Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет 15-21 ноября 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 15 по 21 ноября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время идеально подходит для занятий благотворительностью, которая принесет пользу как тем, кому ее оказывают, так и тем, кто ее оказывает: бумеранг – в его положительном смысле – не заставит себя долго ждать, поэтому сделанное добро, в том числе и финансовое, очень быстро вернется к тому, от кого исходит.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Деньгами, которые в это время окажутся у вас, необходимо распорядиться разумно и по возможности практично: важно помнить, что потратить можно все, но, накупив мелочей, без которых легко обойтись, можно остаться без важной в хозяйстве – или гардеробе – вещи, на которую придется долго и нудно копить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Время, когда творчеством рекомендуется заниматься даже тем, чья профессия не имеет к нему никакого отношения: креативные идеи, которые придут в голову представителям знака, помогут найти новую – неожиданную – схему решения сложного вопроса, что – возможно, и не сразу – позволит надеяться на неплохой гонорар.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Идеи, которые на этой неделе придут вам в голову, необходимо не только тщательно зафиксировать, чтобы не забыть, но и максимально быстро довести до сведения начальства: так можно будет продвинуть связанный с ними проект, который, в свою очередь, даст возможность неплохо заработать.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Хорошую прибыль может принести совершенная в это время финансовая операция, будь то заключение важной сделки или подписание выгодного контракта: все они будут обречены на успех – одни в самое ближайшее время, другие – чуть позже, что не должно огорчать представителей знака: деньги, как известно, нужны всегда.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Помимо работы над новыми проектами, которые будут ладиться в это время, необходимо вспомнить о прежних – отложенных в силу их трудоемкости – делах: имеет смысл "реанимировать" их и снова взять в работу, на этот раз они окажутся куда более успешными – как в профессиональными, так и в финансовом отношении.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

На этой неделе звезды категорически не рекомендуют представителям знака лениться: таким образом они смогут расслабиться и упустить счастливый – в том числе и в финансовом отношении – шанс, которого они ждали довольно продолжительное время: при встрече важно не растеряться и узнать его в "лицо".

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

В это время представителям знака нежелательно заниматься серьезными профессиональными делами: справиться с ними все равно не удастся, что не лучшим образом скажется на финансовом состоянии – лучше согласиться на небольшую подработку: гонорар будет скромным, но стабильным и реальным.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Время благоприятно для возвращения долгов: даже если в наличии нет средств, которые могли бы полностью погасить задолженность, необходимо вернуть хотя бы часть, в противном случае обязательство станет плохой приметой, ограничивающей финансовые потоки, которые вселенная направляет к представителям знака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

День благоприятен для реализации любых – даже самых сложных и смелых – профессиональных планов: обстоятельства для их воплощения сложатся практически идеально, поэтому не стоит упускать счастливый шанс, тем более что удастся получить не только одобрение начальства, но и материальное вознаграждение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Планировать будущие профессиональные свершения можно будет только после того, как будут детально, тщательно и подробно разобраны старые, причем совершенно неважно, были они успешными или нет: в любом случае представители знака получат ценный опыт, благодаря которой они смогут неплохо заработать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Время благоприятно для наведения порядка в рабочих документах, особенно финансовых счетах: таким образом удастся расчистить пространство материальных вещей, удалив из него негатив, что, в свою очередь, привлечет новые денежные потоки – их поступление усилится, а сами они станут больше, чем были до этого.

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