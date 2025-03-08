Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 марта?

Овен

Время благоприятно для воплощения в жизнь нового проекта – он будет обречен на финансовый успех: прежде всего, это коснется представителей творческих профессий – художников, писателей, музыкантов.

Телец

Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать за двоих, тогда и зарплату за месяц можно будет получить за троих.

Близнецы

Нежелательно делиться своими профессиональными планами даже с теми коллегами, которые кажутся достойными доверия: велика вероятность того, что они присвоят себе чужую идею, и, как следствие, неплохо заработают.

Рак

Успех – прежде всего, финансовый – будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

Лев

Время благоприятно для важных договоров и заключения рассчитанных на перспективу сделок: если правильно и грамотно прописать в них все положения, то уже очень скоро можно получить солидные дивиденды.

Дева

На этой неделе не стоит иметь дела с деньгами – даже брать купюры в руки нежелательно – покупки лучше оплатить карточкой или по интернету, сейчас – сейчас проблем с этим ни у кого не5 возникает.

Весы

Не стоит надеяться на помощь со стороны деловых партнеров – скорее всего, ее не последует: в любых делах финансового свойства в это время – а еще лучше всегда – нужно надеяться исключительно на собственные силы.

Скорпион

Время неблагоприятно для любых финансовых действий: нежелательно начинать новый бизнес и приступать к реализации проектов, какими бы прибыльными они ни казались – ничего путного из них не получится.

Стрелец

К крупным денежным поступлениям, вероятным в это время, необходимо относиться бережно: иначе можно легко потратить то, что уже завтра понадобится для крупной покупки или серьезного дела.

Козерог

Хорошую прибыль можно получить, передавая свои профессиональные знания и опыт людям, которые в этом нуждаются: у них есть желание узнать больше, и они готовы хорошо за это заплатить.

Водолей

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций – как негативных, так и позитивных: они затуманят разум и подтолкнут к неверному ешению.

Рыбы

К возможному в это время предложению хорошо заработать необходимо отнестись с осторожностью, особенно если усилия необходимо будет приложить минимальные – велик риск стать жертвой мошенника.

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