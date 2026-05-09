Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 мая
Финансы играют немаловажную — а порой и первостепенную — роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль. Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — с 11 по 17 мая?
Овен
Тем, кто давно думает о переходе на другую работу, пора начимн6ать — хотя бы мелкими шагами — воплощать в жизнь свой план: составлять резюме, искать свободные вакансии, ездить на собеседования.
Телец
Работу над реализацией важного проекта, необходимо начать с серьезного и решительного рывка — только таким образом можно будет обозначить уровень свих намерений — как профессиональных, так и финансовых.
Близнецы
Желательно сдерживать свой рабочий энтузиазм — особенно это касается первой половины недели, в течение которой представители знака будут пытаться выполнить план месяца или даже полугодия.
Рак
Не стоит принимать молниеносные решения в профессиональных — и, особенно, финансовых — вопросах: скорее всего, не удастся учесть все факторы «за» и «против», а, значит, легко допустить досадную ошибку.
Лев
Составляя план работы на ближайшее время, необходимо просчитать все связанные с ним детали и нюансы, иначе можно будет ошибиться и не получить положенного материального вознаграждения.
Дева
Успеть сделать все запланированное удастся только при условии строгой дисциплины, не позволяющей отвлекаться на решение второстепенных задач, зато и финансовые выплаты окажутся впечатляющими.
Весы
Удачная в финансовом отношении неделя, в течение которой могут выплатить старый гонорар, о котором они уже успели позабыть, он придется как нельзя кстати — легко удастся найти, на что их потратить.
Скорпион
Транжирство, к которому представители знака будут склонны на этой неделе, не доведет их до полного разорения, но банковский счет опустошит, так что лучше отказаться от серьезных и одновременно бездумных трат.
Стрелец
Общение с начальством о решении финансовых вопросов — например, о повышении заработной платы — сейчас положительных результатов не даст, лучше отложить их хотя бы до начала до следующей недели.
Козерог
Не стоит брать на себя работу, к которой не лежит душа — в результате, педстаивтели знака не получат от нее ни удовольствия, что обидно по себе, ни денег, в которых они сейчас так нуждаются.
Водолей
К реализации новых — прежде всего, финансовых — проектов лучше приступить позже: энергии на них все равно не хватит, слишком велика накопившаяся усталость, так что — хочется или нет — придется отдохнуть.
Рыбы
Время благоприятно для проведения любых финансовых операций, главное — не торопиться, заполняя важные документы — не стоит допускать неточностей и опечаток, они могут стать причиной обидных убытка.
