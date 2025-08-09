Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 августа

Деньги / © Associated Press

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 11 по 17 августа?

Овен

На манну небесную в финансовом отношении в это время рассчитывать не приходится, поэтому, чтобы получить желаемый результат, придется хорошо поработать — причем, на это уйдет не один день, а вся неделя.

Телец

Главным условием успешной работы — и, как следствие, повышенной зарплаты — станет умение сосредоточиться на одной, самой главной, цели и работать только на ее достижение, не отвлекаясь на посторонние занятия.

Близнецы

Нынешняя неделя — не самое благоприятное время для финансовых операций, особенно если речь идет о рискованных действиях: вероятна досадной ошибки, из-за которой потери значительно превзойдут прибыль,

Рак

Приступая к реализации нового финансового проекта, представителям знака необходимо тщательно взвесить свои силы — моральные и физические, их должно хватить на продолжительную — стайерскую — дистанцию.

Лев

Мошенников необходимо остерегаться всегда, но в это время — особенно: обмануть представителей знака попытаются как совершенно незнакомые, так и — что окажется особенно обидным — близкие и даже родные люди.

Дева

Время неблагоприятно для финансовых операций любой степени сложности: даже оплату коммунальных счетов лучше передвинуть во времени, не говоря уже о более серьезных действиях — например, открытии банковского счета.

Весы

Успех — прежде всего, финансовый — будет ждать тех, кто заранее составит подробный профессиональный план и с понедельника начнет четко и подробно ему следовать, выполняя пункт за пунктом.

Скорпион

Профессиональное предложение, которое вероятно в это время, стоит принять без раздумий: новая должность не только позволит достичь новых карьерных высот, но и обеспечит улучшение материального положения.

Стрелец

Необходимая представителям знака сумма денег может поступить из самого неожиданного источника, о существовании которого оии даже не задумывались: придется признать, что в жизни случаются и чудеса.

Козерог

Необходимо хорошо зарекомендовать себя в глазах непосредственного начальства: сделав на «отлично» порученную ему работу, представители знака смогут рассчитывать не только на похвалу, но и на премию.

Водолей

Время неблагоприятно для активных действий, связанных с предпринимательством: нежелательно начинать новый бизнес и приступать к реализации проектов, какими бы прибыльными они ни казались.

Рыбы

Неделя идеально подходит для начала любых рассчитанных на прибыль проектов, но особую удачу сулят те, которые тем ли иным образом связаны с творчеством, даже если оно не связано с профессией представителей знака.