Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 июля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 июля?

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Не стоит обращать внимания на звонки из банков, операторы которых любезно будут предлагать вам открыть депозит на выгодных условиях: на этой неделе крупные финансовые операции вряд ли будут удачными.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Даже если вам очень нужен будет кредит, постарайтесь ни у кого не брать деньги взаймы: во-первых, у вас могут возникнуть сложности с их возвратом, а во-вторых, вы вполне можете справиться с ситуацией своими силами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Прежде чем заняться своим любимым делом – отправиться на шопинг, подумайте о том, сможете ли вы удержаться и не потратить все свои средства, в противном случае вам лучше остаться дома.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

На этой неделе удачным окажется только решение мелких финансовых вопросов – для заключения крупных сделок и подписания важных контрактов время еще не пришло, так что лучше подождать.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Не стоит браться за подработку, даже если за нее обещают щедро заплатить: совмещать ее с основным видом деятельности окажется делом сложным, а значит, велик риск не преуспеть – и не заработать – нигде.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Устроив уборку в доме, необходимо первым делом отправить на помойку вещи, которыми давно никто не пользуется: очистив атмосферу дома от хлама, представители знака улучшат свое материальное положение.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Важно обращать внимание на знаки, которые на этой неделе будет посылать Вселенная: в них будет содержаться подсказка относительно того, как улучшить свое материальное положение – не стоит ею пренебрегать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

К финансовым предложениям, обещающим быструю выгоду, необходимо отнестись скептически: скорее всего, они будут исходить от мошенников, которые хотят воспользоваться результатами чужого труда.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

На предложение взять на себя еще одну работу – так сказать, по совместительству – можно смело отвечать согласием: с ее выполнением особых сложностей не возникнет, а заработанные деньги окажутся кстати.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Встреча с человеком из прошлого, который за последнее время смог добиться впечатляющих профессиональных успехов, поможет представителям знака найти новую – хорошо оплачиваемую – работу.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Заработав приличную сумму, не стоит сразу же разбрасываться деньгами направо и налево: надо дать ей отлежаться хотя бы пару дней, тогда станет понятно, на какое серьезное дело нужно их употребить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Звезды советуют представителям знака включить режим разумной экономии, в таком случае на следующей неделе представителям знака не придется экономить практически на всем.

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