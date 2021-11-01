Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 ноября 

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 1 по 7 ноября?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Время, когда возможны неожиданные денежные выплаты, среди них – с большой долей вероятности – окажутся позабытые гонорары и старые долги, на которые представители знака давным-давно махнули рукой: можно – и нужно – потратить их с удовольствием на то, что является объектом мечты.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

От предложения легкой и непыльной работы, с которой может обратиться малознакомый человек, лучше отказаться: какие бы приятные выплаты за нее ни обещали, с большой долей вероятности это окажется аферой, вследствие которой в результате удастся больше потерять, чем приобрести.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Звезды не рекомендуют доверять посторонним людям, которые будут просить о помощи: скорее всего, они окажутся мошенниками, играющими на жалости тех, кто сочувствует чужой беде. Попавшиеся на их удочку впоследствии пожалеют о своей доверчивости, простодушии и недальновидности.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Не стоит принимать важные профессиональные решения: в случае ошибки, вероятность которой, увы, нельзя исключать, можно будет потерять не только серьезные – с трудом завоеванные – профессиональные позиции, но и солидные денежные сбережения, что вряд ли порадует представителей знака.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Нельзя примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил представителям знака, это не значит, что и в этот раз действие может развиваться по такому же сценарию.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Время благоприятно для покупки или продажи недвижимости: в первом случае удастся подобрать идеальный вариант, о котором, казалось, можно было только мечтать, во втором – найти покупателя, который даст за продаваемый объект цену, превосходящую изначальную.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо остерегаться мошенников: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и – что окажется особенно обидным – близкие и даже родные люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию и нуждающиеся в деньгах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Приступая к реализации нового финансового проекта, нужно взвесить свои силы: их должно хватить на продолжительную – стайерскую – дистанцию, в противном случае не стоит начинать работу: велика вероятность того, что, не выдержав нужного темпа, в результате можно остаться и без работы, и без денег.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Любые финансовые сделки этого времени буквально обречены на успех, но особенно удачными окажутся подписанные на этой неделе контракты: в самое ближайшее время они принесут солидные дивиденды, так что смело можно ставить под ними подпись.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает – она даст возможность собрать сумму денег, необходимую для полноценного зимнего отдыха: как бы ни сложилась эпидемиологическая обстановка, отпуск еще никто не отменял.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Необходимо обратить внимание на карьерные и финансовые возможности, которые могут открыться в это время: поначалу они могут показаться неважными, поэтому их легко не заметить и упустить, а впоследствии пожалеть о собственной недальновидности и неосмотрительности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Новые идеи, которые появятся у представителей знака в это время, необходимо тщательно фиксировать, а потом рассматривать и продумывать план их осуществления: впоследствии, будучи воплощенными в жизнь, они принесут серьезные профессиональные и финансовые результаты.

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