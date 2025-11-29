Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 декабря

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 1 по 7 декабря?

Овен

Тем, кто давно подумывал о смене работы, стоит обратить внимание на предложение, которое сделают представителям знака на этой неделе — оно будет иметь серьезные, в том числе и финансовые, перспективы.

Телец

Не стоит оставлять незавершенными проекты, к которым вы — по самым разным причинам — охладели, а потому перестали ими заниматься: сейчас сложатся максимально благоприятные условия для их окончания.

Близнецы

Наступает прекрасное время для творчества — креатив будет зашкаливать, а новые идеи теснить одна другу, главное — успевать их записывать: со временем представителям знака удастся выгодно их монетизировать,

Рак

Удачное время для воплощения в жизнь любого — даже самого сложного — профессионального проекта: необходимо как можно быстрее и активнее приступить к его реализации., тогда и гонорар не заставит себя ждать.

Лев

Принимая важное финансовое решение, представителем знака необходимо посоветоваться с людьми, которым они доверяют: ввиду отсутствия личного интереса они смогут увидеть ситуация под объективным углом зрения.

Дева

Финансовые операции представителям этого знака можно совершать только в том случае, если их риски и последствия тщательно продуманы и просчитаны, в противном случае лучше перенести их на некоторое время.

Весы

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, необходимо навести порядок в начатых ранее делах, иначе они будут упорно тянуть назад и не дадут сосредоточиться на перспективах — в том числе, и финансовой.

Скорпион

На работе все будет валиться из рук, поэтому лучше отложить в сторону новые проекты и заняться доведением до ума старых, не доведенных до финального этапа самых разных — прежде всего, финансовых — вопросов

Стрелец

Можно приступать к реализации давно запланированного проекта — столь благоприятные для него обстоятельства сложатся нескоро, а успех в нем обеспечит как карьерный рост, так и улучшение финансового положения. .

Козерог

Время обещает быть удачным в деловом и финансовом отношении: можно приступать к воплощению в жизнь новых проектов, а также заключать серьезные сделки и подписывать важные и перспективные договора.

Водолей

Любое дело в это время окажется станет успешным — в том числе, и в финансовом отношении — только в том случае, если представители знака заранее тщательно продумать свои действия — экспромты недопустимы.

Рыбы

Если у представителей знака есть заветная мечта, прежде всего, связанная с материальным благополучием и финансами — самое время воплощать ее в жизнь, обстоятельства для этого сложатся самые благоприятные.