Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 апреля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 апреля.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Любые финансовые операции – даже запланированные заранее – необходимо перенести на другое время: слишком велика вероятность совершить серьезную ошибку, которой важно избежать.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

На нынешней неделе желательно решать только незначительные финансовые вопросы, а вот от крупных сделок лучше отказаться – вряд ли они принесут результат, на который рассчитывают представители знака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Велика вероятность встречи с человеком, который сможет поспособствовать улучшению материального положения представителей знака – возможно, они получат от них предложение основать совместный бизнес.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Перед праздником желательно провести в доме генеральную уборку, выбросив вещи, которыми представители знака давно не пользуются: скорее всего, скопившийся хлам мешает поступлению финансовых потоков.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

На этой неделе особенно важно не отвлекаться от основной работы – особенно это касается разговоров с коллегами, не имеющими отношения к делу, и перекуров – это негативно скажется на их материальном положении.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Представители знака смогут понять, почему в последнее время уменьшилась сумма их гонораров, проанализировав профессиональную деятельность последнего времени – сделав выводы, можно будет исправить положение.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Необходимо обращать внимание на знаки, которые на этой неделе будет посылать Вселенная: с большой долей вероятности она подскажет представителям знака, как улучшить их финансовое состояние.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Вероятны привлекательные деловые предложения, на которые, тем не менее, не стоит отвечать без раздумий – вполне возможно, что при ближайшем рассмотрении они вызовут серьезные сомнения.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Несмотря на финансовые поступления, которые вероятны в это время, деньги нужно тратить осмотрительно: разумная экономия еще никому не помешала, а в данное время она просто необходима.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Любые деловые переговоры на этой неделе будут буквально обречены на успех: в результате удастся не только всерьез продвинуть свой бизнес, но и неплохо заработать, что никогда не бывает лишним.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Выбирая между стабильным, но скучным материальным положением и поступком, позволяющим выйти из зоны комфорта, необходимо рискнуть – главное, не делать слишком высоких ставок.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Тем, кто на этой неделе решит затеять косметический ремонт, не стоит жадничать, покупая стройматериалы: такая экономия вряд ли оправдает себя – как бы не пришлось впоследствии все менять.

Читайте также: