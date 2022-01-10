Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 10-16 января

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 10 по 16 января.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется настолько объективно перспективным – в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием сразу же, без продолжительных раздумий.

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

Благоприятное время для тех, кто давно подумывал об очень важной и нужной, но дорогостоящей покупке: ее время пришло – все, приобретенное в это время, окажется отменного качества и прослужат верой и правдой долгие годы, да и деньги на нее придут в полном объеме.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Преуспеть в профессии – как в карьерном, так и в финансовом отношении – смогут только те представители знака, которые будут тщательно готовиться к работе над каждым проектом: импровизация не пройдет – велика вероятность серьезных ошибок.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Время благоприятно для покупки и продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае тщательной и скрупулезной ее подготовки: на спонтанность рассчитывать не приходится, велик риск приобрести жилье со скрытым изъяном.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

С деньгами важно обходиться максимально осторожно: не стоит тратить их на приобретение вещей, без которых пока вполне можно обойтись. Вообще желательно закрыть все "дыры", через которые утекает бюджет – при бездумном распоряжении он может очень быстро истощиться.

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Необходимо внимательно читать любые документы, под которыми придется поставить визу, особенно это касается текста, напечатанного мелким шрифтом – там может обнаружиться условие, чреватое серьезными финансовыми потерями – не стоит сознательно подписываться под ним.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Время неблагоприятно для совершения любых финансовых сделок, включая даже самые незначительные: требуется время на дополнительный анализ своих действий, который позволит тщательно рассчитать их алгоритм – так удастся избежать досадных ошибок, в том числе и финансовых.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Время благоприятно для улаживания разнообразных финансовых вопросов: любые денежные операции, осуществленные в этот период, в самое ближайшее время – и в обязательном порядке – принесут солидные финансовые поступления.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Новые идеи, которые в эти дни придут в голову, потребуют к себе пристального внимания: при всей кажущейся фантастичности они окажутся перспективными не только с профессиональной, но и с финансовой точки зрения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

К финансовым сделкам, возможным на этой неделе, необходимо относиться с максимальной осторожностью – слишком велика вероятность стать жертвой аферистов или мошенников, а это приведет к досадной потере средств.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Принимаясь за новый – серьезный и, что немаловажно, хорошо оплачиваемый – проект, главное – обстоятельно просчитать все сопутствующие факторы и взвесить свои силы – только так удастся достичь необходимого результата и прилично на нем заработать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Не стоит примерять старый – негативный – опыт на новые обстоятельства материального свойства: если когда-то недобросовестный работодатель не заплатил, это не значит, что и в этот раз события сложатся так же – скорее всего, все произойдет с точностью до наоборот.

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