая поддержка, которая помогает почувствовать уверенность.

Реклама

С 6 марта Венера входит в Овна. До конца месяца денежные процессы становятся активнее и динамичнее. Появляется желание действовать, проявлять инициативу, продвигать свои идеи. Но вместе с этим возрастает риск поспешных решений, особенно в деньгах. Важно держать баланс между смелостью и благоразумностью.

7 марта приносит инсайты: соединение Солнца с ретро Меркурием помогает увидеть финансовые ситуации под новым углом. В этот же день Венера соединяется с Нептуном, усиливая мечтательность — поэтому важно не поддаваться иллюзиям и не идеализировать предложения, которые выглядят «слишком хорошо».

8 марта Венера соединяется с Сатурном — аспект помогает принимать правильные финансовые решения. День показывает, какие обязательства стоит укрепить, какие договорённости требуют пересмотра, а какие проекты не выдерживают проверку реальностью. Остаётся только то, что действительно надёжно.

С 13 марта Белая Луна входит в знак Девы на 7 месяцев. Транзит мягко направляет внимание к порядку: это хороший период для оптимизации расходов, систематизации рабочих процессов.

Реклама

15 марта соединение ретро Меркурия с Марсом может проявиться вспыльчивостью в переговорах, конфликтами из‑за денег, поспешными решениями. Важно не поддаваться импульсам и не подписывать ничего в состоянии раздражения.

18 марта приносит двойственную атмосферу. Квадрат Венеры к ретро Юпитеру усиливает склонность к излишествам, переоценке возможностей, финансовым рискам. В этот день легко потратить больше, чем планировалось, или переоценить доходы.

Но секстиль Солнца с Ураном открывает пространство для внезапных озарений и нестандартных решений. Это день, когда можно найти выход там, где его не было видно.

20 марта Солнце входит в знак Овна в 16:46 по киевскому времени, и начинается новый финансовый цикл. Появляется ясность, энергия, желание действовать. Это момент пробуждения, когда становится понятно, куда двигаться дальше.

Реклама

21 и 22 марта — поворотные дни месяца. Тригон Марса с ретро Юпитером возвращает уверенность, поддерживает инициативы, связанные с прошлым опытом. Меркурий разворачивается в директное движение, и финансовые решения становятся более осознанными. Туман рассеивается, и можно спокойно принимать важные решения.

22 марта соединение Солнца с Нептуном усиливает интуицию. Это день, когда стоит доверять внутреннему чувству, но не забывать о фактах.

25 марта соединение Солнца с Сатурном помогает структурировать планы, оформить идеи в конкретные цели, выстроить долгосрочные стратегии. Это день, который помогает выстроить реальные, устойчивые финансовые ориентиры.

26 марта Солнце в секстиле с Плутоном приносит ощущение внутренней силы и контроля над ситуацией. Это хороший момент для переговоров, влияния на события, укрепления позиций.

Реклама

30 марта в 19:00 Венера входит в знак Тельца — это мягкое завершение месяца, которое приносит спокойствие и ощущение опоры. Финансовые потоки стабилизируются, решения обретают спокойную уверенность, а материальная сфера становится более устойчивой.

C 31 марта финансовая картина становится значительно устойчивее, а напряжённые аспекты месяца остаются позади. Эмоции успокаиваются, и появляется ощущение твёрдой опоры под ногами. Именно в этот период решения становятся более взвешенными, а материальная сфера — предсказуемой и надёжной. Поэтому самые важные финансовые шаги — инвестиции, крупные покупки, долгосрочные договорённости — лучше планировать на время после 30 марта, когда интуиция и рациональность работают в унисон, а обстоятельства начинают складываться более благоприятно.