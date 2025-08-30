Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 сентября

Деньги / © Associated Press

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 1 по 7 сентября?

Овен

Дела, за которые нужно взяться в это время, должны быть по-настоящему масштабными — только так на них удастся хорошо заработать, мелкие и незначительные задачи окажутся пустой тратой времени и сил.

Телец

Профессиональный — а вслед за ним и финансовый — успех ждет тех, кто сможет скрупулезно следовать заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на пустые разговоры, которые отнимут время и силы.

Близнецы

Почувствовав, что финансов категорически не хватает, нужно обратиться за помощью к родным или друзьям, а вот брать кредит в банке нежелательно: с его возвратом могут возникнуть серьезные проблемы.

Рак

Несмотря на то, что для достижения важной профессиональной — и финансовой цели — осталось всего пару шагов, спешить с ними не стоит: есть опасность совершить досадную ошибку, которая обнулит все старания.

Лев

Время благоприятно для тех, чья профессия так или иначе связана с творчеством, впрочем, даже технарям желательно решать свои задачи с креативной точки зрения — так им удастся сделать выигрышный ход.

Дева

Благоприятный период наступает для тех, кто давно подумывал об очень нужной, но дорогостоящей покупке: похоже, ее время пришло — все, приобретенное в это время, окажется высокого качества и прослежит долго.

Весы

Представители знака могут рассчитывать на неожиданную прибыль, которую важно потратить с умом: например, стоит купить вещи, о которых представители знака давно, но до этого времени безнадежно мечтали.

Скорпион

Неделя благоприятна для финансовых операций любой сложности — от незначительных до серьезных, но особенно рекомендуется подписывать договора, рассчитанные на длительную перспективу.

Стрелец

Необходимо тщательно анализировать информацию, которая будет поступать из самых неожиданных источников: она окажется важной и полезной в работе, что позитивно скажется на заработной плате.

Козерог

Не стоит тратить время на занятия, которые не приносит ни денег, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно, выбрав как полезное, так и приятное дело.

Водолей

Серьезные финансовые решения лучше отложить хотя бы на неделю, в противном случае можно фатально ошибиться, а это повлечет за собой серьезные — в том числе, и материальные — последствия.

Рыбы

Новое место работы или новая должность, которые могут предложить в эти дни, окажутся объективно перспективными — как в карьерном, так и в материальном плане, так что можно отвечать на него согласием.