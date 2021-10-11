Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 октября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 11 по 17 октября.

Овен (21.03 – 20.04)

Финансовый гороскоп для Овнов на неделю

Работая над важной профессиональной задачей, представителям знака необходимо внимательно выслушать советы коллег, которые уже сталкивались с трудностями подобного рода, но окончательное решение им все-таки придется принимать самостоятельно, зато и результат – в том числе и финансового свойства – окажется только их заслугой

Телец (21.04 – 21.05)

Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю

На этой неделе не только можно, но и нужно решать финансовые вопросы разного рода, за исключением одного: нежелательно брать деньги в долг, поскольку с их возвращением могут возникнуть проблемы, так что лучше подстраховаться и не брать на себя обязательства, которые не получится вовремя выполнить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю

Необходимо максимально внимательно относиться к новым идеям, которые в эти дни будут приходить в голову представителям знака: одна из них – с большой долей вероятности – окажется весьма перспективной, в том числе и в финансовом плане, так что стоит запомнить ее и хорошо поразмыслить на эту тему.

Рак (22.06 – 22.07)

Финансовый гороскоп для Раков на неделю

Проект, над которым представители знака работали все последнее время, наконец-то начнет приносить первые – в том числе и финансовые – результаты, крайне важно не получить головокружение от успехов и продолжить трудиться над ним, в противном случае, его успешное завершение отдалится на неопределенное время.

Лев (23.07 – 21.08)

Финансовый гороскоп для Львов на неделю

Занимаясь благотворительностью, самое главное – думать о людях или животных, которые нуждаются в помощи, а не о том, какое вознаграждение можно будет получить за добрые дела, а иначе теряется сам их смысл и волонтерство из благого занятия превращается в самое обычное торгашество по принципу "ты – мне, я – тебе".

Дева (22.08 – 23.09)

Финансовый гороскоп для Дев на неделю

Нежелательно кому-либо давать в долг, даже если о помощи будут просить люди, которые действительно в ней нуждаются. Имеет смысл попросить их подождать до следующей недели, поскольку на представителей знака такое кредитование скажется не лучшим образом, на энергетическом уровне перекрыв им денежные потоки.

Весы (24.09 – 23.10)

Финансовый гороскоп для Весов на неделю

Представителям знака важно помнить о том, что зарывать свой талант в землю – то есть, не использовать данные от природы способности – большой грех: необходимо вернуться к любимому занятию, которое было заброшено энное время назад: оно не только улучшит настроение, но – совершенно неожиданно – принесет весомую прибыль.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю

Скромность может – в полном соответствии с известной поговоркой – стать кратчайшим путем к неизвестности и материальным проблемам, поэтому необходимо воспользоваться любым удобным моментом, чтобы презентовать свои идеи перед начальством и коллегами – в таком случае они принесут не только известность в профессиональных кругах, но и достаток.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю

Добиться профессионального успеха – и, как следствие, новых финансовых поступлений – смогут только те, кто будет держать все свои дела под контролем: стоит им вырваться на "свободу", как обязательно что-то пойдет не так – нежелательно не допускать такого сценария развития событий, он негативно скажется на материальном положении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю

Любые задачи – даже сугубо технического свойства – в это время необходимо решать с творческой точки зрения, только так можно будет добиться желаемого результата минимальными средствами и в короткий промежуток времени, а это даст возможность сразу же приступить к реализации новых проектов и, соответственно, заработать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю

Время благоприятно для перспективных в финансовом плане начинаний профессионального свойства: стоит приступить к реализации проекта, идею которого энное время назад подал кто-то из коллег: представители знака до сих пор не знали, как к нему подступиться, но теперь в их голове, как в калейдоскопе, сложится полная картина того, как нужно действовать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Финансовый гороскоп для Рыб на неделю

Успех – в том числе и финансовый – ждет тех, кто не боится кропотливой и дотошной работы, которая более горячим головам может показаться нудной, но выхода у представителей знака не будет – эти дела обязательно нужно "закрыть", в противном случае не получится приступить к реализации новых – перспективных – проектов.

Гороскопы на октябрь 2021:

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