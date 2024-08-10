Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 августа

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.

Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 12 по 18 августа.

Овен

Решать в эти дни можно только мелкие финансовые вопросы – все пройдет легко и быстро, а вот от крупных пока лучше отказаться – энергии, как представителей знака, так и Вселенной, на них пока не хватит.

Телец

Встреча с человеком из прошлого даст возможность организовать общий – перспективный – бизнес, на такое предложение нужно соглашаться без долгих раздумий и нерешительности.

Близнецы

Необходимо навести порядок в окружающем пространстве – как в делах и документах, так и в собственном доме: избавившись от ненужных файлов и вещей, они смогут открыть путь для позитивной финансовой энергии.

Рак

На рабочем месте желательно ограничиться исключительно выполнением своих непосредственных обязанностей: бездействие вызовет недовольство начальства и, как следствие, штраф или лишение премии.

Лев

Необходимо провести анализ совершенных в последнее время профессиональных действий: велика вероятность того, что где-то кроется ошибка, которая непременно скажется на результате и гонораре за работу.

Дева

На знаки, которые будет посылать в это время Вселенная, необходимо обращать пристальное внимание –они могут подсказать, на что надо сделать упор в финансовом отношении, чтобы получить солидные выплаты.

Весы

На выгодные финансовые предложения, которые можно получить в это время, не стоит с разбегу отвечать согласием: сначала необходимо навести справки о компании, от которой оно исходит.

Скорпион

На этой неделе можно совершать только мелкие покупки – от крупных лучше отказаться, в противном случае придется сожалеть о потраченной даром серьезной сумме – ее можно будет назвать «выброшенными деньгами».

Стрелец

Представителям знака – хотят они этого или нет – придется включить режим разумной экономии, в противном случае они рискуют выбиться из бюджета, потратив гораздо больше того, что они могут себе позволить.

Козерог

Не стоит возлагать большие надежды на свои профессиональные планы – в силу самых разных объективных и субъективных причин добиться успеха в этих вопросах все равно не удастся, равно как и заработать на них.

Водолей

Не стоит цепляться за стабильность, ставшей для вас синонимом стагнации: развиваться в профессиональном смысле, а зарплата давно "замерзла" на одной точке, возможно, имеет смысл рискнуть и все изменить.

Рыбы

Финансовые операции – даже не самые значительные – желательно перенести на другое время, если же такой возможности не будет, рекомендуется делать такие шаг максимально осторожно.

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