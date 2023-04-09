Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 апреля.
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Любые финансовые операции – даже запланированные заранее – необходимо перенести на другое время: слишком велика вероятность совершить серьезную ошибку, которой важно избежать.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
На нынешней неделе желательно решать только незначительные финансовые вопросы, а вот от крупных сделок лучше отказаться – вряд ли они принесут результат, на который рассчитывают представители знака.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Велика вероятность встречи с человеком, который сможет поспособствовать улучшению материального положения представителей знака – возможно, они получат от них предложение основать совместный бизнес.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Перед праздником желательно провести в доме генеральную уборку, выбросив вещи, которыми представители знака давно не пользуются: скорее всего, скопившийся хлам мешает поступлению финансовых потоков.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
На этой неделе особенно важно не отвлекаться от основной работы – особенно это касается разговоров с коллегами, не имеющими отношения к делу, и перекуров – это негативно скажется на их материальном положении.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Представители знака смогут понять, почему в последнее время уменьшилась сумма их гонораров, проанализировав профессиональную деятельность последнего времени – сделав выводы, можно будет исправить положение.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Необходимо обращать внимание на знаки, которые на этой неделе будет посылать Вселенная: с большой долей вероятности она подскажет представителям знака, как улучшить их финансовое состояние.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Вероятны привлекательные деловые предложения, на которые, тем не менее, не стоит отвечать без раздумий – вполне возможно, что при ближайшем рассмотрении они вызовут серьезные сомнения.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Несмотря на финансовые поступления, которые вероятны в это время, деньги нужно тратить осмотрительно: разумная экономия еще никому не помешала, а в данное время она просто необходима.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
Любые деловые переговоры на этой неделе будут буквально обречены на успех: в результате удастся не только всерьез продвинуть свой бизнес, но и неплохо заработать, что никогда не бывает лишним.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Выбирая между стабильным, но скучным материальным положением и поступком, позволяющим выйти из зоны комфорта, необходимо рискнуть – главное, не делать слишком высоких ставок.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Тем, кто на этой неделе решит затеять косметический ремонт, не стоит жадничать, покупая стройматериалы: такая экономия вряд ли оправдает себя – как бы не пришлось впоследствии все менять.
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