Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 1-7 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 1 по 7 января?

Овен

Время, когда звезды не отговаривают представителей знака от возможности рискнуть и выиграть, но – с одним условием: необходимо тщательно просчитать все в таком случае возможные риски.

Телец

Не стоит переносить давний – негативный – опыт на нынешние обстоятельства. На этот раз – с большой долей вероятности – все пойдет совсем по-другому, и удастся получить солидную прибыль. .

Близнецы

Необходимо ставить перед собой только реальные цели, которых легко можно будет достичь, о проектах с примесью фантастики, какими бы привлекательными они ни были, пока желательно забыть.

Рак

Необходимо обратить внимание на финансовые возможности, которые могут представиться в это время: поначалу они могут показаться невыгодными, поэтому можно их упустить, о чем впоследствии придется пожалеть.

Лев

Прежде чем что-то приобрести, необходимо подумать о том, действительно ли эта вещь необходима – в противном случае понимание, что деньги потрачены впустую, надолго испортит настроение.

Дева

На манну небесную в финансовом – да и в любом другом – отношении в это время рассчитывать не придется: любого материального результата нужно будет достигать упорным и трудом, но он очень быстро окупится.

Весы

Необходимо задуматься о творчестве как о второй – а в перспективе и бюджетообразующей – работе, которая будет приносить куда более солидный доход, чем их нынешняя профессия.

Скорпион

Главным условием успешной работы – и, как следствие, хорошей зарплаты – станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия.

Стрелец

Профессиональный – и связанный с ним финансовый – успех напрямую зависит от наличия четкого и подробного плана действий, составленного на неделю вперед – хаотичные действия успеха не принесут.

Козерог

Новые идеи, которые появятся в это время, необходимо тщательно фиксировать, а затем продумывать план их осуществления – будучи воплощенными в жизнь, они улучшат финансовое положение.

Водолей

Не стоит бояться большого объема работы, который "подбросит" начальство – проект, над которым оно предложит потрудиться, принесет завидные результаты – как репутационные, так и финансовые.

Рыбы

Велика вероятность получения крупной суммы денег, на которую представители знака даже не рассчитывали. Важно не растрачивать ее по мелочам – необходимо купить одну, но действительно нужную вещь.

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