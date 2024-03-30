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Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 апреля

Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 апреля

Финансовый гороскоп на неделю / Фото: Credits

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас. 

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 1 по 7 апреля?

Овен 

Пришло время поделиться своими знаниями, умениями и навыками с другими людьми – преподавательская деятельность позволит представителям знака не только удовлетворить амбиции, но и хорошо заработать. 

Телец 

На соблазнительное предложение заработать, практически ничего для этого не делая, необходимо, не раздумывая, отвечать отказом: зачем иметь дело с мошенниками, которые решили нажиться на представителях знака. 

Близнецы 

На этой неделе – впрочем, как и всегда – нужно предпочесть дело словам, поскольку вместе с ними уходит энергия, которую можно было бы направить на работу и, как следствие, улучшение материального положения. 

Рак 

Не стоит принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций – особенно негативных: они затуманят разум, поэтому велика вероятность серьезной ошибки, которая нанесет непоправимый урон. 

Лев 

Нельзя подписывать важные договоры и заключать серьезные сделки, тщательно не просчитав все возможные в таком случае последствия: один неучтенный фактор может привести к неутешительным результатам. 

Дева 

Банковский счет представителей знака на этой неделе вполне может пополниться значительной суммой, но это не значит, что их можно тратить бездумно: кое-что желательно отложить на непредвиденные траты. 

Весы 

Любые финансовые операции в это время находятся под запретом: велика вероятность досадной ошибки, которая, даже будучи небольшой, станет причиной серьезного ущерба, так что лучше не рисковать. 

Скорпион 

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму денег, необходимую для покупки важного приобретения. 

Стрелец 

Не стоит отказывать в материальной помощи людям, которые за ней обратятся, поскольку они действительно в ней нуждаются, к тому же добрые дела всегда вознаграждаются по достоинству. 

Козерог 

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут ожидаемые дивиденды. 

Водолей 

Получить желаемое – прежде всего в финансовом отношении, смогут только те, кто умеет и любит работать, а вот ожидающим манны небесной и ничего для этого не делающие можно не беспокоиться. 

Рыбы 

Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы: непосредственный руководитель будет готов пойти навстречу и удовлетворить просьбу о повышении заработной платы. 

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