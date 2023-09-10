Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 11-17 сентября

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится. Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 11 по 17 сентября?
Овен (21.03 – 20.04)
Финансовый гороскоп для Овнов на неделю
Нежелательно принимать важные финансовые решения под влиянием эмоций, на которые так щедры представители знака: начала нужно успокоиться и только потом определять, какими будут их действия.
Телец (21.04 – 21.05)
Финансовый гороскоп для Тельцов на неделю
Звезды призывают не проходить мимо людей, которые будут нуждаться в помощи: особой финансовой сложности для представителей знака не составит, а для нуждающегося окажется серьезной поддержкой.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Финансовый гороскоп для Близнецов на неделю
Велика вероятность стать жертвой мошенников, которые захотят поживиться сбережениями представителей знака – чтобы не дать им такой возможности, достаточно соблюдать осторожность и не доверять незнакомым людям.
Рак (22.06 – 22.07)
Финансовый гороскоп для Раков на неделю
Сложатся благоприятные условия для покупки и продажи, причем, чем крупнее имущество – как движимое, так и недвижимое – тем больше шансов успешно приобрести или сбыть его с рук.
Лев (23.07 – 21.08)
Финансовый гороскоп для Львов на неделю
Время благоприятно для работы над проектами, которые долго время находились на стадии подготовки – пришло время начать работу над ним, это принесет не только профессиональный успех, но и деньги.
Дева (22.08 – 23.09)
Финансовый гороскоп для Дев на неделю
Желательно рассчитаться с кредиторами: заплатив по существующим долгам, представители знака откроют путь для мощного финансового потока, который до сих пор блокировали задолженности.
Весы (24.09 – 23.10)
Финансовый гороскоп для Весов на неделю
Не стоит скромничать: звезды советуют представителям знака выйти из тени и с наилучшей стороны представить выполненную работу начальству – можно будет рассчитывать на залуженную премию.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Финансовый гороскоп для Скорпионов на неделю
Полученную в это время крупную сумму денег необходимо потратить разумно – нужно приобрести одну, но действительно важную вещь, чем набрать кучу мелочей, половина из которых окажутся ненужными.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Финансовый гороскоп для Стрельцов на неделю
Не самое лучшее время для того, чтобы принять важное в финансовом отношении решение – учесть все факторы «за» и «против», скорее всего, не удастся, а, значит, досадная ошибка неизбежна.
Козерог (22.12 – 20.01)
Финансовый гороскоп для Козерогов на неделю
По мнению звезд, любые финансовые операции этой недели окажутся успешными, но они особенно рекомендуют обратить внимание на завершение профессиональных сделок и подписание контрактов.
Водолей (21.01 – 18.02)
Финансовый гороскоп для Водолеев на неделю
Представителям знака звезды рекомендуют попробовать себя в новой сфере деятельности, взяв за основу свое хобби: велика вероятность ого, что оно не только принесет удовольствие, но и станет бюджетообразующим.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Финансовый гороскоп для Рыб на неделю
Имеет смысл найти новых деловых партнеров – сотрудничество с ними откроет прекрасные перспективы как в профессиональном, так и в финансовом плане, что сейчас особенно важно.
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