Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 июня

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 июня?

Овен

Не стоит привлекать внимание начальства в надежде, что оно увеличит заработную плату или предложит новую должность – скорее, все произойдет с точностью до наоборот, так что не стоит рисковать.

Телец

Упорство в достижении профессиональных целей ожидаемого – в то числе, и финансового – результата не принесет, так что работать желательно в облегченном режиме, сберегая силы для следующей недели.

Близнецы

Не рекомендуется браться сразу за несколько дел – успехом такая тактика, как известно из классики, не увенчается, а вот проблемы – в виде начатых, но незаконченных проектов – вполне может принести.

Рак

В финансовом плане необходимо проявить максимальную осторожность: тратить деньги необходимо экономно, поскольку следующие финансовые поступления звезды обещают еще нескоро.

Лев

Нежелательно спешить с принятием решений, которые так или иначе имеют отношение к финансовым потокам: совершенная ошибка может на некоторое время сделать их мельче, а то и вовсе перекрыть.

Дева

Экономность, присущая представителям знака, конечно, вещь хорошая, но иногда ее нужно игнорировать, особенно если речь идет о помощи людям, которые в этом нуждаются – тут жадничать не стоит.

Весы

От оформления финансовых документов – подписания важных договоров и верификации серьезных сделок – в это время лучше отказаться: вместо прибыли они могут принести убыток, причем, серьезный.

Скорпион

Не стоит делиться с коллегами своими профессиональными идеями или планами, в противном случае они могут выдать их за свои и неплохо заработать там, где могли бы это сделать представители знака.

Стрелец

Щедростью представителей знака могут воспользоваться нечестные люди, которые, прикинувшись нуждающимися, могут попробовать обманом выманить у них деньги – не стоит поддаваться на их уловки.

Козерог

Отданные сегодня деньги – особенно если речь будет идти о благотворительности – довольно быстро вернутся, да еще в удвоенном – а то и утроенном – размере, так что скупиться не стоит.

Водолей

Время благоприятно для серьезных приобретений: конечно, от покупки недвижимости лучше отказаться, но крупная бытовая техника окажется выгодным вложением средств.

Рыбы

Неплохо было бы подумать об инвестициях в то, что со временем сможет приносит деньги – например, о покупке квартиры или хотя бы парковочного места возле дома: и то, и другое легко сдать в аренду.

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