Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 ноября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 11 по 17 ноября.
Овен
Хорошую прибыль может принести начатая в это время карьера преподавателя: отдавая другим свои знания, удастся заработать авторитет, что очень быстро скажется на финансовом благополучии.
Телец
Не стоит принимать важные решения, имеющие непосредственное отношение к финансам, под влиянием эмоций: они затуманят не только разум, но и интуицию, поэтому приведут к серьезным и досадным убыткам.
Близнецы
При малейшей возможности необходимо отставить в сторону все дела – как профессионального, так и бытового свойства – толку, в том числе и финансового от них точно не будет, так что лучше отдохнуть.
Рак
На этой неделе может выпасть редкий и удачный шанс воплотить в жизнь серьезный профессиональный проект, который уже в самом недалеком будущем принесет более чем солидные дивиденды.
Лев
Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят посягнуть на ваши деньги – обезопасить себя от них можно, внимательно анализируя свои ежедневные траты – так гораздо меньше шанса ошибиться.
Дева
Новые идеи, которые в эти дни придут вам в голову, потребуют к себе пристального внимания: они окажутся не только перспективными с профессиональной точки зрения, но и финансово выгодными.
Весы
Прежде чем что-то приобрести, необходимо тщательно обдумать, есть ли в такой покупке насущня необходимость, в противном случае даже тюбик помады окажется неоправданной денежной тратой.
Скорпион
Время благоприятно для финансового риска, но только в том случае, если его последствия будут тщательно просчитаны – импровизации и экспромты не пройдут – вместо прибыли они принесут убытки.
Стрелец
Не стоит соблазняться предложениями получить большой доход, ничего для этого не сделав: как известно, бесплатный сыр лежит только в мышеловке, в которую мошенники – увы! – успешно заманивают доверчивых людей.
Козерог
Звезды не рекомендуют отвлекаться от профессиональной деятельности для того, чтобы передохнуть: в это время необходимо работать как можно усерднее, тогда и зарплата окажется более чем внушительной.
Водолей
Время благоприятно для купли-продажи недвижимости, однако осуществлять сделку нужно только в случае скрупулезной ее подготовки: на спонтанность и импровизацию рассчитывать не приходится.
Рыбы
Неожиданную прибыль, которая может поступить в это время, важно потратить с умом: например, купить вещи, о которых представители знака давно мечтали, но по какой-то причине не могли себе их позволить.
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