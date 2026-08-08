Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 августа

Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится.

Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 10-16 августа?

Реклама

Овен

В это время — впрочем, как и в любое другое — важно с осторожностью относиться к непредвиденным тратам: они не только «подкосят» бюджет, но и станут поводом для приобретения дорогих, но ненужных вещей.

Реклама

Телец

От проведения деловых переговоров в это время нужно отказаться: достичь согласия с партнерами — как нынешними, так и потенциальными — все равно не удастся, так зачем тратить свое время и красноречие понапрасну.

Близнецы

Принимая важное — как профессиональное, так и финансовое — решение, необходимо советоваться исключительно со своим внутренним голосом: в это время он будет максимально силен и убедителен — осечки не даст.

Рак

Не стоит затевать бизнес с неприятными предстаивтелям знака людьми — успеха от него жать не приходится, поэтому оправдывать свои с ним отношения вероятной прибылью — пустое и бессмысленное занятие.

Лев

Нежелательно позволять тратам превзойти поступления, в противном случае довольно быстро придется выйти из бюджета, что может иметь негативные финансовые последствия, которые не удастся урегулировать сразу.

Реклама

Дева

Лучшим способом обойти коллег-соперников является честная конкуренция: никакая высокая — в том числе, и финансовая — цель не оправдает низкие и недостойные средства, так что не стоит допускать их даже на уровне мыслей.

Весы

Секрет делового и финансового успеха представителей знака в это время — позитивное мышление: то, о чем они будут думать, в самом скором времени наилучшим и выгодным образом материализуется в реальности.

Скорпион

Серьезные деловые — и, особенно, материальные — вопросы нельзя решать под влиянием сильных — особенно негативных — эмоций: они часто заводят представителей знака в сторону, очень далекую от нужной и правильной.

Стрелец

Звезды советуют представителям знака постепенно начинать копить деньги, откладывая каждый месяц определенную сумму, вот только собирать надо не на «черный день», а на «светлое будущее», точнее –на свою мечту.

Реклама

Козерог

Подписывать серьезные договоры, имеющие дальний финансовый прицел, на этой неделе нежелательно, но, чтобы не терять времени даром, нужно тщательно поработать над их текстом, не упустив ни одной детали.

Водолей

Занимаясь решением серьезных профессиональных вопросов, не стоит отвлекаться на бытовые дела, какими бы важными они ни казались: в это время они отберут время и силы, которые необходимы для важной работы.

Рыбы

Нельзя тратить свою силу и время на решение мелких — и незначительных — вопросов которые отберут много ресурсов, но при этом ничего не дадут взамен — хорошо заработать позволят только грандиозные проекты.

Читайте также:

Новости партнеров