Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 февраля?

Овен

Финансовые сделки и крупные покупки на э\той неделе – особенно в первой ее половине – лучше отложить на другое врем, сейчас они вряд ли окажутся удачными, так что не стоит рисковать своими средствами.

Телец

Для бизнеса неделя вряд ли будет удачной, но касается это утверждение только крупных финансовых операций, а вот мелкие можно вполне можно включать в свои планы на неделю – они пройдут успешно.

Близнецы

От финансовых шагов, которые сделают в эти дни представители знака, во многом зависит их будущее материальное положение, поэтому ни в коем случае нельзя совершить любую – даже минимальную – ошибку.

Рак

Встреча с человеком из прошлого, работающим в той же сфере, что и представители знака, позволит получить от него помощь и, как следствие, достичь важного профессионального – и материального – успеха.

Лев

В одиночку решить важные профессиональные процессы представителям знака не удастся, а, значит, необходимо найти общий язык с коллегами, которые помогут достичь поставленной цели, а заодно и заработать.

Дева

Нельзя позволять эмоциям влиять на отношения с окружающими людьми и – особенно – профессиональные и финансовые решения: допущенная в результате ошибка может на долгое время осложнить жизнь.

Весы

Неделя благоприятна для того, чтобы рассмотреть свое хобби в качестве основного – бюджетообразующего – занятия, оно окажется гораздо более интересным и, одновременно, прибыльным, чем нынешнее.

Скорпион

События этой недели покажут представителям знака, в каком направлении нужно действовать, чтобы вывести себя на новый уровень материального благосостоянии – стоит прислушаться к «подсказке».

Стрелец

Прежде чем приступать к реализации важного и, что немаловажно, финансово выгодного профессионального проекта, необходимо просчитать все необходимые для этого шаги, а заодно и вероятные последствия.

Козерог

Важно помнить старую истину: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает, и учитывать ее, составляя личные и – особенно! – профессиональные планы как на каждый конкретный день, так и на неделю в целом.

Водолей

Крупная денежная выплата, которую удастся получить на этой неделе, требует серьезной осмотрительности в тратах: соблазну спустить все и сразу, нужно противопоставить насущную необходимость.

Рыбы

Заработать смогут только те представители знака, которые поймут: надо не мечтать о приятных жизненных переменах, а работать, не покладая рук – в виде манны небесной никому на голову благополучие не свалится.

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