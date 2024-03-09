Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 марта

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 11 по 17 марта?

Овен

Необходимо обращать внимание на знаки, которые на этой неделе будет посылать Вселенная: с большой долей вероятности она подскажет представителям знака, как улучшить их финансовое состояние.

Телец

Представители знака смогут понять, почему в последнее время уменьшилась сумма их гонораров, проанализировав профессиональную деятельность последнего времени – сделав выводы, можно будет исправить положение.

Близнецы

Очень важно не отвлекаться от основной работы – особенно это касается разговоров с коллегами, не имеющих отношения к делу, и перекуров – это негативно скаже6тся на их материальном положении.

Рак

На этой неделе желательно провести в доме генеральную уборку, выбросив вещи, которыми представители знака давно не пользуются: скорее всего, скопившийся хлам мешает поступлению финансовых потоков.

Лев

Велика вероятность встречи с человеком, который сможет поспособствовать улучшению материального положения представителей знака – возможно, они получат от них предложение основать совместный бизнес.

Дева

Прежде чем подписать документ, имеющий важные финансовые последствия, необходимо внимательно прочитать его содержимое – особенно ту его часть, которая напечатана мелким шрифтом.

Весы

Необходимо отказаться от любых финансовых сделок, даже если на первый взгляд они покажутся незначительными: слишком велик риск недооценить их, что, в свою очередь, приведет к материальным потерям.

Скорпион

Время благоприятно для улаживания любых финансовых вопросов: заключения договоров и сделок, которые должны принести прибыль, оформления кредитов и займов – их удастся быстро вернуть.

Стрелец

Звезды рекомендуют представителям знака максимально внимательно отнестись к идеям профессионального и финансового свойства, которые могут осенить их на этой неделе – у них прекрасные перспективы.

Козерог

К финансовым сделкам, выпавшим на эту неделю, необходимо отнестись с осторожностью, а еще лучше – если, конечно, такое возможно – перенести их на другое, более благоприятное, время.

Водолей

Не стоит браться на работу над новым проектом, тщательно не оценив свои силы и возможности, в противном случае велика вероятность того, что представители знака больше потеряют, чем приобретут.

Рыбы

Не стоит переносить свой прежний – возможно, негативный – опыт на новый проект: конечно, ошибки прошлого необходимо учитывать, но, скорее всего, на этот раз обстоятельства сложатся максимально удачно.

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