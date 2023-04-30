Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 мая

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 1 по 7 мая?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

В финансах на наступающей неделе недостатка не предвидится, главное – распорядиться поступающими денежными выплаты с умом, потратив их на действительно нужные для представителей знака вещи.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Можно – а иногда и нужно – проводить деловые переговоры, цель которых – не только достижение договоренностей по важным профессиональным вопросам, но и получение вполне приличной прибыли.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

От любых финансовых операций на этой неделе следует отказаться – успехом они вряд ли увенчаются, поэтому не стоит рисковать своими финансовыми ресурсами без крайней на то необходимости.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Решая важные финансовые вопросы, не стоит торопиться: спешка – вообще плохой союзник, а уж в таких случаях – особенно, поэтому желательно все хорошо просчитать и обдумать.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Успеха – в том числе и финансового – смогут добиться только те представители знака, которые смогут дисциплинированно придерживаться составленного заранее плана, методично выполняя пункт за пунктом.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Предложение профессионального рода, которое вероятно на этой неделе, окажется весьма выгодным, поэтому не стоит долго над ним раздумывать, иначе престижное место займут другие.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Брать – или давать – деньги в долг в это время категорически не рекомендуется, поскольку в первом случае их трудно будет отдать, а во втором – окажется практически невозможно вернуть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Задача представителей знака на этой неделе – хорошо зарекомендовать себя в глазах начальства, поскольку именно в его силах перевести их на новую – более высокую – должность и увеличить сумму зарплаты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Благотворительностью желательно заниматься всегда, но на этой неделе – особенно: есть вероятность оказать помощь тем, кто действительно в ней нуждается, и получить бумеранг удачи и благополучия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Можно ставить любые – даже самые смелые – цели материального характера, поскольку все они окажутся обреченными на успех, останется только действовать – причем чем активнее, тем лучше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Не лучшее время для финансовых операций любой сложности – даже оплату коммунальных счетов – если, конечно, есть такая возможность – лучше отложить до следующего понедельника.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Прежде чем сделать серьезное и, мягко говоря, недешевое приобретение, представителям знака стоит подумать о том, действительно ли они в нем нуждаются, и покупать только в случае утвердительного ответа.

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