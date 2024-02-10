Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 12-18 февраля

Финансы играют немаловажную – а для кого-то и первостепенную – роль в жизни каждого из нас.
Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда мало, и тут день на день не приходится.
Кого ждет финансовый успех на этой неделе – с 12 по 18 февраля?
Овен
К предложению сменить место работы необходимо отнестись с максимальной серьёзностью: велика вероятность того, что оно принесет не только долгожданный карьерный рост, но и увеличение зарплаты.
Телец
От серьезных деловых переговоров, цель которых подписание важного контракта, лучше отказаться: удачными они не станут, поэтом имеет смысл отложить их до более благополучных времен.
Близнецы
Лишних трат необходимо избегать в любое время, но на этой неделе они особенно нежелательны – звезды даже советуют представителям знака в это время не носить с собой деньги, чтобы избежать соблазна.
Рак
Профессиональный – а как следствие, и финансовый – успех ждет тех, кто не только сумеет составить подробный план действий, но и найдет в себе силы неукоснительно ему следовать, не отвлекаясь на второстепенные занятия.
Лев
Получив заманчивое финансовое предложение, не стоит спешить с подписание соответствующих документов: необходимо все хорошенько продумать и просчитать, только тогда оно будет по-настоящему успешным.
Дева
Ни в коем случае и ни при каких условиях нельзя отлынивать от рабочих обязанностей: только те, кто сможет выполнить их на самом высоком уровне, может рассчитывать на материальное вознаграждение в виде премии.
Весы
Представителям знака необходимо позаботиться о своем здоровье: если они и дальше будут им пренебрегать, то вряд и смогут зарабатывать так, как сейчас, а то и больше – для трудоспособности нужна выносливость.
Скорпион
Не стоит браться за незнакомую работу, даже если за нее обещают более чем щедрое вознаграждение: большое количество подводных камней может сделать поставленную задачу трудновыполнимой.
Стрелец
Не лучшее время для того, чтобы давать деньги в долг: обстоятельства сложатся таким образом, что, скорее всего, заемщик не сможет возвратить нужную сумму, а значит, обратно денег можно не получить.
Козерог
Секрет профессионального – и финансового – успеха в это время состоит в уверенности в своих силах: при малейшем сомнении в том, что новое дело им по плечу, они, скорее всего, провалят его.
Водолей
На этой неделе необходимо отказаться от любых финансовых вложений: нежелательно открывать счета и депозиты, покупать ценные вещи с целью их дальнейшей перепродажи – прибыли они не принесут.
Рыбы
Отправляясь на собеседование с целью получить новую работу, необходимо тщательно подготовиться и произвести приятное впечатление на собеседников – от них будет зависеть окончательное решение вопроса.
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