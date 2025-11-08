Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 ноября

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 10 по 16 ноября?

Овен

К профессиональными и бизнес-предложениям предложениям необходимо отнестись максимально внимательно: они действительно окажутся выгодными, поэтому не стоит упускать счастливый шанс.

Телец

Новую идею профессионального свойства, как бы фантастической она ни казалась, необходимо тщательно проанализировать и хорошо обдумать — будучи воплощенной в жизнь, она принесет солидные дивиденды.

Близнецы

Удача будет сопровождать представителей знака в любых — как профессиональных, так и личных — поездках, поэтому можно — и нужно — отправляться не только в путешествия, но и в командировки.

Рак

Работать в команде единомышленников желательно всегда, но на этой неделе это особенно важно: только в коллективе удастся распределить обязанности и, как следствие, успеть выполнить важны — и денежный — заказ в срок.

Лев

Занимаясь решением важных профессиональных — и финансовых — вопросов, необходимо проявить упорство: препятствия, которые будут возникать на пути, легко могут сбить с «курса», но допускать этого никак нельзя.

Дева

Энергию, которой в это время обеспечат представителей знака, нужно использовать экономно: хорошо поработать — и заработать — удастся только тем, кто будет хорошо и — главное — полноценно отдыхать.

Весы

Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят разум, поэтому продиктованные ею действия в результате окажутся ошибочными.

Скорпион

В течение недели надо работать, не распространяясь о своих планах — со словами уйдет необходимая для работы энергия, а это сразу же скажется на зарплате — нетрудно понять, что она очень быстро уменьшится.

Стрелец

От финансовых сделок представителям знака в это время рекомендуется отказаться: мелкая, но досадная ошибка, вкравшаяся в текст документа, может привести к целой серии довольно серьезных материальных потерь.

Козерог

Прежде чем осуществлять любые финансовые операции, необходимо тщательно просчитать все возможные иски и, только сделав вывод, что сделка или контракт совершенно безопасны, можно ставить под ними визу.

Водолей

Несмотря на стабильность материального положения, доля разумной экономии не помешает — она даст возможность собрать сумму денег, которая необходима для крупной и очень важной для представителей знака покупки.

Рыбы

Время благоприятно для разговора с начальством на финансовые темы — оно будет готово удовлетворить просьбу о повышении заработной платы, но необходимо в ярких цветах обрисовать ему профессиональные перспективы,.